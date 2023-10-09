Каманцев о словах Алаева про ЭСК: «Мажич, Ирматов и Чакыр – в списке лучших судей 2011-2020 годов от IFFHS. Уровень их компетенции не вызывает сомнений»

Теги премьер-лига Россия Николай Иванов Равшан Ирматов Джюнейт Чакыр Милорад Мажич Р-Спорт ЭСК РФС Павел Каманцев Футбол

Председатель ЭСК РФС Павел Каманцев высказался о работе комиссии.

Ранее президент Мир РПЛ Александр Алаев заявил, что ЭСК «дискредитировала в текущем составе». Также он выразил сожаление в связи с тем, что у представителей клубов не было возможности пообщаться с руководителем департамента судейства РФС Милорадом Мажичем. 

«Есть два формата обсуждения судейских вопросов с руководителями клубов. Первый – это подведение итогов года. На общем собрании клубов 26 апреля генеральный секретарь РФС предложил провести такую встречу по окончании предыдущего сезона. Эта встреча была назначена на 30 июня и должна была пройти в Доме футбола, но за два дня до нее, 28 июня, поступило письмо от лиги с просьбой перенести эту встречу.

Теперь встречаться по данной повестке и подводить итоги прошедшего чемпионата в разгар нового представляется РФС нецелесообразным, и запроса от клубов на это нет. Второй формат – это прямой рабочий диалог с клубами, и он у нас есть.

После каждого тура руководители и тренеры могут задавать и задают интересующие их вопросы мне лично. Милорад Мажич и я регулярно бываем на матчах и видимся там с владельцами, управляющими и тренерами клубов, мы всегда открыты к общению. Также с этого сезона в отрытом доступе публикуются не только решения ЭСК по обращению клубов, но и внутренняя оценка самых интересных эпизодов департаментом судейства.

Если у руководителей наших команд есть желание более детально погрузиться в правила игры и трактовки игровых эпизодов, то они всегда могут прослушать лекцию о правилах игры вместе со своей командой в рамках процедуры лицензирования.

В октябре они [лекции] состоятся. При этом руководители клубов редко приходят на такие встречи, они традиционно более интересны представителям спортивных блоков клубов. Если что-то изменилось и руководители хотят совместно прослушать лекцию о правилах игры и текущих трактовках, то мы готовы организовать для них лекцию на площадке РФС.

С этого сезона, по решению президента РФС, в состав экспертно-судейской комиссии входят три иностранных эксперта – Милорад Мажич, Равшан Ирматов, Джюнейт Чакыр – и менеджер судей Первой лиги Николай Иванов.

Все три иностранных арбитра входят в список лучших судей 2011-2020 годов по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Чакыр занимает второе место, Мажич и Ирматов занимают 15-е и 16-е места соответственно. На наш взгляд, уровень экспертизы и компетенции этих специалистов не вызывает сомнений.

Если в текущих условиях появятся варианты привлечения еще нескольких авторитетных специалистов, то мы с удовольствием их рассмотрим», – сказал Каманцев.

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7 комментариев

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Bartez1986
они могут входить в топ-3 судей со дня сотворения мира. но объяснить, за что дали пенальти в ворота Урала, все равно не смогут.
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TheSportNik
Каманцева надо гнать первого из судейства, но почему то он не потопляем, а что творят наши арбитры и как их отмазывают потом все видят, кто имеет глаза и здравый смысл.
Сегодня Урал пострадал, завтра Ростов и так все команды РПЛ несут потери очков из за судейства, а болельщикам нужно только квалифицированное судейство, чтоб на поле решали футболисты свои проблемы, а не Каманцевы нам лапшу на уши вешали.
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судя по тому, что комментирует ЭСК предоставляя видео, не всё так радужно, как поёт этот соловей...
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Владимир Владимир
Чакыр и его легендарные "руки помощи" Реалу или Барселоне - это отдельная история, особенно Реалу, потому что с ним они в отличных отношениях
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Adeen
Пьерлуиджи Коллину тоже признавали лучшим судьёй.
Количество его косяков при этом не уменьшилось.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Антиглор17
Чакыр вообще топ 3 в мире, правда только по версии глоров одной команды.
Так и знал, что сейчас прилетит хейтер Реала. Придумайте уже что-то разнообразнее. Ну не знаю, скажите, что Перес подкупил удачу, судьбу, душу дьяволу продал или что там ещё
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-2
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