Глава РПЛ Алаев о решениях ЭСК по матчу «Ростов» – «Урал»: «Комиссия себя дискредитировала в текущем составе. У меня пропадает интерес следить за ее работой»

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Урал Григорий Иванов Виктор Гончаренко Александр Алаев Роман Галимов Алексей Амелин Матч ТВ ЭСК РФС Футбол

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о работе ЭСК РФС.

Алаев прокомментировал ситуацию с судейством в матче между «Ростовом» и «Уралом» в 10-м туре Мир РПЛ. Тогда президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов жестко раскритиковал бригаду Романа Галимова, а главный тренер команды Виктор Гончаренко молчал на пресс-конференции. 

ЭСК РФС пришла к выводу, что арбитр верно назначил пенальти в ворота «Урала», удалил Егорычева и ошибочно засчитал гол в ворота «Ростова».

– Громкий скандал. Понимаю чувства Григория Викторовича [Иванова] и Виктора Михайловича [Гончаренко]. Правда понимаю. Я их не поддерживаю, потому что линия поведения была выбрана немного не та, но, повторюсь, понимаю. Наверное, иногда лучше помолчать, но молчать уже не хочется. Подчеркну, что я даю комментарий не для того, чтобы вызвать дискуссию.

Что касается решения ЭСК по моменту с Кики и Байрамяном, для меня это настолько очевидный момент, что это точно не пенальти. Не являюсь судейским экспертом, но немного в этом разбираюсь. Меня очень удивило решение ЭСК.

Плюс у меня вызвало массу вопросов назначение этой же пары судей (Галимов и Амелин – прим.) через три дня на матч «Факела» и ЦСКА. Не дожидаясь результатов ЭСК. Честно, выглядит как демонстрация в стиле «кто здесь хозяин и босс». Пожалуйста, имеют право, окей. После таких решений ЭСК лично у меня пропадает интерес следить за работой этого органа.

Тем не менее, не поленился позвонить действующим экспертам по судейству и действующим судьям Лиги чемпионов. Ни один из них не сказал, что там есть основания для пенальти. Учитывая вышесказанное, лично для меня ЭСК в текущем составе себя дискредитировала.

– Связались как‑то с Григорием Викторовичем, общались с ним по этому поводу?

– Он мне звонил еще в перерыве матча, мы общались, но я понимал, что он на взводе. Я не сторонник обсуждать сложные вопросы на таком эмоциональном фоне, поэтому мы с ним созвонились попозже. И повторюсь, я понимаю его, как и чувства Валерия Карпина. Появляются вопросы, понимаете? В моем понимании, если бы у нас был диалог с судейским корпусом, было бы проще решать все эти наболевшие вопросы. Но не мы выбрали такой формат взаимодействия, – сказал Алаев. 

Президент «Урала» о судьях: «Катастрофа. Их всех нужно взять и утопить. Давайте я выбегу на поле и битой разобью кому-нибудь голову. Пускай дисквалифицируют пожизненно, что еще делать?»

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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11 комментариев

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Ебздрогыч
Очень неожиданно. Но даже Алаева задолбало, что эск любую дичь оправдывает
+17
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Знатный стахановец
Галимовщину вон из РФС !!! 😡
+2
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Российский пользователь
Сказал, как отрезал,,,,ох вой поднимется со стороны РФС
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krasota19740
Это что ? Сено против лошади ? Или лошадь против сена ? Не понял ? Или балерина против большого театра ? Что это было ?
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Wiley Fox
Кто-то сомневается, что футболом в России управляют бандиты с их букмекерскими конторами?
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-1
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Alex
Процитируем классика: « там сидят дебилы»
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Эндрю81
То есть ’’немножечко разбираюсь’’ и яздесьначальник перевешивает решение комиссии(!) профессионалов. Ясно-понятно все с этой лигой.
Странно, что еще про мусорный бак в груди или что-то подобное не зарядил до кучи.
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Анатолий Magicbrain
Если я закрою глаза, то, может быть, оно исчезнет?
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Dmitry_1986
То, что творится с судейским корпусом, уже давно ничего кроме раздражения не вызывает. О чем говорить, когда такие большие команды как Зенит и Спартак уже открыто просят разъяснить командам новые трактовки правил. Это значит, что до этого всем было до фонаря, и уже тогда, как факт, глава корпуса проф. не пригоден...
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Kit244098
Это пока слова. Ждём поступков. А над Амелиным с Галимовым закапало. И это не может не радовать))
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