Глава РПЛ Алаев о решениях ЭСК по матчу «Ростов» – «Урал»: «Комиссия себя дискредитировала в текущем составе. У меня пропадает интерес следить за ее работой»

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о работе ЭСК РФС.

Алаев прокомментировал ситуацию с судейством в матче между « » и « » в 10-м туре Мир . Тогда президент екатеринбургского клуба жестко раскритиковал бригаду Романа Галимова, а главный тренер команды молчал на пресс-конференции.

ЭСК РФС пришла к выводу, что арбитр верно назначил пенальти в ворота «Урала», удалил Егорычева и ошибочно засчитал гол в ворота «Ростова».

– Громкий скандал. Понимаю чувства Григория Викторовича [Иванова] и Виктора Михайловича [Гончаренко]. Правда понимаю. Я их не поддерживаю, потому что линия поведения была выбрана немного не та, но, повторюсь, понимаю. Наверное, иногда лучше помолчать, но молчать уже не хочется. Подчеркну, что я даю комментарий не для того, чтобы вызвать дискуссию.

Что касается решения ЭСК по моменту с Кики и Байрамяном, для меня это настолько очевидный момент, что это точно не пенальти. Не являюсь судейским экспертом, но немного в этом разбираюсь. Меня очень удивило решение ЭСК.

Плюс у меня вызвало массу вопросов назначение этой же пары судей (Галимов и Амелин – прим.) через три дня на матч «Факела» и ЦСКА. Не дожидаясь результатов ЭСК. Честно, выглядит как демонстрация в стиле «кто здесь хозяин и босс». Пожалуйста, имеют право, окей. После таких решений ЭСК лично у меня пропадает интерес следить за работой этого органа.

Тем не менее, не поленился позвонить действующим экспертам по судейству и действующим судьям Лиги чемпионов. Ни один из них не сказал, что там есть основания для пенальти. Учитывая вышесказанное, лично для меня ЭСК в текущем составе себя дискредитировала.

– Связались как‑то с Григорием Викторовичем, общались с ним по этому поводу?

– Он мне звонил еще в перерыве матча, мы общались, но я понимал, что он на взводе. Я не сторонник обсуждать сложные вопросы на таком эмоциональном фоне, поэтому мы с ним созвонились попозже. И повторюсь, я понимаю его, как и чувства Валерия Карпина. Появляются вопросы, понимаете? В моем понимании, если бы у нас был диалог с судейским корпусом, было бы проще решать все эти наболевшие вопросы. Но не мы выбрали такой формат взаимодействия, – сказал Алаев.

Президент «Урала» о судьях: «Катастрофа. Их всех нужно взять и утопить. Давайте я выбегу на поле и битой разобью кому-нибудь голову. Пускай дисквалифицируют пожизненно, что еще делать?»

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