НБА. Предсезонные матчи. «Оклахома» примет «Сан-Антонио», «Лейкерс» – «Бруклин»

Теги результаты предсезонные матчи Бостон Лейкерс Бруклин Нью-Йорк Сан-Антонио НБА Оклахома-Сити Баскетбол

В понедельник, 9 октября, продолжатся предсезонные матчи НБА.

«Оклахома» примет «Сан-Антонио», «Лейкерс» – «Бруклин».

НБА

Предсезонные матчи

Нью-Йорк – Бостон
Дата проведения
10 октября, 02.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Оклахома-Сити – Сан-Антонио
Дата проведения
10 октября, 03.00, «Paycom Center»
Онлайн матча

Лейкерс – Бруклин
Дата проведения
10 октября, 04.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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1 комментарий

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ПП ПП
Верю в Бруклин.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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