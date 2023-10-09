НБА. Предсезонные матчи. «Оклахома» примет «Сан-Антонио», «Лейкерс» – «Бруклин»
В понедельник, 9 октября, продолжатся предсезонные матчи НБА.
«Оклахома» примет «Сан-Антонио», «Лейкерс» – «Бруклин».
Предсезонные матчи
- Дата проведения
- 10 октября, 02.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 10 октября, 03.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 10 октября, 04.00, «T-Mobile Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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