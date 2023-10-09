Бенаюн о том, что его племянник убил трех нападавших во время атаки ХАМАС: «Он герой, совершил чудо. Самый тяжелый день в моей жизни»

Йосси Бенаюн прокомментировал происшествие с его семьей.

Напомним, ранее стало известно, что племянник экс-футболиста убил трех человек в ходе нападения группировки ХАМАС на Израиль. Четвертый нападавший бросил в дом гранату, это вызвало пожар. Родственникам Бенаюна удалось скрыться от нападавших, группа израильских военных помогла им бежать.

Экс-игрок « », « », « » и сборной Израиля рассказал, что в ходе атаки получил от племянника сообщение с текстом « , спаси нас, в нашей комнате террористы, пожалуйста, спаси нас».

«Я в шоке, произошло одно большое чудо. Весь день они прятались, отец был ранен в результате перестрелки в поле, а мальчик-герой расправился с террористами в доме. Из-за полученных сообщений и потери связи я чуть не упал в обморок, слава Богу, они справились.

У меня был самый тяжелый день в моей жизни. Я уже смирился с тем, что все кончено, но потом произошло чудо благодаря моему племяннику-герою», – сказал Бенаюн.

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