Бенаюн о том, что его племянник убил трех нападавших во время атаки ХАМАС: «Он герой, совершил чудо. Самый тяжелый день в моей жизни»

Теги Челси Ливерпуль Йосси Бенаюн премьер-лига Англия Арсенал происшествия сборная Израиля по футболу высшая лига Израиль контент Футбол

Йосси Бенаюн прокомментировал происшествие с его семьей.

Напомним, ранее стало известно, что племянник экс-футболиста убил трех человек в ходе нападения группировки ХАМАС на Израиль. Четвертый нападавший бросил в дом гранату, это вызвало пожар. Родственникам Бенаюна удалось скрыться от нападавших, группа израильских военных помогла им бежать.

Экс-игрок «Ливерпуля», «Челси», «Арсенала» и сборной Израиля рассказал, что в ходе атаки получил от племянника сообщение с текстом «Йосси, спаси нас, в нашей комнате террористы, пожалуйста, спаси нас». 

«Я в шоке, произошло одно большое чудо. Весь день они прятались, отец был ранен в результате перестрелки в поле, а мальчик-герой расправился с террористами в доме. Из-за полученных сообщений и потери связи я чуть не упал в обморок, слава Богу, они справились.

У меня был самый тяжелый день в моей жизни. Я уже смирился с тем, что все кончено, но потом произошло чудо благодаря моему племяннику-герою», – сказал Бенаюн. 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

107 комментариев

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enechipo
А будут такие же новости про Палестину, как кто-то из родственников бывшего футболиста, завалил израильского оккупанта, который вторгся в созданное Израилем гетто на территории сектора Газа?
+135
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enechipo
Ответ Rafael Nadal Parero
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Настолько игнорировать реальность - это надо не кастрюлю на голову, а целиком в бочку залезть и отбиваться от реальности руками и ногами. Т.е. нет сплошного пятиметрового забора с колючей проволокой, нет торговой и финансовой блокады, нет ограничения на работу в 120 тыс. человек для 5 млн. населения, нет ограничения в поставках любых промышленных товаров и стройматериалов, нет постоянных ракетно-бомбовых ударов, карательных акций, запрета собраний.
Вы давайте там вылезайте из своей альтернативной реальности, пока настоящая реальность не пришла к вам, как на фестиваль в двух километрах от гетто.
+95
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+59
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Чукотский политпроект
Интересный народ конечно. Пришёл на чужую землю, выселил женщин, стариков и детей из своих домов, ещё и наглости хватает возмущаться, а чего эти гои сопротивляются?!
+85
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+43
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ArnoNeputevy
Ответ Чукотский политпроект
Интересный народ конечно. Пришёл на чужую землю, выселил женщин, стариков и детей из своих домов, ещё и наглости хватает возмущаться, а чего эти гои сопротивляются?!
Это как раз неинтересно. А как возникло государство США? А большая часть территории России откуда взялась (исконно русские земли - только несколько областей в Европейской части страны)? А Австралия? А Аргентина, где сплошь этнический итальянцы и испанцы? И т.д., и т.п. Обычная история.
+30
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Дмитрий
Ответ ariuntrius
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Православным россиянам невдомек кто жил на тех землях с момента создания планеты по версии их верований, увы. Почему то огромное количество считают местными коренными арабских людоедов, которые в большинстве пришлые. А те, что местные, такие же семитские народы, как и иудеи.
+37
-16
+21
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deadjoker
Пришли отжали исторические территории у другого народа и типа святые защищают свою землю :)) комедия
+56
-38
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Леонид Смирнов
парень молодец, защитил семью от террористов
+18
-2
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Manu Maks
Ответ enechipo
А будут такие же новости про Палестину, как кто-то из родственников бывшего футболиста, завалил израильского оккупанта, который вторгся в созданное Израилем гетто на территории сектора Газа?
Не будет , это же другое!
+20
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deadjoker
Ответ ariuntrius
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Да вроде норм. Почитайте хоть Википедию как они земли получили после второй мировой при том что ранее живя на этой территории они составляли процентов 5-7 от населения. С такой логикой турки могут Германию уже признавать частью турции :)
+16
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Oreon09
Ответ Чукотский политпроект
Интересный народ конечно. Пришёл на чужую землю, выселил женщин, стариков и детей из своих домов, ещё и наглости хватает возмущаться, а чего эти гои сопротивляются?!
Разберем по частям тобою сказанное.
1) Евреи не приходили на «чужую землю». Еврейский этнос сложился на этой территории в 2-ом тысячилетии до н.э. А вот арабы появились там не раньше VII века н. э.
2) Никто никого не выселял. Самым очевидным решением, когда на этой территории жили два этноса, было создание двух государств, к чему ООН и пришел. Однако твоих любимых арабов это почему-то не устроило. Они собирались вести войну на полное уничтожение евреев. После своего позорного поражения они не успокоились и предприняли еще несколько попыток. При этом не собирались идти ни на какие компромиссы - Хартумская резолюция и принцип «трех нет». «И еще хватало наглости возмущаться», а чего эти ж**ы окупировали нашу землю.
3) Теперь у Палестины есть свое государство, которое признано большинством стран мира. Против чего они «сопротивляются»? Нет, видите ли надо уничтожить всех евреев. Но государство Палестина - это failed state. Почитай, что стало с прежней администрацией Сектора Газа, когда в 2007 году ХАМАС взял там власть. Террористическому формированию проще держать население в неведение и пичкать тотальной анти-еврейской пропогандой. Ведь больше ничего предложить они не могут. Вряд ли палестинский ИГИЛ может поднять уровень жизни населения.
4) «Сопротивляются». Если ты считаешь, что террористические акты норм способ сопротивления, то у меня для тебя плохие новости. Террористы просто взяли в заложники в том числе женщин и детей, о которых ты вроде как печешься

Так что я понимаю, что у ваты типа тебя сегодня праздник. Но отсутствие экспертизы в затрагиваемым тобой вопросе тебя же и закопало. Реальные факты - это не совковая пропоганда.
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King_X
Ответ Куприн
Поразительно как ватники, исламисты и леваки ЛГБТ+ встали в один ряд чтобы оправдать террористический акт с захватом заложников и расстрелом мирного населения. Вот уж интересный союз получается.
Поразительно, как такие пацифисты, как вы, смотрят однобоко на ситуацию, когда второй день гуляют дикие видосы по обе стороны. И когда до этого тоже много всего творила израильская сторона, и как игнорила любые международные договорённости, да даже условную "красную линию" относительно мечетей тех же
Даже сейчас в секторе 500+ жилых домов снесли в 0, во всех были прям воеводы Х? А то, как детей и пожилых из-под завалов достают - это наверн тож спец. эффекты/террористы, а не мирное население? А водоснабжение в сектор перекрывать - это тоже гуманное решение?

P. S. По-моему, как раз-таки даже ватники и остальные отмечают, что гражданских везде жаль, и любая жестокость (а тем более варварские и дикие расправы) - это мерзость в крайней степени. А вот дофига умники, как вы, делят строго на чёрное и белое, принимая одну из сторон

P. P. S Даже в западных шоу не раз жёстко обыгрывали то, что делает Израиль словами "уничтожили (условно) 300 террористов и тысячи потенциальных" (намекая, что те всё мирное записывают к их числу, тип стат. ошибка)
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Momos
Всего этого не было бы, если бы в начале прошлого века евреи не начали массово приезжать в Палестину на том основании, что за пару тысяч лет до этого там жили их предки. А потом сильные мира сего решили, что надо евреям компенсировать убитые Гитлером миллионы, а потому создали на земле палестинцев государство для евреев. Хотя какое палестинцы имеют к этому отношение? Было бы логичнее уже кусок от Германии отрезать. Теперь одни живут в постоянной осаде в режиме перманентной войны, а вторые скатились в полускотское существование в гетто.
+15
-4
+11
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Чукотский политпроект
Интересный народ конечно. Пришёл на чужую землю, выселил женщин, стариков и детей из своих домов, ещё и наглости хватает возмущаться, а чего эти гои сопротивляются?!
Они никого не выселяли, а навели там порядок. Сделали цветущий оазис в пустыне. И я уверен, будь у тебя возможность куда поехать жить, или например лечиться, не задумываясь выбрал бы цивилизованый Израиль, а не дикую Сирию или Иран какой нибудь.
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Куприн
Поразительно как ватники, исламисты и леваки ЛГБТ+ встали в один ряд чтобы оправдать террористический акт с захватом заложников и расстрелом мирного населения. Вот уж интересный союз получается.
+30
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angry horse
Ответ Roundabout
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Талибан - это тоже не Афганистан,ага😁
+11
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wadwill13
Ответ Rafael Nadal Parero
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ой блин, уважаемый мужчина ... изучай историю активный... израиль всегда был в сектора газа после 2005. операции проводившиеся там известны сотнями с того времени и жестокие. терроризм против мирных? конечно я против- но именно из за Израиля началась данная атака- это тоже изучи прежде чем мнение составлять и ты будешь неприятно удивлён насколько Израиль жесток .. не на уровне США конечно но после Америки и Британии они третья страна в мире на равно с Турцией по уровню агрессии и нападок на какие то территории за последние 30-50 лет.
+14
-6
+8
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Куприн
Поразительно как ватники, исламисты и леваки ЛГБТ+ встали в один ряд чтобы оправдать террористический акт с захватом заложников и расстрелом мирного населения. Вот уж интересный союз получается.
Тоже интересно, как российские маргиналы, и западные леваки оказались обьединены любовью к дикарям и террористам. Во истину чудные времена настали.
+16
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Красная стрела
Смотришь на обе стороны и думаешь, какая и правда Россия гуманная... Да даже среди всу не такие отшибленные, как эти две стороны конфликта.
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-12
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Антон Фалафель
Притащили за уши забытого всеми Бенаюна, штоб вывалить тут его семейную байку об убийствах.
+17
-13
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Артём Горбенко
Ответ Чукотский политпроект
Интересный народ конечно. Пришёл на чужую землю, выселил женщин, стариков и детей из своих домов, ещё и наглости хватает возмущаться, а чего эти гои сопротивляются?!
не будет ХАМАС - не будет насилия
не будет ЦАХАЛ - не будет евреев
а всё остальное - полемика и демагогия
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Al K
Ответ Дмитрий
Православным россиянам невдомек кто жил на тех землях с момента создания планеты по версии их верований, увы. Почему то огромное количество считают местными коренными арабских людоедов, которые в большинстве пришлые. А те, что местные, такие же семитские народы, как и иудеи.
филистимляне там например жили, а что? упоминаются в тексте Ветхого Завета 286 раз
+5
-1
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Leon Betov
Ответ Бронислав Каминский
Все это ими и было придумано,особенно гулаги всякие
То есть семиты сами устроили холокост?Шизоид, перестань читать Лаврова
+5
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Крыс Пол
Может палестинские добряки зашли поинтересоваться, чего не хватает, нужна ли помощь, а эти сразу стрелять
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Дмитрий
Православным россиянам невдомек кто жил на тех землях с момента создания планеты по версии их верований, увы. Почему то огромное количество считают местными коренными арабских людоедов, которые в большинстве пришлые. А те, что местные, такие же семитские народы, как и иудеи.
Границы государств по библейским заветам формируются или все же как-то иначе?
+5
-2
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Бронислав Каминский
Ответ Красная стрела
Смотришь на обе стороны и думаешь, какая и правда Россия гуманная... Да даже среди всу не такие отшибленные, как эти две стороны конфликта.
Семиты - это зверье.Достаточно ветхий завет прочитать,чтобы в этом убедиться
+8
-6
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