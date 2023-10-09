Бенаюн о том, что его племянник убил трех нападавших во время атаки ХАМАС: «Он герой, совершил чудо. Самый тяжелый день в моей жизни»
Йосси Бенаюн прокомментировал происшествие с его семьей.
Напомним, ранее стало известно, что племянник экс-футболиста убил трех человек в ходе нападения группировки ХАМАС на Израиль. Четвертый нападавший бросил в дом гранату, это вызвало пожар. Родственникам Бенаюна удалось скрыться от нападавших, группа израильских военных помогла им бежать.
Экс-игрок «Ливерпуля», «Челси», «Арсенала» и сборной Израиля рассказал, что в ходе атаки получил от племянника сообщение с текстом «Йосси, спаси нас, в нашей комнате террористы, пожалуйста, спаси нас».
«Я в шоке, произошло одно большое чудо. Весь день они прятались, отец был ранен в результате перестрелки в поле, а мальчик-герой расправился с террористами в доме. Из-за полученных сообщений и потери связи я чуть не упал в обморок, слава Богу, они справились.
У меня был самый тяжелый день в моей жизни. Я уже смирился с тем, что все кончено, но потом произошло чудо благодаря моему племяннику-герою», – сказал Бенаюн.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Вы давайте там вылезайте из своей альтернативной реальности, пока настоящая реальность не пришла к вам, как на фестиваль в двух километрах от гетто.
1) Евреи не приходили на «чужую землю». Еврейский этнос сложился на этой территории в 2-ом тысячилетии до н.э. А вот арабы появились там не раньше VII века н. э.
2) Никто никого не выселял. Самым очевидным решением, когда на этой территории жили два этноса, было создание двух государств, к чему ООН и пришел. Однако твоих любимых арабов это почему-то не устроило. Они собирались вести войну на полное уничтожение евреев. После своего позорного поражения они не успокоились и предприняли еще несколько попыток. При этом не собирались идти ни на какие компромиссы - Хартумская резолюция и принцип «трех нет». «И еще хватало наглости возмущаться», а чего эти ж**ы окупировали нашу землю.
3) Теперь у Палестины есть свое государство, которое признано большинством стран мира. Против чего они «сопротивляются»? Нет, видите ли надо уничтожить всех евреев. Но государство Палестина - это failed state. Почитай, что стало с прежней администрацией Сектора Газа, когда в 2007 году ХАМАС взял там власть. Террористическому формированию проще держать население в неведение и пичкать тотальной анти-еврейской пропогандой. Ведь больше ничего предложить они не могут. Вряд ли палестинский ИГИЛ может поднять уровень жизни населения.
4) «Сопротивляются». Если ты считаешь, что террористические акты норм способ сопротивления, то у меня для тебя плохие новости. Террористы просто взяли в заложники в том числе женщин и детей, о которых ты вроде как печешься
Так что я понимаю, что у ваты типа тебя сегодня праздник. Но отсутствие экспертизы в затрагиваемым тобой вопросе тебя же и закопало. Реальные факты - это не совковая пропоганда.
Даже сейчас в секторе 500+ жилых домов снесли в 0, во всех были прям воеводы Х? А то, как детей и пожилых из-под завалов достают - это наверн тож спец. эффекты/террористы, а не мирное население? А водоснабжение в сектор перекрывать - это тоже гуманное решение?
P. S. По-моему, как раз-таки даже ватники и остальные отмечают, что гражданских везде жаль, и любая жестокость (а тем более варварские и дикие расправы) - это мерзость в крайней степени. А вот дофига умники, как вы, делят строго на чёрное и белое, принимая одну из сторон
P. P. S Даже в западных шоу не раз жёстко обыгрывали то, что делает Израиль словами "уничтожили (условно) 300 террористов и тысячи потенциальных" (намекая, что те всё мирное записывают к их числу, тип стат. ошибка)
не будет ЦАХАЛ - не будет евреев
а всё остальное - полемика и демагогия