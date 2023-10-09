Колосков о возможной отмене допуска команд РФ U17: «Юридически УЕФА может это сделать, но пока переживать не стоит. ФИФА уже подтвердила допуск россиян»

Теги сборная России U-17 УЕФА ФИФА РФС Вячеслав Колосков Политика Футбол

Вячеслав Колосков уверен, что УЕФА не отменит решение по российским командам U17.

Ранее сообщалось, что УЕФА может отменить решение о допуске российских юниоров на турниры под своей эгидой из-за реакции других стран. Вопрос будет рассмотрен на заседании исполкома в вторник.

«Юридически УЕФА может отменить возвращение российских юниоров на соревнования. Действительно, они могут так сделать. Но пока такой вопрос не стоит.

ФИФА уже подтвердила решение о допуске россиян. Реакция других стран может быть слишком бурной. Но пока переживать не стоит – таких решений сейчас принять не смогут», – сказал почетный президент РФС.

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6 комментариев

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Иван Иванов
Ответ Ростовский
Нужно самим занять жёсткую позицию и соглашаться участвовать в турнирах только с символикой, гимном и тд России. Русофобию нужно искоренять, а не поощрять участием без флага, гимна и тд.
Не позорься,чудик))
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+3
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encaro_one
ФИФА подтвердило допуск в случае если отберутся на ЧМ.
Если УЕФА не допускает к своим соревнованием (чемпионат Европы Ю17), то и допуск ФИФА никакого значения не имеет
+3
-2
+1
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goshforever
Напомним, что в июне Колосок пророчил, что СВО закончится в этом году, а в 2025м Россия будет где-то там играть)))

https://dzen.ru/video/watch/6494ad096bc8220801bce304
+1
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