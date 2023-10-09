Колосков о возможной отмене допуска команд РФ U17: «Юридически УЕФА может это сделать, но пока переживать не стоит. ФИФА уже подтвердила допуск россиян»
Вячеслав Колосков уверен, что УЕФА не отменит решение по российским командам U17.
Ранее сообщалось, что УЕФА может отменить решение о допуске российских юниоров на турниры под своей эгидой из-за реакции других стран. Вопрос будет рассмотрен на заседании исполкома в вторник.
«Юридически УЕФА может отменить возвращение российских юниоров на соревнования. Действительно, они могут так сделать. Но пока такой вопрос не стоит.
ФИФА уже подтвердила решение о допуске россиян. Реакция других стран может быть слишком бурной. Но пока переживать не стоит – таких решений сейчас принять не смогут», – сказал почетный президент РФС.
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Если УЕФА не допускает к своим соревнованием (чемпионат Европы Ю17), то и допуск ФИФА никакого значения не имеет
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