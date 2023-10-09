Ирина Роднина: «В ISU занимают доминирующие позиции американцы и канадцы, которые нас не любят. Они решили побаловать себя медалями еще годик»

Роднина назвала закономерным решение ISU продлить отстранение россиян.

«В занимают доминирующие позиции американцы и канадцы, которые нас не любят, откровенно говоря. Меня это решение совершенно не удивляет, закономерно.

Они сейчас разыгрывают между собой медали, о которых и мечтать не могли, когда выступали россияне. Решили побаловать себя медалями еще на годик.

Но через какое-то время у них не будет шансов нас не допустить, и все увидят, как было скучно без нас», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка .

К чему идет фигурка в новой реальности? Доминируют юниорки из Азии, а у парней и пар рухнула сложность