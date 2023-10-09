Ирина Роднина: «В ISU занимают доминирующие позиции американцы и канадцы, которые нас не любят. Они решили побаловать себя медалями еще годик»
Роднина назвала закономерным решение ISU продлить отстранение россиян.
«В ISU занимают доминирующие позиции американцы и канадцы, которые нас не любят, откровенно говоря. Меня это решение совершенно не удивляет, закономерно.
Они сейчас разыгрывают между собой медали, о которых и мечтать не могли, когда выступали россияне. Решили побаловать себя медалями еще на годик.
Но через какое-то время у них не будет шансов нас не допустить, и все увидят, как было скучно без нас», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.
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