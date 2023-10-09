Ирина Роднина: «В ISU занимают доминирующие позиции американцы и канадцы, которые нас не любят. Они решили побаловать себя медалями еще годик»

Теги сборная России Ирина Роднина ISU Фигурное катание

Роднина назвала закономерным решение ISU продлить отстранение россиян.

«В ISU занимают доминирующие позиции американцы и канадцы, которые нас не любят, откровенно говоря. Меня это решение совершенно не удивляет, закономерно.

Они сейчас разыгрывают между собой медали, о которых и мечтать не могли, когда выступали россияне. Решили побаловать себя медалями еще на годик.

Но через какое-то время у них не будет шансов нас не допустить, и все увидят, как было скучно без нас», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина

К чему идет фигурка в новой реальности? Доминируют юниорки из Азии, а у парней и пар рухнула сложность

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий
Подождем когда в ISU будут заседать талибы, севкоры и хамас
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AAPolyansky
хорошо, если годик
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Светлана Романова
Насчет годика это Роднина погорячилась.Как минимум две пятилетки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий