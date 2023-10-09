Саудовская Аравия подала заявку на проведение ЧМ-2034

Саудовская Аравия подала заявку на проведение чемпионата мира в 2034 году.

Федерация футбола Саудовской Аравии (SAFF) направила в ФИФА письмо о намерении провести ЧМ-2034. Его подписал президент организации Ясир Аль-Мисехаль.

«Это второй шаг чрезвычайно захватывающего пути, который проходит наша нация. На прошлой неделе мы объявили о наших амбициях провести чемпионат мира по футболу в 2034 году, и эта официальная заявка подтверждает стремление воплотить мечты нашего народа в реальность.

Чемпионат мира по футболу-2034 – это наше предложение всему миру стать свидетелями развития Саудовской Аравии, познакомиться с ее культурой и стать частью ее истории. Мы полны решимости представить максимально конкурентоспособную заявку, которая также поможет объединить мир посредством футбола», – заявил Аль-Мисехаль.

Ранее стало известно, что ЧМ-2030 пройдет в Уругвае, Парагвае, Аргентине, Испании, Португалии и Марокко. Южноамериканские страны примут 3 стартовых матча турнира.

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