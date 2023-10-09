Саудовская Аравия подала заявку на проведение ЧМ-2034

Теги Сборная Саудовской Аравии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Футбол

Саудовская Аравия подала заявку на проведение чемпионата мира в 2034 году.

Федерация футбола Саудовской Аравии (SAFF) направила в ФИФА письмо о намерении провести ЧМ-2034. Его подписал президент организации Ясир Аль-Мисехаль.

«Это второй шаг чрезвычайно захватывающего пути, который проходит наша нация. На прошлой неделе мы объявили о наших амбициях провести чемпионат мира по футболу в 2034 году, и эта официальная заявка подтверждает стремление воплотить мечты нашего народа в реальность.

Чемпионат мира по футболу-2034 – это наше предложение всему миру стать свидетелями развития Саудовской Аравии, познакомиться с ее культурой и стать частью ее истории. Мы полны решимости представить максимально конкурентоспособную заявку, которая также поможет объединить мир посредством футбола», – заявил Аль-Мисехаль.

Ранее стало известно, что ЧМ-2030 пройдет в Уругвае, Парагвае, Аргентине, Испании, Португалии и Марокко. Южноамериканские страны примут 3 стартовых матча турнира. 

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37 комментариев

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Антон Фалафель
Даёшь ЧМ без пива и шортов!
+38
-4
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Пинающий Достоинства
Считай уже выиграла
+23
-1
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LaffyTaffy
Еще один пустынный ЧМ зимой
+17
-2
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Собственно, ради чего и затевалась эта клоунада с ЧМ-2030 на трех континентах :))
+13
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avcgloronalduMU
было уже, им мало что ли?
+12
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BagsiSigl
Заголовок не правильный, вот как надо -
Саудовская Аравия примет ЧМ-2034 по футболу.))
+8
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Tun
через 2 чм на 3й снова играть в том же регионе, где до это 100 лет не играли чм - такое возможно только при очень хорошей взятке
+8
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Покерный Футбол
Ответ Tun
через 2 чм на 3й снова играть в том же регионе, где до это 100 лет не играли чм - такое возможно только при очень хорошей взятке
Проводить ЧМ или ЧЕ стало не выгодно,слишком большие затраты при минимальной прибыли или вообще ее отсутствии. Поэтому и с заявками то не густо сейчас.
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MinkoffS
Ответ Покерный Футбол
Проводить ЧМ или ЧЕ стало не выгодно,слишком большие затраты при минимальной прибыли или вообще ее отсутствии. Поэтому и с заявками то не густо сейчас.
С заявками негусто из-за того, что ЧМ 2030 пройдёт в шести странах на 3 континентах. А в правилах ФИФА прописано, что чемпионаты должны проходить в разных частях света по очереди. А после ЧМ в северной Америке сразу три части света вылетают в 2026-м, останется только Азия и Австралия, которая тоже является членом азиатской конфедерации. А в этом регионе футбол развит далеко не так хорошо, как в Европе и Южной Америке.
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Куколд24
лысый аферист Инфантино решил обогатится на несколько поколений вперёд
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Крыс Пол
Ответ Антон Фалафель
Даёшь ЧМ без пива и шортов!
с водкой и в трусах?
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Иван Лапин
Лучше уж в одной саудовской Аравии, чем в 6 разных странах, разбросанных по всему миру.
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dafaka13
Ответ Tun
через 2 чм на 3й снова играть в том же регионе, где до это 100 лет не играли чм - такое возможно только при очень хорошей взятке
Это ответ Инфантино на заявку от СА
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Tun
Ответ MinkoffS
Ещё большую взятку нужно было дать, чтобы после североамериканского ЧМ следующий провели сразу на трёх континентах, что автоматически лишает шанса на ЧМ десятки более достойных стран.
это не из-за взятки, тут фифа хочет очень много заработать
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MinkoffS
Ответ Tun
через 2 чм на 3й снова играть в том же регионе, где до это 100 лет не играли чм - такое возможно только при очень хорошей взятке
Ещё большую взятку нужно было дать, чтобы после североамериканского ЧМ следующий провели сразу на трёх континентах, что автоматически лишает шанса на ЧМ десятки более достойных стран.
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NickN
Чемпионат мира по похищению молодых девушек?
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Ansu Fati
Ответ Антон Фалафель
Даёшь ЧМ без пива и шортов!
И с закрытыми личиками игроков сборной Германии))
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Murtynya
Ответ зак
2034 год, обалдеть мы даже не знаем что будет через год, но самое забавное что эти 11 лет пролетят так быстро..
не говори)
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Spartakus1984
Не жирно им будет?
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[ADO]
Заявка была напечатана на зеленой бумаге, аккуратно порезанной и заботливо упакованной в нескольких чемоданах
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dzolot
Надеюсь, мундиаль пройдет летом. Чтобы навсегда запомнился.
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alexsplayer
Спорт для этого и нужен, чтобы помочь людям из разных культур понимать друг друга, и предотвращать конфликты.
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Madcomposer
Как гром среди ясного неба)
То-то фифа отдала чм-30 сразу Африке, Европе и ЮА, чтобы 34 уже спокойно отдать СА за горы золота.
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Margor
Фифа хочет "регионально" проводить большие турниры, почему не провести ЧМ в Скандинавии к примеру?
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Sergeev55
Они выиграют, тут без вариантов!!!
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