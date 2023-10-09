Жиру в качестве вратаря включен в команду тура Серии А. Лукаку, Рейньер и Паредес тоже в сборной
Серия А считает, что лучшим голкипером в 8-м туре был Оливье Жиру.
Форвард «Милана» сыграл в воротах в конце игры против «Дженоа» (1:0) после удаления Майка Меньяна. 37-летний француз сумел спасти команду в одном из эпизодов.
Лига включила Жиру в сборную тура в качестве вратаря.
Также в символическую команду попали защитники Федерико Гатти («Ювентус»), Иларио Монтеризи («Фрозиноне») и Леонардо Спинаццола («Рома»), полузащитники Матиас Весино («Лацио»), Джакомо Бонавентура («Фиорентина»), Леандро Паредес («Рома»), Рейньер и Матиас Соуле (оба – «Фрозиноне»), нападающие Ромелу Лукаку («Рома») и Валентин Кастельянос («Лацио»).
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Нее, ну я знал что чемпионат Италии тактически гибкий, но чтобы настолько.
И не во внутреннем чемпионате, а в еврокубковом матче.