Жиру в качестве вратаря включен в команду тура Серии А. Лукаку, Рейньер и Паредес тоже в сборной

Серия А считает, что лучшим голкипером в 8-м туре был Оливье Жиру.

Форвард «Милана» сыграл в воротах в конце игры против «Дженоа» (1:0) после удаления Майка Меньяна. 37-летний француз сумел спасти команду в одном из эпизодов.

Лига включила Жиру в сборную тура в качестве вратаря.

Также в символическую команду попали защитники (« »), («Фрозиноне») и («Рома»), полузащитники («Лацио»), Джакомо Бонавентура («Фиорентина»), Леандро Паредес («Рома»), Рейньер и Матиас Соуле (оба – «Фрозиноне»), нападающие Ромелу Лукаку («Рома») и Валентин Кастельянос («Лацио»).

Жиру в воротах «Милана» – еще и с мощным сэйвом! Жаркий матч в Италии с двумя удалениями вратарей

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