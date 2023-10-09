Жиру в качестве вратаря включен в команду тура Серии А. Лукаку, Рейньер и Паредес тоже в сборной

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Серия А считает, что лучшим голкипером в 8-м туре был Оливье Жиру.

Форвард «Милана» сыграл в воротах в конце игры против «Дженоа» (1:0) после удаления Майка Меньяна. 37-летний француз сумел спасти команду в одном из эпизодов.

Лига включила Жиру в сборную тура в качестве вратаря.

Также в символическую команду попали защитники Федерико ГаттиЮвентус»), Иларио Монтеризи («Фрозиноне») и Леонардо Спинаццола («Рома»), полузащитники Матиас Весино («Лацио»), Джакомо Бонавентура («Фиорентина»), Леандро Паредес («Рома»), Рейньер и Матиас Соуле (оба – «Фрозиноне»), нападающие Ромелу Лукаку («Рома») и Валентин Кастельянос («Лацио»).

Жиру в воротах «Милана» – еще и с мощным сэйвом! Жаркий матч в Италии с двумя удалениями вратарей

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42 комментария

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Леван Мкртчян
Провидаль (вратарь Лацио) выше Жиру в списке бомбардиров ЛЧ. Жиру -- лучший вратарь тура в Серии А.

Нее, ну я знал что чемпионат Италии тактически гибкий, но чтобы настолько.
+255
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Владимир Владимирович
🤣🤣🤣. красавцы серия А. Это История в золотую коллекцию футбола
+101
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+100
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cosmonaft
Ответ ParvizLNDRreal
Это зашло слишком далеко уже
Душнила)
+80
-5
+75
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Фауст
МЮ стоит присмотреться к этому вратарю. тащит как боженька и ногами играть умеет, 10бъятий же по этому принципу в ворота ставит.
+36
-2
+34
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Н.Ф.
Ответ MajestySport
Такого больше никто не повторит)
Андрей Тихонов это делал ещё в 90-е.
И не во внутреннем чемпионате, а в еврокубковом матче.
+29
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Любезный Коссутий
Ответ Фауст
МЮ стоит присмотреться к этому вратарю. тащит как боженька и ногами играть умеет, 10бъятий же по этому принципу в ворота ставит.
и головой отлично играет - будет на угловые прибегать
+18
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+18
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Анатолий Magicbrain
А у составителей списка с чувством юмора полный порядок!)
+13
-2
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Ира15577
Ответ Леван Мкртчян
Провидаль (вратарь Лацио) выше Жиру в списке бомбардиров ЛЧ. Жиру -- лучший вратарь тура в Серии А. Нее, ну я знал что чемпионат Италии тактически гибкий, но чтобы настолько.
5+
+12
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Spaten
Призом журнала Огонёк за 2023 год повеяло))
+9
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Iamliam
Ответ Леван Мкртчян
Провидаль (вратарь Лацио) выше Жиру в списке бомбардиров ЛЧ. Жиру -- лучший вратарь тура в Серии А. Нее, ну я знал что чемпионат Италии тактически гибкий, но чтобы настолько.
Хороший коммент)
+9
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ariuntrius
Ну можно уже менять позицию на поле, все таки возраст даёт о себе знать уже
+8
0
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Любезный Коссутий
причем Жиру еще и сэйв успел совершить в концовке, а не просто номер отбывал. собственно, благодаря ему Милан и увез 3 очка из Генуи.
+9
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Serzhique
Ответ TravenS
Комментарий скрыт
Форточку открой)
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Любезный Коссутий
Ответ Фауст
оффтоп: Любезный Коссутий - это же из Спартака Боги арены?
да 👍
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Сергей Смит
Ответ ParvizLNDRreal
Это зашло слишком далеко уже
Сейчас все выжимают из этой ситуации максимум. Я не удивлюсь если в фифа выйдет спец карточка вратаря Жиру.
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Акира_1
Пранк Милана вышел из под контроля
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brig_Mercury
Ответ Н.Ф.
Андрей Тихонов это делал ещё в 90-е. И не во внутреннем чемпионате, а в еврокубковом матче.
Тихонов тогда и штрафной взял. Все-таки русская вратарская школа посильнее французской будет.
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MajestySport
Такого больше никто не повторит)
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Iamliam
Жиру не перестает удивлять, а ему 37 уже. Настоящий мастодонт футбола, в Италии он раскрылся заново.
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Street Fighter
Ответ Фауст
МЮ стоит присмотреться к этому вратарю. тащит как боженька и ногами играть умеет, 10бъятий же по этому принципу в ворота ставит.
Я подобные комментарии уже раза 3-4 видел под новостями о Жиру. Если не больше. Придумайте что-то новое. И своё, желательно
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Фауст
Ответ Любезный Коссутий
и головой отлично играет - будет на угловые прибегать
оффтоп: Любезный Коссутий - это же из Спартака Боги арены?
+2
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TravenS
Хлебом не корми, а дай довести до абсурда)
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Valentin Efimenko
Ответ Леван Мкртчян
Провидаль (вратарь Лацио) выше Жиру в списке бомбардиров ЛЧ. Жиру -- лучший вратарь тура в Серии А. Нее, ну я знал что чемпионат Италии тактически гибкий, но чтобы настолько.
Мне вот интересно, кто Вам 3 минуса поставил. Ну, допустим, Провидаль и Жиру обиделись. это 2 минуса. кто третий ?!
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majestic1980
Ответ Н.Ф.
Андрей Тихонов это делал ещё в 90-е. И не во внутреннем чемпионате, а в еврокубковом матче.
Знаменитый вратарский подвиг с 89й минуты заменил Нигматуллина при счёте 3:0 и не с кем-нибудь а с легендарным Силькеборгом
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Фауст
Ответ Любезный Коссутий
да 👍
рэспэкт. ещё один фанат этого ШЭДЭВРА.
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