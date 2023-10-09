Роналду хочет продлить с «Аль-Насром» контракт до 2027-го и сыграть на ЧМ-2026. 38-летний форвард сообщил об этом руководству клуба (Али Аль-Харби)

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд ЧМ-2026 Футбол

Криштиану Роналду хочет продлить контракт с «Аль-Насром».

Как утверждают журналист Али Аль-Харби и сайт 365scores, перед вылетом в расположение сборной Португалии 38-летний форвард сообщил руководству клуба о желании заключить договор сроком до 2027 года.

Роналду хочет сыграть на ЧМ-2026 в качестве футболиста «Аль-Насра» и затем завершить карьеру.

Информацию, опубликованную Аль-Харби, перепечатали COPE, Daily Mail, Diario de Noticias, Nabd и другие заметные ресурсы.

В текущем сезоне Роналду забил 10 голов за 8 игр в чемпионате Саудовской Аравии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Роналду много говорит о правах женщин в Саудовской Аравии. А как они там живут?

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74 комментария

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gPk
Жаль сборную Португалии.. Вместо борьбы за чемпионат будут слушать как Роналду забил чистый гол головой)
+69
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rigobersong
R.I.P сборная Португалии!:))
+50
-28
+22
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Мохнатый55
Его на ЧМ-22 взяли за былые заслуги. Неужели в 2026-м это тоже прокатит?
+25
-11
+14
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космонавт на дереве
а также сообщил, что он планирует жить 300 лет
+12
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Slavnov
от этой липучки сложно будет отделаться и арабам и сборной португалии
+19
-8
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Zed_patriot
Ответ CHELSEA_2008
Красава, если возьмёт ЧМ то мессибои сойдут сума 😂
любитель фантастики? 😂😂
+20
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VictorVallecano
Ответ Zed_patriot
надеюсь в США насильника не впустят
Давно он тебя изнасиловал?
+20
-12
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Sarumian
В 2027 году этой лиге может уже и не быть, учитывая последнии тенденции.
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CHELSEA_2008
Ответ Zed_patriot
любитель фантастики? 😂😂
Для этого нужно всего лишь выйти на 5 пенок😂
+15
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Sarumian
С увеличением зарплаты ?
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Любезный Коссутий
Кришти нужно хорошенько подумать, т.к. в СА может пройти ЧМ в 34-м. ну и после победы Португалии на нем, можно красиво завершить карьеру
+7
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Zed_patriot
Мучитель сборной
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Павел павел
он думает что в СА к этому времяни закончится песок??
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Tristan...
Остаётся посочувствовать сборной Португалии... С другой стороны - если им удастся зацепиться за медали, вопреки присутствию Роналду - это будет фантастический успех...
+6
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Руслан Платонов
Вспоминается видео с дедом :ты е*л**е то раскатал я **ею
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Штаны Габора Кирая
Че случилось с бургерными, кто-нибудь в курсе? Половина комментов именно от них. Настолько безразличен какой-то португальский дед, играющий в "верблюжьей" лиге?
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korysh
Ответ Slavnov
от этой липучки сложно будет отделаться и арабам и сборной португалии
кто заставляет арабов продлевать с ним контракт? и кто заставляет тренера сборной его вызывать?
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Power Lifting
Роналду хочет продлить с «Аль-Насром» контракт до 2035-го и сыграть на ЧМ-2038. 48-летний форвард сообщил об этом руководству клуба
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Alon Raven
Ответ Sarumian
В 2027 году этой лиге может уже и не быть, учитывая последнии тенденции.
Или всех игроков переведут в "добровольческие отряды святого Муххамеда".
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Alon Raven
Ответ Zed_patriot
Кринж: 3 гола в плей-офф за сборную за 20 лет на крупных турнирах. Эсейбио: только в одном матче плей-офф на ЧМ 1966 забил 4 гола. вот вам и вся разница..
Так-то в современном национальном футболе больше ценится удержание сухих ворот, чем забивание противнику. Но да, не считая отборочных, у него за сборную на ЧМ аж невероятные 8 голов..
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Геннадий Тимченко
Ответ Zed_patriot
надеюсь в США насильника не впустят
расиста впустили же, а их там больше не любят ☝️
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Universal1000
Монику Беллучи в том фильме не так жестко насиловали в переходе, как это существо кринжовое имеет сборную Португалии. Сборную целой страны так то. В эпоху очевидно золотого поколения.

Да уж, господа...
Никогда в жизни не видали еще такого позора.

У Роналдиньо, РональдО и Ривалдо в 1000 раз больше заслуг на уровне сборных, но никого их них даже в 35 лет невозможно было представить в составе, ибо имели совесть и ушли, когда перестали тянуть.
В принципе аналогичных по степени позорища примеров не вспомнить.))
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Zed_patriot
Кринж: 3 гола в плей-офф за сборную за 20 лет на крупных турнирах.
Эсейбио: только в одном матче плей-офф на ЧМ 1966 забил 4 гола.

вот вам и вся разница..
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Штаны Габора Кирая
Ответ rigobersong
Странно, почему я не завидую более успешному Месси?:)) Насильник, избивает детей, человек без друзей, без нормальной личной жизни, с психологическими проблемами, с искуственными детьми и т.д. чему там завидовать можно?:)
Ты так и не ответил, за что тебя избил Роналду?
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Zed_patriot
слова: Кринж и ЧМ, не должны находиться в одном тексте, это не уважение к футболу
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