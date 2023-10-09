Организаторы Олимпиады-2028 предложили включить в программу Игр лакросс, крикет, сквош, флаг-футбол и бейсбол
Оргкомитет ОИ-2028 предложил добавить в программу соревнований пять видов спорта.
Это флаг-футбол, крикет, лакросс, сквош, а также бейсбол вместе с софтболом.
«Предлагаемые нами виды спорта развивают воображение на игровом поле и продвигают культуру. Они актуальны, инновационны и ориентированы на сообщество.
В них играют во дворах, в школах, общественных центрах, на стадионах и в парках по всей территории США и по всему миру.
Они приведут на Игры новых спортсменов, привлекут разнообразные фанатские базы и расширят присутствие Олимпийских игр в цифровом пространстве.
Это поможет нашей миссии – предоставить беспрецедентные впечатления от Игр-2028», – заявил председатель организационного комитета Олимпиады Кейси Вассерман.
Предложения по включению новых видов спорта будут рассмотрены исполнительным комитетом МОК на сессии в Мумбаи с 15 по 17 октября.
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