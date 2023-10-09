Организаторы Олимпиады-2028 предложили включить в программу Игр лакросс, крикет, сквош, флаг-футбол и бейсбол

Теги МОК крикет софтбол лакросс Лос-Анджелес-2028 сквош флаг-футбол Экзотические виды

Оргкомитет ОИ-2028 предложил добавить в программу соревнований пять видов спорта.

Это флаг-футбол, крикет, лакросс, сквош, а также бейсбол вместе с софтболом. 

«Предлагаемые нами виды спорта развивают воображение на игровом поле и продвигают культуру. Они актуальны, инновационны и ориентированы на сообщество.

В них играют во дворах, в школах, общественных центрах, на стадионах и в парках по всей территории США и по всему миру.

Они приведут на Игры новых спортсменов, привлекут разнообразные фанатские базы и расширят присутствие Олимпийских игр в цифровом пространстве.

Это поможет нашей миссии – предоставить беспрецедентные впечатления от Игр-2028», – заявил председатель организационного комитета Олимпиады Кейси Вассерман. 

Предложения по включению новых видов спорта будут рассмотрены исполнительным комитетом МОК на сессии в Мумбаи с 15 по 17 октября. 

У Олимпиады-2028 уже больше 35 логотипов! Среди дизайнеров – Билли Айлиш, Риз Уизерспун и Эллисон Феликс

64 комментария

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Илья Савчук
Всегда мечтал увидеть на ОИ флаг-футбол! Сейчас только прочту в Вики, что это такое...
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vodorosl
Где хоббихорсинг?!
+23
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Sprinter17
Футзал бы включили
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Блистательно
Все для американцев . Зачем эти говновиды спорта, в которые играют меньшинство
+22
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fbd
Ответ Блистательно
Все для американцев . Зачем эти говновиды спорта, в которые играют меньшинство
Ты удивишься, но тем же Лакроссом, сквошем и крикетом в мире интересуются гораздо больше людей, чем всякими художественными гимнастиками и синхронными плаваниями. Так и почему нет?
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Анатолий Magicbrain
Городкам приготовиться!) такая дичь с этим выбором новых олимпийских видов спорта или исключением из них, просто стыдоба. Хотят исключить бокс и тяжелую атлетику, но включают лакросс и сквош 🤦‍♂️
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Dmitry Arsentyev
Я бы пляжный футбол добавил, довольно зрелищный вид спорта и как раз укладывается в две недели. Ну и увеличил бы количество участников в баскетболе и волейболе с 12 до 16, а то много топовых сборных пролетает.
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GLW
Ответ Psicho
Выглянул в окно. Во дворе никто не играет в сквош и софтбол. Да даже в бейсбол никто не играет🤔
в сквош в зале играют, один из самых популярных видов спорта, но кому-то из окна своей хрущовки этого не видно
+11
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Psicho
Выглянул в окно. Во дворе никто не играет в сквош и софтбол. Да даже в бейсбол никто не играет🤔
+13
-6
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Мухамед Али
Ответ KingOfTheDivan
То ли дело метание ядра или диска, или молота, или копья. Вот это зрелищный и популярный спорт
«Дискобол» - одна из самых известных статуй античности. Это дань прошлому, связь с древнегреческими олимпийскими играми. И такая связь должна быть
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KingOfTheDivan
Ответ Блистательно
Все для американцев . Зачем эти говновиды спорта, в которые играют меньшинство
То ли дело метание ядра или диска, или молота, или копья. Вот это зрелищный и популярный спорт
+20
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Kappa Pride
Ответ Psicho
Выглянул в окно. Во дворе никто не играет в сквош и софтбол. Да даже в бейсбол никто не играет🤔
синхронным плаваньем или художественной гимнастикой зато весь двор занят, да?
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Ярик01
Ответ fbd
Ты удивишься, но тем же Лакроссом, сквошем и крикетом в мире интересуются гораздо больше людей, чем всякими художественными гимнастиками и синхронными плаваниями. Так и почему нет?
Синхронное плавание вообще дикая нелепость, а не спорт, без галочки в медальный зачёт олимпиад это слив денег на унитаз в никому ненужном виде спорта, особенно в групповом варианте
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Ярик01
Больше недорогих дворовых видов спорта - лучше.
Вообще изначально и идейно игры должны быть праздником любителей, а не профессионалов с огромными затратами на тренировки и соревнования
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Трент Резнор
Они открыли портал в ад…на играх СНГ будут салки, прятки и казаки-разбойники
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Александр Русанов
Ответ tony
Популярности олимпиадам это не добавит. Раз такую дичь решили предлагать, то чего бы киберспорт не предложить? Дотка и КС принесет олимпийским играм новую волну популярности среди молодежи.
У киберспорта как и у шахмат своя отдельная олимпиада
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Olly_Da
Ответ ecopromo
адепты пиндоских фекалий тут как тут. Кто интересуется сквошем или крикетом? соревнования по ним никто никогда не смотрит
Зря ты так. Как приедешь в Англию, в любом отеле с индусской прислугой телевизоры настроены на это... зрелище.
+4
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D.Lukas
Ответ ecopromo
адепты пиндоских фекалий тут как тут. Кто интересуется сквошем или крикетом? соревнования по ним никто никогда не смотрит
если что самые сильные сквошисты это египтяне,, а не американцы.
+4
-1
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Тренерские конспекты Бормана
Кроме американцев и англичан в это гамно никто не играет. Пусть свою Олимпиаду проводят
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Psicho
Ответ GLW
в сквош в зале играют, один из самых популярных видов спорта, но кому-то из окна своей хрущовки этого не видно
Это мне говорит москвич, который на работу в Москву на электричке всего два часа добирается )))
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Андрей Балабаев
И ещё штук 20 новых дисциплин в плавании, а также американский футбол, реслинг, наскар, родео. Ну чтобы уж наверняка раз в 5 от ближайшего преследователя оторваться
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selso99
Да, кстати, что-нибудь из этого, возможно и приживется. На прошлой Олимпиаде Скалолазание и Баскетбол 3х3 было интересно посмотреть. Точно зрелищнее прыжков в воду или синхронного плавания
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Александр Русанов
Ответ alexis2020
Бейсбол реально нужно включить. Топовый вид спорта на самом деле
Вот только боллпарков нормальных для Олимпиады есть у 4 стран в мире. Что как бы сузит возможность выбора хозяйки
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fbd
Ответ ecopromo
адепты пиндоских фекалий тут как тут. Кто интересуется сквошем или крикетом? соревнования по ним никто никогда не смотрит
Крикетом интересуется как минимум Азия и Британия, причем больше гораздо, чем другими видами спорта. Вы что, хотите отказать Индии в ее национальном виде спорта на Олимпиаде? А вы точно за многополярный мир? В сквош вообще по всему миру играют, один из самых малозатратный видов спорта, который еще и стремительно набирает популярность.
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dimonivanov
Ну так включите салки, прятки, классики. Эти игры действительно популярны в школах
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