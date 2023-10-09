ISU оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований

ISU оставил в силе санкции в отношении России и Беларуси.

Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.

Российские и белорусские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты отстранены от турниров под эгидой ISU с марта 2022 года.

«Совет ISU в июне 2023 года обсудил рекомендации Международного олимпийского комитета ( ) от 28 марта 2023 года по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в соревнованиях. Совет решил изучить вопросы осуществимости потенциальных путей реализации рекомендаций МОК.

Совет продолжит следить за ситуацией на Украине и ее влиянием на деятельность ISU, а также за решениями и их реализацией в рамках олимпийского движения. В то же время решение 2469 [об отстранении российских и белорусских спортсменов] остается в силе», – говорится в релизе ISU.