ISU оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований
ISU оставил в силе санкции в отношении России и Беларуси.
Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.
Российские и белорусские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты отстранены от турниров под эгидой ISU с марта 2022 года.
«Совет ISU в июне 2023 года обсудил рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) от 28 марта 2023 года по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в соревнованиях. Совет решил изучить вопросы осуществимости потенциальных путей реализации рекомендаций МОК.
Совет продолжит следить за ситуацией на Украине и ее влиянием на деятельность ISU, а также за решениями и их реализацией в рамках олимпийского движения. В то же время решение 2469 [об отстранении российских и белорусских спортсменов] остается в силе», – говорится в релизе ISU.
Они же и израильский фигуристов отстранили за беспредел в Газе?
Ведь да?!