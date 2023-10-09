ISU оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований

Теги сборная России МОК ISU сборная Беларуси Фигурное катание

ISU оставил в силе санкции в отношении России и Беларуси.

Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев. 

Российские и белорусские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты отстранены от турниров под эгидой ISU с марта 2022 года. 

«Совет ISU в июне 2023 года обсудил рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) от 28 марта 2023 года по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в соревнованиях. Совет решил изучить вопросы осуществимости потенциальных путей реализации рекомендаций МОК.

Совет продолжит следить за ситуацией на Украине и ее влиянием на деятельность ISU, а также за решениями и их реализацией в рамках олимпийского движения. В то же время решение 2469 [об отстранении российских и белорусских спортсменов] остается в силе», – говорится в релизе ISU. 

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26 комментариев

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veramarso
Глупо было думать, что будет иначе...
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Тайга86
Другого в общем-то никто и не ждал, но всегда есть надежда на чудо. Не в этот раз, увы...
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selso99
Катаемся дома.
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Anna
Ситуацию должны решить фигуристы? Что за бред с этой коллективной ответственностью
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Слончик
Скоро они там начнут с двойными прыжками выигрывать турниры.
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Russ Ivan
Эти будут стоять до последнего, даже когда пройдёт время и наших везде вернут...
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marchellinos
Кто-то ожидал чего-то иного?
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Katerina Sunny
Если даже не обсуждали, то логично, что ничего не изменилось по допуску.
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Max Madov
Молодцы, а потом пусть еще раз похлопают эсэсовцу. Хотя зачем хлопать, пусть уже открыто зигуют.
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Ритт
Не хотят российских подиумов. СВО отличный предлог. На самом деле им хочется халявные медали.
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beleran
Вот это я понимаю. Принципиальность.
Они же и израильский фигуристов отстранили за беспредел в Газе?
Ведь да?!
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Любитель_ФК
Ну если вопрос даже не рассматривали, то естественно осталось в силе то, что было. А не рассматривали по одной простой причине и они это четко объяснили. будут наблюдать куда склонится "чаша весов" в СВО. Ну как можно сейчас реально рассмотреть и продлить отстранение? А вдруг, через месяц все изменится в сторону России и тогда что, надо быстро реагировать и возвращать россиян к соревнованиям. А как это будет выглядеть со стороны простого обывателя? , Если мы только что решили продлить отстранение, мы окажемся в глубокой заднице, а так мы ничего не решали, просто само по себе отстранение осталось в силе и мы тут чиновники ни причем, мы ничего не принимали. Вот такую страусиную политику ведет ИСУ. Сами ничего не принимаем , а отстранение существует, принятое еще когда-то. Трусливая , подлая политика федерации, как впрочем и вся европейская ублюдочная, марионеточная политика.
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Василий Мартыхин
А кто ожидал другого?
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ДИОНИС
И почему я не удивлён этой новостью?
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sintenced
А на что был расчет? Что-то изменилось со времен первого решения по отстранению?
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vital_23
А изралитяне будут?! Не, ну а что?! Не.... это же другое
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Новый Орлеан
Ответ brig_Mercury
Да все проще. Чтобы обеспечить их допуск на любые соревнования, безопасность, отсутствие провокаций - это целая история и ряд преград. А любому чиновнику (не только спортивному и не только заграничному), чем меньше забот и работы, тем лучше. Если рядовому россияну стало сложнее попасть за границу, почему спортсмену должно быть проще?
Да бред всё про безопасность. Правильно человек сказал про халявные медали. Не хотят они отдавать их.
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Алексей Ларёв
Ответ Anna
Ситуацию должны решить фигуристы? Что за бред с этой коллективной ответственностью
Фигуристы не могут отстоять свою музыку,под которую готовят программу,а вы о большем их просите...
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Оскар Муравьёв
Ответ Анатолий Magicbrain
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Почему американцев не отстранили они незаконно находятся на территории сирии
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AAPolyansky
ожидаемо
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Анатолий Magicbrain
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Katerina Sunny
Ответ brig_Mercury
Да все проще. Чтобы обеспечить их допуск на любые соревнования, безопасность, отсутствие провокаций - это целая история и ряд преград. А любому чиновнику (не только спортивному и не только заграничному), чем меньше забот и работы, тем лучше. Если рядовому россияну стало сложнее попасть за границу, почему спортсмену должно быть проще?
В случае отказа в визе, что может сделать ИСУ? Коровин писал в чьём-то инстаграме, что даже ему отказали в визе для въезда в ЕС, а он уже давно не представляет сборную России.
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AAPolyansky
Ответ brig_Mercury
Да все проще. Чтобы обеспечить их допуск на любые соревнования, безопасность, отсутствие провокаций - это целая история и ряд преград. А любому чиновнику (не только спортивному и не только заграничному), чем меньше забот и работы, тем лучше. Если рядовому россияну стало сложнее попасть за границу, почему спортсмену должно быть проще?
вы видимо не в курсе, что ряд федераций не вводил никаких ограничений для россиян - и никаких проблем с безопасностью не возникло
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Андрей Максимов
Ответ AAPolyansky
вы видимо не в курсе, что ряд федераций не вводил никаких ограничений для россиян - и никаких проблем с безопасностью не возникло
Озвучьте весь список федераций, а также их руководителей и страны в которых проводились соревнования допущенных
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