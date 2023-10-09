Голдобин лидирует в гонке бомбардиров КХЛ – 25 очков в 17 матчах. Форвард «Спартака» сделал 4 передачи в игре с «Витязем»

Теги Витязь Спартак КХЛ Николай Голдобин Хоккей

Николай Голдобин сделал четыре передачи в матче КХЛ.

«Спартак» обыграл «Витязь» (5:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий красно-белых Николай Голдобин четырежды ассистировал партнерам при заброшенных шайбах в этой игре.

Ранее в этом сезоне форвард сделал пять результативных передач в матче против «Барыса» (6:3).

Голдобин находится на первом месте в списке лучших бомбардиров лиги, набрав 25 (11+14) очков в 17 играх чемпионата.

В межсезонье нападающий перешел в «Спартак» из «Металлурга».

15 комментариев

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Caniball
Ответ HockeyMan
Вот щас локти кусают в Магнитогорске) Вся тройка просто красавцы
Ну в Магнитке он играл матч через 3.
Когда хотел - хорошо играл. Но хотел он не очень часто.
А тут он прям прима и одеяло на себя не тянет.
Вся тройка очень гармоничная.
Лучшая тройка в лиге на данный момент.
62 очка на троих за 17 матчей набрали. Это космос какой-то.
+13
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+13
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Caniball
Голби просто рвет лигу.
11+14 за 17 игр это уровень!
+11
0
+11
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Фёдор Кузнецов
Первые 100 очков в истории КХЛ?
+11
0
+11
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HockeyMan
Вот щас локти кусают в Магнитогорске)
Вся тройка просто красавцы
+8
-1
+7
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Магомед Саид Амирханов
Коля Красавчик!!!💪💪💪
+5
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+5
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Clever_mind
Обжора Ротан заберёт его в дедлайн
+3
-1
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akakiysob10
Ну в СКА заберут
+2
0
+2
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HockeyMan
Ответ Caniball
Ну в Магнитке он играл матч через 3. Когда хотел - хорошо играл. Но хотел он не очень часто. А тут он прям прима и одеяло на себя не тянет. Вся тройка очень гармоничная. Лучшая тройка в лиге на данный момент. 62 очка на троих за 17 матчей набрали. Это космос какой-то.
По поводу гармоничности, согласен. Приятно играют и действительно не кто не тянет одеяло на себя
+2
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+2
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Russ Ivan
На правильном пути перезагрузки, главное - пахать дальше!
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Фёдор Кузнецов
Играй он так прошлый сезон сейчас бы к сезону НХЛ готовился
0
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Sanan1908
Куда смотрит Ротенберг?))) почему не берет к себе
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стрёмный сайт
Главное - без травм, парни! Смотреть за вашей игрой одно удовольствие!
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Олег Соколов
Эх,в сборную России 25 жаль не попадает,хотя Йозе Марино может что нибудь и придумать)
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