Голдобин лидирует в гонке бомбардиров КХЛ – 25 очков в 17 матчах. Форвард «Спартака» сделал 4 передачи в игре с «Витязем»

Николай Голдобин сделал четыре передачи в матче КХЛ.

«Спартак» обыграл « » (5:1) в игре Фонбет чемпионата .

Нападающий красно-белых четырежды ассистировал партнерам при заброшенных шайбах в этой игре.

Ранее в этом сезоне форвард сделал пять результативных передач в матче против «Барыса» (6:3).

Голдобин находится на первом месте в списке лучших бомбардиров лиги, набрав 25 (11+14) очков в 17 играх чемпионата.

В межсезонье нападающий перешел в « » из «Металлурга».