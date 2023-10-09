Голдобин лидирует в гонке бомбардиров КХЛ – 25 очков в 17 матчах. Форвард «Спартака» сделал 4 передачи в игре с «Витязем»
Николай Голдобин сделал четыре передачи в матче КХЛ.
«Спартак» обыграл «Витязь» (5:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Нападающий красно-белых Николай Голдобин четырежды ассистировал партнерам при заброшенных шайбах в этой игре.
Ранее в этом сезоне форвард сделал пять результативных передач в матче против «Барыса» (6:3).
Голдобин находится на первом месте в списке лучших бомбардиров лиги, набрав 25 (11+14) очков в 17 играх чемпионата.
В межсезонье нападающий перешел в «Спартак» из «Металлурга».
Когда хотел - хорошо играл. Но хотел он не очень часто.
А тут он прям прима и одеяло на себя не тянет.
Вся тройка очень гармоничная.
Лучшая тройка в лиге на данный момент.
62 очка на троих за 17 матчей набрали. Это космос какой-то.
11+14 за 17 игр это уровень!
Вся тройка просто красавцы