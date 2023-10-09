Американское антидопинговое агентство разрешило бегуну-трансгендеру принимать тестостерон и участвовать в соревнованиях

Теги Бег допинг сборная США USADA ЛГБТ Легкая атлетика

USADA разрешило бегуну-трансгендеру принимать тестостерон и участвовать в соревнованиях.

27-летний Кэл Каламиа с 2019 года использует тестостерон в процессе перехода от женского пола к небинарному трансмужскому. 

Он добился от Американского антидопингового агентства разрешения участвовать в турнирах под эгидой Федерации легкой атлетики США, несмотря на прием тестостерона.

Разрешение было получено, так как спортсмены, у которых есть медицинские причины для использования тестостерона, имеют право оформить терапевтическое исключение. 

Каламиа сможет выступать в небинарной категории. Он уже выступал на Бостонском марафоне-2023 в этой категории, где помимо него бежали еще 26 человек.

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17 комментариев

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Беглый*
цирк уродов
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Jirastik
🤡🤡🤡
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Uf1k
когда мужчина говорит, что он Наполеон, то его лечат. но когда он считает себя женщиной, его все поддерживают
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Товарищ Майор.
Небинарная категория)) категория трансформеров
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Гамарджоба Генацвале
Вот ржака)))))
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Гамарджоба Генацвале
Погба срочно нужно подсуетиться и найти нужную бумажку с терапевтическим исключением.
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Сергей Заднепровский
...от женского к к небинарному трансмужскому---это мозг можно сломать😂
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Alex1104
"кто на ком стоял?"
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Guillermo
Ответ Uf1k
когда мужчина говорит, что он Наполеон, то его лечат. но когда он считает себя женщиной, его все поддерживают
Так тут наоборот
+2
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Анатолий Magicbrain
Вот так вот, Поль Погба выбрал неправильный спорт: был бы бегуном, ешь тестостерон горстями, а в футболе нельзя к сожалению, тут разницу понимать надо)
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Чемпион Мира
А почему тогда всем не разрешат? Это дискредитация!
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sashafan2
Интересно, много ли бегунов соревнуются в небинарной категории? Недавно по плаванию были соревнования среди трансгендеров, так никто и не принял участие.
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Borsiano
Родившаяся женщиной хочет соревноваться с мужиками, пусть пробует ) Не знаю подробностей, но не думаю, что даже легальный тестостерон поможет
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Guillermo
Не забудьте в эту же категорию добавить Байлз и ещё целый список спорсменок
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Лизавета Анна -Мария
Ответ Alex1104
"кто на ком стоял?"
👍 Классика бессмертна! )
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