Американское антидопинговое агентство разрешило бегуну-трансгендеру принимать тестостерон и участвовать в соревнованиях

USADA разрешило бегуну-трансгендеру принимать тестостерон и участвовать в соревнованиях.

27-летний Кэл Каламиа с 2019 года использует тестостерон в процессе перехода от женского пола к небинарному трансмужскому.

Он добился от Американского антидопингового агентства разрешения участвовать в турнирах под эгидой Федерации легкой атлетики США, несмотря на прием тестостерона.

Разрешение было получено, так как спортсмены, у которых есть медицинские причины для использования тестостерона, имеют право оформить терапевтическое исключение.

Каламиа сможет выступать в небинарной категории. Он уже выступал на Бостонском марафоне-2023 в этой категории, где помимо него бежали еще 26 человек.