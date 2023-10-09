Американское антидопинговое агентство разрешило бегуну-трансгендеру принимать тестостерон и участвовать в соревнованиях
USADA разрешило бегуну-трансгендеру принимать тестостерон и участвовать в соревнованиях.
27-летний Кэл Каламиа с 2019 года использует тестостерон в процессе перехода от женского пола к небинарному трансмужскому.
Он добился от Американского антидопингового агентства разрешения участвовать в турнирах под эгидой Федерации легкой атлетики США, несмотря на прием тестостерона.
Разрешение было получено, так как спортсмены, у которых есть медицинские причины для использования тестостерона, имеют право оформить терапевтическое исключение.
Каламиа сможет выступать в небинарной категории. Он уже выступал на Бостонском марафоне-2023 в этой категории, где помимо него бежали еще 26 человек.
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