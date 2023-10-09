Болбой «Спартака» толкнул Гайича во время матча с ЦСКА, серб поскользнулся и едва не упал. КДК рассмотрит эпизод
КДК РФС рассмотрит эпизод с Миланом Гайичем и болбоем «Спартака».
Московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА в 11-м туре Мир РПЛ закончилось ничьей со счетом 2:2. В одном из эпизодов игры болбой красно-белых настойчиво предлагал защитнику армейцев Милану Гайичу взять у него мяч, но футболист проигнорировал его. После этого болбой толкнул Гайича, серб поскользнулся, потеряв равновесие, и едва не упал.
«По материалам СМИ мы рассмотрим видеоматериалы по данному эпизоду матча «Спартак» – ЦСКА, где задействован Гайич и подававший ему мяч парень.
Я бы хотел обратить внимание СМИ, что в регламенте данные сотрудники указаны как «лица, подающие мячи», хотел бы отойти от термина «болбой» – все‑таки мы на русском языке разговариваем. Представители «Спартака» вызваны на заседание», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
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