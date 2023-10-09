Болбой «Спартака» толкнул Гайича во время матча с ЦСКА, серб поскользнулся и едва не упал. КДК рассмотрит эпизод

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия КДК РФС Артур Григорьянц Милан Гайич Матч ТВ болбои Футбол

КДК РФС рассмотрит эпизод с Миланом Гайичем и болбоем «Спартака».

Московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА в 11-м туре Мир РПЛ закончилось ничьей со счетом 2:2. В одном из эпизодов игры болбой красно-белых настойчиво предлагал защитнику армейцев Милану Гайичу взять у него мяч, но футболист проигнорировал его. После этого болбой толкнул Гайича, серб поскользнулся, потеряв равновесие, и едва не упал. 

«По материалам СМИ мы рассмотрим видеоматериалы по данному эпизоду матча «Спартак» – ЦСКА, где задействован Гайич и подававший ему мяч парень.

Я бы хотел обратить внимание СМИ, что в регламенте данные сотрудники указаны как «лица, подающие мячи», хотел бы отойти от термина «болбой» – все‑таки мы на русском языке разговариваем. Представители «Спартака» вызваны на заседание», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц. 

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96 комментариев

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Stereophonics89
так а зачем они тогда футболом футбол называют?
ногомяч как вариант
+145
-9
+136
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kaimussen
«лица, подающие мячи»
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Я тебя, во-первых, приветствую
+88
-4
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Умелец_Мэнни
Не гол, а цель. Не глава КДК, а лицо, оценивающее чужие поступки, хотя его никто не просит
+48
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xr1975
Ответ sovnarkom
ничего удивительного на этом стадионе свинство в почете
Упустили победу,теперь у вас и Спартак и стадион всё свинское.В вашей конюшне происходит тоже самое.
+42
-17
+25
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sovnarkom
ничего удивительного на этом стадионе свинство в почете
+69
-44
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Дмитрий Шарапов
Сделал для Спартака против Гайича больше чем Денисов.
+24
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Владимир Зотов
Ответ sovnarkom
ничего удивительного на этом стадионе свинство в почете
Да ,если играть не можем то ищем разные мелочи,талкнули мужчину и он упал смех.
+24
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Никита Аксанов
В Спартаке токсичны все: от болбоев до футболистов, от болельщиков до ветеранов.
+49
-29
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Никита Алексеев
Повезло болбою, что Азар закончил карьеру
+17
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Edwin_Hubble
Дисквалифицировать и оштрафовать болбоя на 10 млн рублей.
+21
-7
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Serge Vendino
А в трансляцию попал момент, как Гайич кричал Левникову: "ты видел, что он сделал?" Теперь понятно, про что он говорил.
+14
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Дмитрий9779
Ответ Ракелль
ремня мелкому
Мелкому?
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Кирилл
Когда в трансляции показали, как Литвинов орал на Милана с наездами мол "что ты его трогаешь", то почему-то казалось что болбой не хочет мяч подавать, а тут вон оно как вышло вообще.
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<~Inter~>
Ответ Stereophonics89
так а зачем они тогда футболом футбол называют? ногомяч как вариант
"игра мячом ногами" больше подходит
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JBa
Ответ Stereophonics89
так а зачем они тогда футболом футбол называют? ногомяч как вариант
ногомяч и смотреть как-то стыдно
+9
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Pok_Toholo
Какое-то 🐷ское воспитание
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Михаил Белов
Хоть я и фан Спартака но это очень некрасиво
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Severfan
Ну вот и как теперь не снять со Спартака как минимум 6 очков и не отправить заслуженно покорять просторы Мелбет Первой лиги?
+18
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Ракелль
ремня мелкому
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Станислав Платонов
Ну слава футбольным богам, а то мы уж было подумали, что в кои то веки дерби пройдёт как нормальный футбольный матч, без грязи, судейских ошибок, трогания яиц и прочих прелестей.
+4
0
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Антоша
Ответ Stereophonics89
так а зачем они тогда футболом футбол называют? ногомяч как вариант
Уже придумали Камнебол. И федерация такая есть
+3
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Юрий Богодаев
Ответ xr1975
Упустили победу,теперь у вас и Спартак и стадион всё свинское.В вашей конюшне происходит тоже самое.
Не распыляйтесь. Ну не знает человек, что свиньи входят в 10ку самых чистоплотных животных планеты(научный факт)... Пусть живёт в мире где лошади какают одуванчиками)))
+3
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Bob_Kolomb
Ответ Никита Аксанов
В Спартаке токсичны все: от болбоев до футболистов, от болельщиков до ветеранов.
И болельщики этой команды после скандала на прошлом дерби себя "джентльменами" выставляли. Один причинное место показывает игроку, второй уголовник в чужой стране скандал в полиции устраивает, а болбои игроков толкают. Такие нынче понятия о "джентльменстве".
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Олег Елфутин
Ответ Никита Аксанов
В Спартаке токсичны все: от болбоев до футболистов, от болельщиков до ветеранов.
Сплошные писбои
+6
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Игорь Ерофеенков
Ответ Олег Елфутин
а что у этого жидёнка с болбоем было ?
он у него бигтейсти отобрал
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