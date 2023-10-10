Виктор Вембаньяма набрал 20 очков и 5 подборов в предсезонной игре с «Тандер»

Теги предсезонные матчи Сан-Антонио НБА видео Оклахома-Сити Виктор Вембаньяма Баскетбол

Бигмен «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма дебютировал за команду в предсезонных матчах.

Во встрече с «Оклахомой» (121:122) 1-й номер драфта-2023 набрал 20 очков, 5 подборов и 2 перехвата.

За 19 минут француз реализовал 8 из 13 с игры (2 из 5 из-за дуги). Он также отметился 1 блок-шотом и допустил 4 потери.

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?

Йокич или Эмбиид? Яннис или Леброн? Карри или Дончич? Давайте вместе определим топ-50 звезд НБА

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
serginn
Половины нарезки достаточно, чтобы понять почему это 1-й номер драфта. Делает все. А данкует вообще без прыжка)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vzi
Он приехал уничтожать лигу.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kuryanin
Человек-паук
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий