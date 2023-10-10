Бигмен « » дебютировал за команду в предсезонных матчах.

Во встрече с «Оклахомой» (121:122) 1-й номер драфта-2023 набрал 20 очков, 5 подборов и 2 перехвата.

За 19 минут француз реализовал 8 из 13 с игры (2 из 5 из-за дуги). Он также отметился 1 блок-шотом и допустил 4 потери.

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?

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