ISU не стал обсуждать вопрос допуска россиян на международные соревнования

Теги сборная России ISU Николай Гуляев ФКСР (Союз конькобежцев России) Фигурное катание

ISU не обсуждал вопрос допуска россиян на заседании в Лозанне.

Об этом сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

«В эти выходные прошел совет ISU, мы с нетерпением и недоверием ждали обсуждения вопроса о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

К сожалению, этот вопрос даже не обсуждался, хотя стоял в повестке», – сказал Гуляев. 

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11 комментариев

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22somebody22
К сожалению,нас не допустят,пока не кончится СВО...А она не кончится,минимум,до конца этого сезона.
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Андрей Балабаев
А почему бах не наказывает эту федерацию за то что не следуют рекомендацияи мок. Среди девушек фигуристок, да и в других видах фигурного катания, я так понимаю представителей цска и динамо нет или почти нет. Получается боксëрскую федерацию за допуск россиян без ограничений наказывают, а здесь за недопуск нет
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Arraches
Пора уж прекратить выражать нетерпение и надежду , выглядит нелепо и унизительно . Хватит уж стоять с протянутой рукой и ждать , когда барин позолотит ручку . Ничего в ближайшие годы не светит . И обсуждать это тоже не нужно , тема на сегодня - завтра закрыта .
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Tatiana Makarova
Ясно, понятно.
Обидно, досадно,, но ожидаемо...
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Тайга86
Это ж надо извернуться обосновать...Как есть не говорят, а лишь извиваются путаясь в ответах. Видимо нашли выход - пока не дадут указания с изменениями, просто будут игнорить эту тему.
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Лека-Лека
А кто то серьезно верил что обсудят и допустят?
Еще несколько лет таких впереди.
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Kestutis Ceponis
Теперь вы все видите, что это безответственное решение главы государства начать войну, которая никому не нужна. Вы, конечно, скажете, что ваш любимый глава государства прав, развязав войну, а спорт может подождать. Если вас устраивают такие глупые решения менеджера, то вам придется долго ждать, пока ваши спортсмены войдут в число лучших спортсменов мира. Спасибо за понимание.С уважением.
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ 22somebody22
К сожалению,нас не допустят,пока не кончится СВО...А она не кончится,минимум,до конца этого сезона.
Этого? Вы шутите? Минимум 5-7 лет. Минимум.
+2
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