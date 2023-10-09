Марцел Личка: «Специфика русских – любите пить водку, а чехи – пиво. Но русские выпивают больше алкоголя, чем мы»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Марцел Личка алкоголь и спорт Футбол

Марцел Личка сравнил пристрастие русских и чехов к алкоголю.

– Есть ли сходства у россиян с чешским народом?

– У каждого народа своя специфика.

– Специфика русских...

– Специфика русских – любите пить водку, а чехи – пиво. Но, будем честны, русские выпивают больше алкоголя, чем мы. Это точно (смеется).

– Русский народ любит смешивать пиво с водкой – называется «ерш».

– Ой… Вам будет тяжело после такого напитка. У нас люди, конечно, тоже пьют тяжелый алкоголь, но предпочитают больше пиво.

– Так русский народ – какой он?

– Когда я приехал первый раз в Оренбург, на меня все смотрели с выпуклыми глазами, когда я подходил к незнакомому человеку и говорил: «Привет, как дела?» Негативные эмоции у людей были. Такое в Чехии тоже иногда случается, но ваш народ чуть более закрыт.

Когда я подходил к одному и тому же человеку в третий или четвертый раз, у него уже появлялась улыбка на лице, а в первый раз он говорил мне: «А ты откуда?» – сказал главный тренер «Динамо». 

Личка об алкоголе: «1-2 бутылки пива по 0,33 лучше, чем кока-кола или фанта. Перебарщивать, выпивать по 5-7 бутылок ни в коем случае нельзя»

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39 комментариев

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ApXuMaHqPuT
– Русский народ любит смешивать пиво с водкой – называется «ерш».
______________

Это алкашня любит смешивать, а не русский народ🤮
+43
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Антимосковский
только по статистике чехи как раз выпивают больше алкоголя, чем русские, пусть у них и относительно больше качественного, чем у нас. причем у нас потребление с каждым годом снижается, еще лет 10 назад мы были в европейском топе, но сейчас нет. а плохое пиво в Чехии, как и хорошее пиво у нас - тоже есть, и будь Личка чуть более вовлечен в этот вопрос, то узнал бы, что крафтовая революция в России на световые годы опередила чешскую, а уж позволить себе модное пивко он точно бы смог и у нас, раз не нравятся туборги из супермаркета.
+18
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T622222
Чехия 1 место 14,5 литра мы 23 11,2 литра ))))
+11
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Сибирский литовец
Ответ ApXuMaHqPuT
– Русский народ любит смешивать пиво с водкой – называется «ерш». ______________ Это алкашня любит смешивать, а не русский народ🤮
а точнее - журналисты
+8
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Мельников Михаил
Какая чушня...
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Удар Кержакова
Я русский и не пью ни пиво ни водку, только джин, вино и виски)
+5
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Liquidozz
Ответ Удар Кержакова
Я русский и не пью ни пиво ни водку, только джин, вино и виски)
Вместе, надеюсь?))
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majestic1980
Какое-то стереотипное мышление у чувака
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Alfa Romeo
В смысле. Просто подходил к рандомному челу и говорил "привет. Как дела?" Ну, это и вправду выглядит странно) Хотя, видимо, в Чехии часто здороваются даже с незнакомыми людьми
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Savarona25
А что еще пить если 8 месяцев зима? Вино хорошо пить в теплый солнечный день и желательно с видом на море. В РФ импортное вино страшно дорогое, а местное так себе и тоже не дешевое. Скандинавы, кстати, также предпочитают крепкие напитки по той же климатической причине.
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Demetrio-77
Пиво с водкой не мешаю. Ну как не мешаю, иногда мешаю, но только если ядерный реактор забарахлил, для починки. А так не мешаю, медведя же надо выгуливать идти. Если выпью пива с водкой, то уже не пойду, потому что потянет на балалайке играть.
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Эндрю81
Ответ Антимосковский
только по статистике чехи как раз выпивают больше алкоголя, чем русские, пусть у них и относительно больше качественного, чем у нас. причем у нас потребление с каждым годом снижается, еще лет 10 назад мы были в европейском топе, но сейчас нет. а плохое пиво в Чехии, как и хорошее пиво у нас - тоже есть, и будь Личка чуть более вовлечен в этот вопрос, то узнал бы, что крафтовая революция в России на световые годы опередила чешскую, а уж позволить себе модное пивко он точно бы смог и у нас, раз не нравятся туборги из супермаркета.
По официальной статистике возможно, что и так. Как быть с самогоном, что баклажками 5литровыми идет в народ? Эти данные куда учитывать?
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adekvat11
Ну это просто рукалицо
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ТрактоПоктер
Ну хз....
Водку не пью от слова совсем! Вино или пиво)
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Доктор Верховцев
Водку, водку... С медведем. Ну и далее по тексту.
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Ivan Petrov
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ ТрактоПоктер
Ну хз.... Водку не пью от слова совсем! Вино или пиво)
Ты может ещё и стринги носишь?
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Сергей Котов
Ответ Антимосковский
только по статистике чехи как раз выпивают больше алкоголя, чем русские, пусть у них и относительно больше качественного, чем у нас. причем у нас потребление с каждым годом снижается, еще лет 10 назад мы были в европейском топе, но сейчас нет. а плохое пиво в Чехии, как и хорошее пиво у нас - тоже есть, и будь Личка чуть более вовлечен в этот вопрос, то узнал бы, что крафтовая революция в России на световые годы опередила чешскую, а уж позволить себе модное пивко он точно бы смог и у нас, раз не нравятся туборги из супермаркета.
да у нас в городе в каждом гаражном кооперативе в гаражах спирягой торгуют и на расхват это..это тоже в статистику учитывается?а самогон тоже?
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Алекс
Вот брехун.)Живет уже сколько лет в России,но штампы не изменил.
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Carlton Palmer
Три месяца в Динамо - и началась тема алкоголя. Закономерно
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градус ненависти
Не знаю как там в Оренбурге было, не бывал там никогда, но в Москве и Петербурге пьют совсем не много, и точно не больше европейских стран
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Maratik1982
Водка без пива деньги на ветер!
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encaro_one
Ответ T622222
Чехия 1 место 14,5 литра мы 23 11,2 литра ))))
Цифры туристов из Чехии убери.
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Роман Кириченко
Ответ encaro_one
Цифры туристов из Чехии убери.
Из России тогда тоже. Но вообще тут туристов и не считали
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БезызбежноНаКрасный
У чехов - пунктик на том, что "все русские водку пьют".
У бывшей супруги - подруга школьная в Чехии живёт, уже 30 лет.
Рассказывала - чуть где что-то про водку речь зайдёт - тут же её зовут - "ааа, Аню надо позвать, здесь про водку говорят". Это при том, что она её вообще не пьёт. И много раз чертыхалась по этому поводу.
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Ростовский
В России уже мало кто пьет водку. В основном пивные алкаши остались. Да и тех очень мало. В целом бухло для России это пережиток прошлого и страна стала малопьющей.
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