Сергачев о радужных джерси: «Я бы не надел. Я не против геев, но хочу играть в хоккей, а не заниматься пропагандой или поддержкой непонятно чего»

Теги Тампа-Бэй НХЛ Никита Задоров игровая форма ЛГБТ Михаил Сергачев контент Хоккей

Михаил Сергачев сообщил, что не надел бы свитер с радужной символикой.

– Клубы Панарина и Проворова отказались выходить в радужных цветах в поддержку ЛГБТ.

– НХЛ вообще отказалась надевать любые майки на разминках. Раньше были милитари, ЛГБТ-майки, любые вообще. И они отказались. Видимо, на фоне всех этих скандалов.

– Тебе это кажется правильным решением?

– Я думаю, что это правильное решение, потому что некоторые не хотят и чувствуют давление, что их заставляют это делать, поддерживать непонятно что.

Потому что ЛГБТ+, там все это у них намешано, там не только геи, лесбиянки и все остальное, там уже напихали все меньшинства. То есть не только сексуальные меньшинства, а вообще абсолютно все.

Ты выходишь и не понимаешь, что происходит, а тебя заставляют это поддерживать.

– Есть хоккеист, он в топе самых ненавидимых российских хоккеистов. Знаешь, о ком я говорю?

– Задоров?

– Да. Никита Задоров. Он же выходил в радужных флагах, и ничего.

– Ну он молодец, флаг ему в руки, я его не осуждаю, и не рад, что он это сделал, это его решение. Молодец, он стоит на своем, он американизированный, так сказать.

– А ты вышел бы в радужных флагах?

– Нас не просили. Поэтому я как-то об этом не думал. Клюшки я перематывал, конечно... Команда у нас молодцы, что вообще не проводят этого всего, не заставляют, но, наверное, я бы не вышел, потому что слишком как-то меж двух огней я получаюсь – я русский, играю в Америке, получается слишком много мнений, перекрестного огня, так сказать, на мне сходится только из-за того, что я майку надел.

Это огромное давление, которое мне вообще не нужно. Я хочу играть в хоккей, а не заниматься какой-то пропагандой или поддержкой непонятно чего. Вообще я не против геев, это люди, у каждого свой выбор, – сказал защитник «Тампы» Михаил Сергачев.

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9 комментариев

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Evgeny Bobrov
Ответ bellyashe
просто потому что его мнение тебе ближе?)
думаю, потому-что, он на самом деле так думает и очень корректно высказался. На самом деле ещё более радикальное, я почти уверен
+5
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bellyashe
Ответ Made-in-Russia
Вот по Сергачеву сразу видно, что человек со своим мнением. Ненавязанным кем-либо, чего не скажешь о Задорове.
просто потому что его мнение тебе ближе?)
+8
-4
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Джон Иваныч
Хорошо сказал. Честно.
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Анатолий Magicbrain
Ответ Евгений Мешков
даже коллеги говорят что Задоров - американец, американизированный человек. только упоротые со спортсру продолжают доказывать, что это такой патриот России и всем россиянам надо брать с него пример.
А кто русский тогда, поясните мне пожалуйста, абсолютно безучастному к защите прав лгбт: Ови с путинтим? Цсковцы с z на свитерах? Ротен, которого полоскал в интервью Задоров? Какие критерии, подскажите мне, непросвещенному
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Мелкие лавочники
зачем тогда клюшку перематывал?
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bellyashe
Ответ Evgeny Bobrov
думаю, потому-что, он на самом деле так думает и очень корректно высказался. На самом деле ещё более радикальное, я почти уверен
возможно, но почему мнение Задорова в понимании комментатора априори навязанное, а не его собственное?)
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градус ненависти
Ответ Евгений Мешков
даже коллеги говорят что Задоров - американец, американизированный человек. только упоротые со спортсру продолжают доказывать, что это такой патриот России и всем россиянам надо брать с него пример.
Патриот России - это Панарин, а Задоров и Овечкин - враги России, только разного типа
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