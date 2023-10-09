Геркус о «Спартаке»: «Начавшийся слив тренера «специалистами и спортивной общественностью» уже не остановить. Это спартаковский цикл, зодиак, рок»

Теги Спартак ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия Динамо Москва Илья Геркус Гильермо Абаскаль Футбол

Илья Геркус высказался о борьбе за третье место по итогам сезона Мир РПЛ.

«В игре осталась только бронза. И реально на нее претендуют четыре команды: «Крылья Советов», ЦСКА, «Спартак» и «Динамо».

Мой прогноз – ЦСКА. «Крыльям» не хватает класса, «Спартаку» – душевной гармонии, «Динамо» – баланса.

«Спартак» всем хорош для борьбы за третье место, но начавшийся слив (или кэнселлинг, если по-модному) тренера [Гильермо Абаскаля] «специалистами и спортивной общественностью» уже не остановить. Это спартаковский цикл, зодиак, рок», – написал бывший президент «Локомотива» и «Торпедо». 

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37 комментариев

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London-D
Ответ S. A.
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Спасти ничью на 7 добавленной минуте в игре с Уралом - это гений самобытного Галактионова, а вырвать ничью в дерби на 7 добавленной минуте - позор, мрак, провал и отставка главного тренера.
У самобытной Лички 1 победа в 6 матчах - над Спартаком в тренировочной игре. Вчера дома Факелу так и не забили. Там никого уволить не надо, а? Аналитики! Вы где? Ваш выход! Никто не поплыл, игроки в раздевалке не потерялись? Где интервью Кобелева?
Самобытный Ромащенко дома огреб от самобытного Рубина. У Мирослава Борще-Духовича одна победа в 6 мачтах РПЛ с той самой нулевой ничьей со Спартаком, после которой он раздавал интервью о том, какая у него СИСТЕМА ИГРЫ и как тренер Спартака ничего не понимает в футболе, а долбанутые аналитики сочиняли сказки про какой-то там «Ахмат Ромащенко», который появился за 2 недели работы нового тренера. Как дела, Миро? Не пора ли обратно в помощники? Или хотя бы в студию Матч-ТВ? Там вон, Мор который сезон без поражений идёт.
У самобытного Федотова одна победа в ДЕСЯТИ матчах - дома над Балтикой 1:0. Команда идёт на 8 месте, упустив победу в дерби на последней добавленной минуте, пропустив от своего бывшего игрока, о котором Федотов говорил, что этот футболист ему не нужен. С передачи КЛАССЕНА.
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London-D
Валера: 2 победы в 11 матчах РПЛ - обе дома над Рубином и Факелом, команда в зоне переходных матчей
Аналитики: Валера должен тренировать Спартак!!!
У меня только один вопрос: почему всего лишь Спартак? Почему не Манчестер Сити?!

Комличенко:
77’ - вышел
78’ - жёлтая
80’ - автогол

Аналитики: Абаскаль потерял раздевалку
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Никита Самарин
На счёт Абаскаля в точку, сейчас на него оказывается очень сильное давление.
+17
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Олег Ивакин
Федун ушёл, но дело его живёт.
+13
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Dmitry Orlov
Ответ S. A.
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У "мертвейшего ЦСКА" со Спартаком очков поровну, с чего тренер именно Спартака "себя сливает"?

Ну и да, поражение от Динамо в ничего не решавшем для Спартака матче вторых составов - явно не релевантно играм в РПЛ.
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Пользователь Huawei
Наконец хоть кто-то адекватно высказался о ситуации вокруг команды.
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idemidov
Ответ юра георгиевский
Да какой «слив» - прилив ... ?! Если бы они сливали тренера, то не забивали бы гол вчера на 97 минуте матча, делая счёт 2:2. Геркус помешался на «сливах», своего ума не хватает, чтобы что-нибудь новенькое придумать.
Речь не об игроках, а о спартаковских ветеранах, общественности, рабинерах и т.д. Игроки, понятно, если бы хотели слить, не стали бы сравнивать :-)
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Ответ London-D
Валера: 2 победы в 11 матчах РПЛ - обе дома над Рубином и Факелом, команда в зоне переходных матчей Аналитики: Валера должен тренировать Спартак!!! У меня только один вопрос: почему всего лишь Спартак? Почему не Манчестер Сити?! Комличенко: 77’ - вышел 78’ - жёлтая 80’ - автогол Аналитики: Абаскаль потерял раздевалку
выход Комличенко против Краснодара самое эпичное что я наблюдал пожалуй за последнее время в чемпионате, даже два пенальти от Ишкова в матче с Локомотивом просто меркнут на фоне этого события...
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KTK
Офигенски в точку ❗️
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Император Плутона
а он кроме того, что бывший президент чем известен?
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goshforever
Ответ юра георгиевский
Да какой «слив» - прилив ... ?! Если бы они сливали тренера, то не забивали бы гол вчера на 97 минуте матча, делая счёт 2:2. Геркус помешался на «сливах», своего ума не хватает, чтобы что-нибудь новенькое придумать.
Он же говорит про слив «специалистами и спортивной общественностью». Речь не про футболистов, а про тусовочку вокруг клуба и в СМИ. Сколько раз уже такое было
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Кирилл.С-Пб
Ответ Slavnov
с весны сливают,все слить не могут...
не тонет...
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Ответ S. A.
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глупости, неужели тренеру не хочется побеждать в каждом матче, ведь это как минимум премии за результат?
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сливают тренера в основном безработные эксперты и что характерно не все относящиеся к красно-белым цветам...спады в физической форме возможны, слишком короткая была пауза между чемпионатами + жуткий не фарт в некоторых матчах...
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vzi
Ответ London-D
Спасти ничью на 7 добавленной минуте в игре с Уралом - это гений самобытного Галактионова, а вырвать ничью в дерби на 7 добавленной минуте - позор, мрак, провал и отставка главного тренера. У самобытной Лички 1 победа в 6 матчах - над Спартаком в тренировочной игре. Вчера дома Факелу так и не забили. Там никого уволить не надо, а? Аналитики! Вы где? Ваш выход! Никто не поплыл, игроки в раздевалке не потерялись? Где интервью Кобелева? Самобытный Ромащенко дома огреб от самобытного Рубина. У Мирослава Борще-Духовича одна победа в 6 мачтах РПЛ с той самой нулевой ничьей со Спартаком, после которой он раздавал интервью о том, какая у него СИСТЕМА ИГРЫ и как тренер Спартака ничего не понимает в футболе, а долбанутые аналитики сочиняли сказки про какой-то там «Ахмат Ромащенко», который появился за 2 недели работы нового тренера. Как дела, Миро? Не пора ли обратно в помощники? Или хотя бы в студию Матч-ТВ? Там вон, Мор который сезон без поражений идёт. У самобытного Федотова одна победа в ДЕСЯТИ матчах - дома над Балтикой 1:0. Команда идёт на 8 месте, упустив победу в дерби на последней добавленной минуте, пропустив от своего бывшего игрока, о котором Федотов говорил, что этот футболист ему не нужен. С передачи КЛАССЕНА.
Все просто. К Спартаку повышенное внимание и повышенные требования у всех - общественности, медиа, болельщиков, руководства клуба…

Динамо, ЦСКА и тем более Крылья могут позволить себе по одной победе в 6-7 играх, после чего тренер и руководство пробубнят что-то типа ”команда строится, без поражений нет побед, готовимся к следующей игре”, и все - тишина, все удовлетворены.

Но Спартак - это Спартак. Сами себя называют главным клубом страны, чего тогда удивляться, что с них и спрос, как с Реала в Испании или Баварии в Германии.
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Он саМый
А есть команды, в которых не меняют тренеров?
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teo_heel
Да, безусловно извне будет давление, мол пора убирать, но я не думаю, что изнутри что-то будет. Не вижу каких-то конфликтов между игроками и тренером, даже Джикия, которого все пытаются подначивать, чтобы он начал бучу, и тот абсолютно нормально к ситуации относится, видимо понимает, что проигрывает конкуренцию и не видит смысла спорить и ныть. Плюс новое руководство Спартака не такое взбалмошное, чтобы рубить с плеча так резко, как это было при Леониде Федуне. Абаскаль столкнулся с трудностями, опыта явно не хватает, чтобы грамотно выйти из ситуации, но игроки явно не сливают, был бы слив, матч с ЦСКА не закончился бы поздним голом Спартака, что спас им ничью.
И да, Геркус наивен, Краснодар свалится к своим привычным позициям в середине таблицы. Деньги когда-то же закончатся на плохо сконструированные договорняки. Мы уже видели с Ростовом реальный Краснодар в первом тайме, хотели сами по себе, но пришлось в итоге в перерыве покупать матч.
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S. A.
Ответ Dmitry Orlov
У "мертвейшего ЦСКА" со Спартаком очков поровну, с чего тренер именно Спартака "себя сливает"? Ну и да, поражение от Динамо в ничего не решавшем для Спартака матче вторых составов - явно не релевантно играм в РПЛ.
У Спартака трансферы летом были на 20 миллионов. Это чтобы бороться за 5-е место с ЦСКА, который многих продал и у которого весь сезон защитников не хватает?
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S.S.S.R.
Ответ London-D
Спасти ничью на 7 добавленной минуте в игре с Уралом - это гений самобытного Галактионова, а вырвать ничью в дерби на 7 добавленной минуте - позор, мрак, провал и отставка главного тренера. У самобытной Лички 1 победа в 6 матчах - над Спартаком в тренировочной игре. Вчера дома Факелу так и не забили. Там никого уволить не надо, а? Аналитики! Вы где? Ваш выход! Никто не поплыл, игроки в раздевалке не потерялись? Где интервью Кобелева? Самобытный Ромащенко дома огреб от самобытного Рубина. У Мирослава Борще-Духовича одна победа в 6 мачтах РПЛ с той самой нулевой ничьей со Спартаком, после которой он раздавал интервью о том, какая у него СИСТЕМА ИГРЫ и как тренер Спартака ничего не понимает в футболе, а долбанутые аналитики сочиняли сказки про какой-то там «Ахмат Ромащенко», который появился за 2 недели работы нового тренера. Как дела, Миро? Не пора ли обратно в помощники? Или хотя бы в студию Матч-ТВ? Там вон, Мор который сезон без поражений идёт. У самобытного Федотова одна победа в ДЕСЯТИ матчах - дома над Балтикой 1:0. Команда идёт на 8 месте, упустив победу в дерби на последней добавленной минуте, пропустив от своего бывшего игрока, о котором Федотов говорил, что этот футболист ему не нужен. С передачи КЛАССЕНА.
Верняк
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Vatikan
Ответ London-D
Спасти ничью на 7 добавленной минуте в игре с Уралом - это гений самобытного Галактионова, а вырвать ничью в дерби на 7 добавленной минуте - позор, мрак, провал и отставка главного тренера. У самобытной Лички 1 победа в 6 матчах - над Спартаком в тренировочной игре. Вчера дома Факелу так и не забили. Там никого уволить не надо, а? Аналитики! Вы где? Ваш выход! Никто не поплыл, игроки в раздевалке не потерялись? Где интервью Кобелева? Самобытный Ромащенко дома огреб от самобытного Рубина. У Мирослава Борще-Духовича одна победа в 6 мачтах РПЛ с той самой нулевой ничьей со Спартаком, после которой он раздавал интервью о том, какая у него СИСТЕМА ИГРЫ и как тренер Спартака ничего не понимает в футболе, а долбанутые аналитики сочиняли сказки про какой-то там «Ахмат Ромащенко», который появился за 2 недели работы нового тренера. Как дела, Миро? Не пора ли обратно в помощники? Или хотя бы в студию Матч-ТВ? Там вон, Мор который сезон без поражений идёт. У самобытного Федотова одна победа в ДЕСЯТИ матчах - дома над Балтикой 1:0. Команда идёт на 8 месте, упустив победу в дерби на последней добавленной минуте, пропустив от своего бывшего игрока, о котором Федотов говорил, что этот футболист ему не нужен. С передачи КЛАССЕНА.
Да плевать всем на личку,Федотова и пр. самобытных тренеров. Писать всегда будут про Спартак.
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N23
Ответ London-D
Спасти ничью на 7 добавленной минуте в игре с Уралом - это гений самобытного Галактионова, а вырвать ничью в дерби на 7 добавленной минуте - позор, мрак, провал и отставка главного тренера. У самобытной Лички 1 победа в 6 матчах - над Спартаком в тренировочной игре. Вчера дома Факелу так и не забили. Там никого уволить не надо, а? Аналитики! Вы где? Ваш выход! Никто не поплыл, игроки в раздевалке не потерялись? Где интервью Кобелева? Самобытный Ромащенко дома огреб от самобытного Рубина. У Мирослава Борще-Духовича одна победа в 6 мачтах РПЛ с той самой нулевой ничьей со Спартаком, после которой он раздавал интервью о том, какая у него СИСТЕМА ИГРЫ и как тренер Спартака ничего не понимает в футболе, а долбанутые аналитики сочиняли сказки про какой-то там «Ахмат Ромащенко», который появился за 2 недели работы нового тренера. Как дела, Миро? Не пора ли обратно в помощники? Или хотя бы в студию Матч-ТВ? Там вон, Мор который сезон без поражений идёт. У самобытного Федотова одна победа в ДЕСЯТИ матчах - дома над Балтикой 1:0. Команда идёт на 8 месте, упустив победу в дерби на последней добавленной минуте, пропустив от своего бывшего игрока, о котором Федотов говорил, что этот футболист ему не нужен. С передачи КЛАССЕНА.
Хорош, все по факту)) надоело эта истерика уже
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teo_heel
Ответ S. A.
У Спартака трансферы летом были на 20 миллионов. Это чтобы бороться за 5-е место с ЦСКА, который многих продал и у которого весь сезон защитников не хватает?
Трансферы трансферами, но сколько было примеров, когда игрока купили за большие деньги, а в итоге это было тупо спуском денег в унитаз?
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teo_heel
Ответ Он саМый
А есть команды, в которых не меняют тренеров?
Зенит сколько лет уже с Семаком работает? Крылья в своё время долго с Гаджиевым были, Сёмин в Локомотиве вообще по ощущениям жил, сам Спартак с Романцевым.
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Анатолий Magicbrain
В кои то веки соглашусь с Геркусом
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goshforever
Ответ Император Плутона
а он кроме того, что бывший президент чем известен?
Геркус лет 15 уже в российском футболе крутится. "Зенит"-"Локомотив"-"Торпедо"
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