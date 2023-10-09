Геркус о «Спартаке»: «Начавшийся слив тренера «специалистами и спортивной общественностью» уже не остановить. Это спартаковский цикл, зодиак, рок»
Илья Геркус высказался о борьбе за третье место по итогам сезона Мир РПЛ.
«В игре осталась только бронза. И реально на нее претендуют четыре команды: «Крылья Советов», ЦСКА, «Спартак» и «Динамо».
Мой прогноз – ЦСКА. «Крыльям» не хватает класса, «Спартаку» – душевной гармонии, «Динамо» – баланса.
«Спартак» всем хорош для борьбы за третье место, но начавшийся слив (или кэнселлинг, если по-модному) тренера [Гильермо Абаскаля] «специалистами и спортивной общественностью» уже не остановить. Это спартаковский цикл, зодиак, рок», – написал бывший президент «Локомотива» и «Торпедо».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
У самобытной Лички 1 победа в 6 матчах - над Спартаком в тренировочной игре. Вчера дома Факелу так и не забили. Там никого уволить не надо, а? Аналитики! Вы где? Ваш выход! Никто не поплыл, игроки в раздевалке не потерялись? Где интервью Кобелева?
Самобытный Ромащенко дома огреб от самобытного Рубина. У Мирослава Борще-Духовича одна победа в 6 мачтах РПЛ с той самой нулевой ничьей со Спартаком, после которой он раздавал интервью о том, какая у него СИСТЕМА ИГРЫ и как тренер Спартака ничего не понимает в футболе, а долбанутые аналитики сочиняли сказки про какой-то там «Ахмат Ромащенко», который появился за 2 недели работы нового тренера. Как дела, Миро? Не пора ли обратно в помощники? Или хотя бы в студию Матч-ТВ? Там вон, Мор который сезон без поражений идёт.
У самобытного Федотова одна победа в ДЕСЯТИ матчах - дома над Балтикой 1:0. Команда идёт на 8 месте, упустив победу в дерби на последней добавленной минуте, пропустив от своего бывшего игрока, о котором Федотов говорил, что этот футболист ему не нужен. С передачи КЛАССЕНА.
Аналитики: Валера должен тренировать Спартак!!!
У меня только один вопрос: почему всего лишь Спартак? Почему не Манчестер Сити?!
Комличенко:
77’ - вышел
78’ - жёлтая
80’ - автогол
Аналитики: Абаскаль потерял раздевалку
Ну и да, поражение от Динамо в ничего не решавшем для Спартака матче вторых составов - явно не релевантно играм в РПЛ.
Динамо, ЦСКА и тем более Крылья могут позволить себе по одной победе в 6-7 играх, после чего тренер и руководство пробубнят что-то типа ”команда строится, без поражений нет побед, готовимся к следующей игре”, и все - тишина, все удовлетворены.
Но Спартак - это Спартак. Сами себя называют главным клубом страны, чего тогда удивляться, что с них и спрос, как с Реала в Испании или Баварии в Германии.
И да, Геркус наивен, Краснодар свалится к своим привычным позициям в середине таблицы. Деньги когда-то же закончатся на плохо сконструированные договорняки. Мы уже видели с Ростовом реальный Краснодар в первом тайме, хотели сами по себе, но пришлось в итоге в перерыве покупать матч.