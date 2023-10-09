Геркус о «Спартаке»: «Начавшийся слив тренера «специалистами и спортивной общественностью» уже не остановить. Это спартаковский цикл, зодиак, рок»

Илья Геркус высказался о борьбе за третье место по итогам сезона Мир РПЛ.

«В игре осталась только бронза. И реально на нее претендуют четыре команды: « », , «Спартак» и «Динамо».

Мой прогноз – ЦСКА. «Крыльям» не хватает класса, « » – душевной гармонии, « » – баланса.

«Спартак» всем хорош для борьбы за третье место, но начавшийся слив (или кэнселлинг, если по-модному) тренера [Гильермо Абаскаля] «специалистами и спортивной общественностью» уже не остановить. Это спартаковский цикл, зодиак, рок», – написал бывший президент «Локомотива» и «Торпедо».

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