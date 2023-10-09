Депутат Свищев о возможной отмене допуска команд РФ U17: «Вброс. УЕФА принял решение, ФИФА его поддерживает – ничего не получится»

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА ФИФА Государственная дума Дмитрий Свищев Политика Спорт-Экспресс Футбол

Дмитрий Свищев не верит, что УЕФА отменит допуск российских команд U17.

Ранее сообщалось, что УЕФА может отменить решение о допуске российских юниоров на турниры под своей эгидой из-за реакции других стран. Вопрос будет рассмотрен на заседании исполкома в вторник.

«Мое мнение об этом таково: данная новость является вбросом. Исполком УЕФА уже принял решение, и оно подлежит исполнению.

Более того, своими действиями ФИФА также поддерживает данное решение, поэтому у них ничего не получится. Это ваши друзья и коллеги стараются активничать и вбрасывать подобные новости», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Фирстов
Мое мнение об этом таково: депутаты - тунеядцы несправедливо получающие огромную зарплату и ни хрена ничего не делающие! Нам не нужны депутаты!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Melnikov1968
Что точно не получится, это играть нашей сборной U-17,так как другие сборные отказываются от матчей.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Сухарев
Этот, конечно, лучше всех знает, что в УЕФА и ФИФА происходит
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Иванов
Завтра все узнаем....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pavelaznaurov
Прыщ знает что говорит!!!! Он такой…………..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
iPatrick
Ответ Алексей Фирстов
Мое мнение об этом таково: депутаты - тунеядцы несправедливо получающие огромную зарплату и ни хрена ничего не делающие! Нам не нужны депутаты!
Проголосуйте на выборах за других! 😏
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ iPatrick
Проголосуйте на выборах за других! 😏
Так альтернативных или до выборов не допускают, или в тюрьму сажают. Я бы проголосовал
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий