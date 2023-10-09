Депутат Свищев о возможной отмене допуска команд РФ U17: «Вброс. УЕФА принял решение, ФИФА его поддерживает – ничего не получится»

Дмитрий Свищев не верит, что УЕФА отменит допуск российских команд U17.

Ранее сообщалось, что УЕФА может отменить решение о допуске российских юниоров на турниры под своей эгидой из-за реакции других стран. Вопрос будет рассмотрен на заседании исполкома в вторник.

«Мое мнение об этом таково: данная новость является вбросом. Исполком УЕФА уже принял решение, и оно подлежит исполнению.

Более того, своими действиями также поддерживает данное решение, поэтому у них ничего не получится. Это ваши друзья и коллеги стараются активничать и вбрасывать подобные новости», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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