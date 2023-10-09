Тарасова о том, что ISU оставил в силе отстранение россиян: «Другого решения и не ожидала. Будь они прокляты!»

Теги Татьяна Тарасова сборная России ISU Фигурное катание

Татьяна Тарасова резко высказалась о Международном союзе конькобежцев.

Ранее стало известно, что ISU не стал обсуждать вопрос допуска россиян на международные соревнования на заседании в Лозанне.

Сегодня на сайте организации был опубликован релиз, в котором говорится, что отстранение остается в силе. 

«Другого решения я и не ожидала! Будь они прокляты! Они хотят, чтобы наше фигурное катание не было таким сильным, чтобы мы заглохли.

Но мы не позволим этого сделать! В этом сезоне ребята хороши как никогда», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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38 комментариев

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Санитар-волк
А как нас проклинают родственники убитых, вам и дела нет.
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Shveddka
А зачем она проклинает, если давеча говорила, что мы проведем свои старты, равные ОИ и ничегошеньки не потеряем?
+37
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BearS
Ответ Lux_Vid Александров
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Обычно такие сообщения пишут жители Перми или Сызрани
+30
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+26
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Sanan1908
Мда. С возрастом вообще несет что попало
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Назар Игорь
Татьяна Анатольевна, объявите голодовку. А проклятье Ваше не по адресу. В Вашем преклонном возрасте и состоянии здоровья проклинать людей как-то некрасиво, аукнуться может.
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Веселый грибочек
А ТАТ не хотелось бы отправить проклятия по адресу виновника -- "великого геополитика"?
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Ебздрогыч
Все как обычно - милая, добрая старушка
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BearS
Ответ Lux_Vid Александров
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Ты главное не гугли, откуда родом члены одной запрещенной в РФ организации на букву А. А то вообще когнитивный диссонанс между реальностью и телевизором словишь.
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Ковид 07.10.52
Будь они прокляты! Это она тем, кто организовал мероприятие из-за которого нас выгнали?
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Melnikov1968
Зачем стремится к тем кого проклинаете? «Умом Россию не понять…»
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Тайга86
Ну вот и очередная истерика не заставила себя ждать…. Ещё и с проклятиями, собственно от публичного человека и заслуженного тренера. Чем больше ее слушаешь, тем более становится понятно, почему ей отвели редкие вылазки в роли свадебного генерала и пускают на катки посмотреть, чтобы было чем заняться.
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Viks
Будь они прокляты!» Только пусть пустят к себе на соревнования! Очень хотим соревноваться с проклятыми!
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Rahym Hommadow
ТАТ Ну гордитесь что фигуристы и без международных соревнований лучшие.Зачем вам этих чм или ои
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Ничего Смешного
А то что нынешняя власть 30 лет выкачивает деньги из страны и разрушили спорт - хвала им?
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David Rigert
проклинать,мягко говоря,нехорошо. грех это.
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Девушка Безимени
ее б проклятия да в нужных целях
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E1viN
Так им же международные старты не нужны, из всех щелей об этом говорят. Чё за истерики?
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Ярик01
Давайте их, проклятых, убьем и они нас тогда допустят.
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Владимир Шешко
Бабуля, клясть нехорошо. Сходи в синагогу. И дурочку валиеву захвати.
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БезызбежноНаКрасный
Давеча она говорила, что они нам завидуют...
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Rahym Hommadow
Ответ leon01
А если вдруг через пару дней допустят , то будет соревнование проклятых
🤣🤣🤣
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Alisher Buranov
Солдат воюет, спортсмен соревнуется, как они причастны друг другу. Надо было разрешат, хотя бы девушек до 17 лет
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arisstopane
Будь они прокляты!
- ну всё, щас тольну иноагентом объявят
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srgh
Интересно как действует проклятие Тарасовой? Насколько снижает статы?
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leon01
А если вдруг через пару дней допустят , то будет соревнование проклятых
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