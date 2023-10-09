КХЛ. Московское «Динамо» в гостях у «Северстали», «Торпедо» сыграет с «Локомотивом», СКА примет «Куньлунь», ЦСКА против «Сочи»
Московское «Динамо» сыграет в гостях с «Северсталью» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Торпедо» встретится на выезде с «Локомотивом», ЦСКА – с «Сочи», СКА примет «Куньлунь».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 9 октября, 16.30, «Барыс Арена»
- Дата проведения
- 9 октября, 19.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 9 октября, 19.00, «Арена-2000»
- Дата проведения
- 9 октября, 19.30, «ДС Мегаспорт»
- Дата проведения
- 9 октября, 19.30, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 9 октября, 19.30, «Большой»
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