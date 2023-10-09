КХЛ. Московское «Динамо» в гостях у «Северстали», «Торпедо» сыграет с «Локомотивом», СКА примет «Куньлунь», ЦСКА против «Сочи»

Московское « » сыграет в гостях с «Северсталью» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

« » встретится на выезде с « », – с « », СКА примет «Куньлунь».

Фонбет Чемпионат КХЛ

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ