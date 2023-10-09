КХЛ. Московское «Динамо» в гостях у «Северстали», «Торпедо» сыграет с «Локомотивом», СКА примет «Куньлунь», ЦСКА против «Сочи»

Теги ЦСКА Локомотив Северсталь СКА Витязь Трактор Спартак Торпедо результаты матчей КХЛ Барыс Динамо Сочи Куньлунь Ред Стар Хоккей

Московское «Динамо» сыграет в гостях с «Северсталью» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Торпедо» встретится на выезде с «Локомотивом», ЦСКА – с «Сочи», СКА примет «Куньлунь».

Фонбет Чемпионат КХЛ

Барыс – Трактор
Дата проведения
9 октября, 16.30, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео

Северсталь – Динамо Москва
Дата проведения
9 октября, 19.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

Локомотив – Торпедо
Дата проведения
9 октября, 19.00, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

Спартак – Витязь
Дата проведения
9 октября, 19.30, «ДС Мегаспорт»
Онлайн матча Видео

СКА – Куньлунь
Дата проведения
9 октября, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

Сочи – ЦСКА
Дата проведения
9 октября, 19.30, «Большой»
Онлайн матча Видео

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

3 комментария

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serg wyxa
Сегодня играют лидеры запада. Победы Торпедовцам и за красивый хоккей!
+1
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Сергей
СКА примет Куни
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Товарищъ
Куньлунь Ред Стар. Победа, победы, победу пора :)!!!
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