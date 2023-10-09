Карпин считает, что в эпизоде с 3-м голом «Краснодара» был офсайд: «Прошло больше суток, и никто не заговорил про это! Как думаете, в ЭСК обращаться?»
Валерий Карпин считает, что «Краснодар» забил победный гол «Ростову» после офсайда.
Матч 11-го тура Мир РПЛ закончился победой «быков» со счетом 3:2. Победный гол забил Джон Кордоба на 95-й минуте.
Главный тренер ростовчан выложил кадр с моментом передачи из центра поля и проведенной линией.
«Прошло больше суток уже, и никто не заговорил про это! Это третий гол в матче «Краснодара»! Только для меня это явный «вне игры», или мне опять кажется?!» – написал Карпин.
«Как думаете, в ЭСК обращаться? Или ответ будет такой же?» – добавил тренер, прикрепив скриншот решения комиссии по эпизоду с голом «Урала». Тогда ЭСК посчитала, что взятие ворот было засчитано ошибочно, но у ВАР не было оснований для вмешательства.
Фото: скриншот трансляции
Отметим, что Карпин больше года не писал в свой телеграм-канал:: предыдущая запись датирована 7 октября 2022-го.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Просто взгляните, как линия выстроена и как далеко она от ног последнего защитника, так не бывает на самом деле и кадр некорректный.
Но такой откровенный бред нельзя нести, как сразу после матча и сейчас…
Тем более, на Матч-ТВ, на матче Спартака, недавно объясняли (бред, конечно же), что если боковой флаг не поднял, то уже и ВАРу смотреть нельзя.
Обязан согласиться с решением судьи.
И только если очевидная ошибка - в РПЛ могут и пересмотреть