Карпин считает, что в эпизоде с 3-м голом «Краснодара» был офсайд: «Прошло больше суток, и никто не заговорил про это! Как думаете, в ЭСК обращаться?»

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Валерий Карпин Краснодар ЭСК РФС Футбол

Валерий Карпин считает, что «Краснодар» забил победный гол «Ростову» после офсайда.

Матч 11-го тура Мир РПЛ закончился победой «быков» со счетом 3:2. Победный гол забил Джон Кордоба на 95-й минуте.

Главный тренер ростовчан выложил кадр с моментом передачи из центра поля и проведенной линией. 

«Прошло больше суток уже, и никто не заговорил про это! Это третий гол в матче «Краснодара»! Только для меня это явный «вне игры», или мне опять кажется?!» – написал Карпин

«Как думаете, в ЭСК обращаться? Или ответ будет такой же?» – добавил тренер, прикрепив скриншот решения комиссии по эпизоду с голом «Урала». Тогда ЭСК посчитала, что взятие ворот было засчитано ошибочно, но у ВАР не было оснований для вмешательства. 

Фото: скриншот трансляции

Отметим, что Карпин больше года не писал в свой телеграм-канал:: предыдущая запись датирована 7 октября 2022-го. 

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29 комментариев

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Ninjah
Ну вообще, чел на правом фланге явно в офсайде. Ему и пошла передача. Этого момента ни в трансляции, ни в обзоре кстати нет.
+18
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+18
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Vladislav II
Ну по факту похоже на оффсайд.
+14
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Cearvm
Ответ Император Плутона
явный?))
Если судить по полосам на поле, то да, явный, где-то на корпус. На искажение не похоже, такое почти всегда офсайд бывает, когда чертят.
+4
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Рашпель793
Хех, когда судят в пользу Ростова, Карпуша почему-то сразу такой "я судейство обсуждать не хочу" ))
+12
-9
+3
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majestic1980
Ну чё бухтеть-то? Нужно просто подождать. Скоро подвезут виртуальные китайские линии
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АланСмити
Максимально странный стоп-кадр, так как об офсайде не по такой камере судят. Здесь же все под углом и ещё сверху и создается иллюзия, так как тело полубоком и ощущение, что верхняя часть тела в ширину на метр, а это не так. Т.е. возможно, офсайд и был, но этот кадр точно не подходит в доказательство этого. С другой камеры бы глянуть.
Просто взгляните, как линия выстроена и как далеко она от ног последнего защитника, так не бывает на самом деле и кадр некорректный.
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Артем Гладских
Ответ Антимосковский
мне одному кажется, что здесь нет никакого офсайда?
нельзя точно сказать был офсайд или нет.
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Император Плутона
явный?))
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Никого_нет
Всегда поддерживаю Валеру, но он поплыл, сказывается конечно тяжелая дорога, сборная без мотивации и результатов, постоянно упущенные 2-0

Но такой откровенный бред нельзя нести, как сразу после матча и сейчас…
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Артем Гладских
очень сложный момент. Трудно сказать был офсайд или нет.
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Антимосковский
мне одному кажется, что здесь нет никакого офсайда?
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majestic1980
Ответ Император Плутона
явный?))
Для Карпина очевидный)
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Чемпион Людей
Ответ Император Плутона
явный?))
если команда правдоруба пропускает, то явный. если забивает, то неявный
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Олег Ивакин
Ответ Cearvm
Если судить по полосам на поле, то да, явный, где-то на корпус. На искажение не похоже, такое почти всегда офсайд бывает, когда чертят.
С такого ракурса ничего не понятно.
Тем более, на Матч-ТВ, на матче Спартака, недавно объясняли (бред, конечно же), что если боковой флаг не поднял, то уже и ВАРу смотреть нельзя.
Обязан согласиться с решением судьи.
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Ярик01
Ответ Олег Ивакин
С такого ракурса ничего не понятно. Тем более, на Матч-ТВ, на матче Спартака, недавно объясняли (бред, конечно же), что если боковой флаг не поднял, то уже и ВАРу смотреть нельзя. Обязан согласиться с решением судьи.
Не так. Просто решение о пересмотре эпизода (и поднял и не поднял) без офсайдных линий в общем случае не пересматривают "ввиду отсутствия очевидных доказательств ошибочности решения линейных арбитров".
И только если очевидная ошибка - в РПЛ могут и пересмотреть
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Артем Гладских
Ответ majestic1980
ЭСК - эстонский следственный комитет?
нет.
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