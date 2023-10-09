Карпин считает, что в эпизоде с 3-м голом «Краснодара» был офсайд: «Прошло больше суток, и никто не заговорил про это! Как думаете, в ЭСК обращаться?»

Валерий Карпин считает, что «Краснодар» забил победный гол «Ростову» после офсайда.

Матч 11-го тура Мир закончился победой «быков» со счетом 3:2. Победный гол забил Джон Кордоба на 95-й минуте.

Главный тренер ростовчан выложил кадр с моментом передачи из центра поля и проведенной линией.

«Прошло больше суток уже, и никто не заговорил про это! Это третий гол в матче « »! Только для меня это явный «вне игры», или мне опять кажется?!» – написал .

«Как думаете, в ЭСК обращаться? Или ответ будет такой же?» – добавил тренер, прикрепив скриншот решения комиссии по эпизоду с голом «Урала». Тогда ЭСК посчитала, что взятие ворот было засчитано ошибочно, но у ВАР не было оснований для вмешательства.

Фото: скриншот трансляции

Отметим, что Карпин больше года не писал в свой телеграм-канал:: предыдущая запись датирована 7 октября 2022-го.

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