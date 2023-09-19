«Зенит» отдал Бакаева «Аль-Вахде» из ОАЭ в аренду без права выкупа
«Зенит» объявил об уходе Зелимхана Бакаева.
Полузащитник присоединяется к «Аль-Вахде» (ОАЭ) на правах аренды. Опция выкупа 27-летнего футболиста не предусмотрена.
В текущем сезоне Бакаев провел в Мир РПЛ 4 игры, отдав 1 голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: twitter.com/ALWAHDA_INT
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