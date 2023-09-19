«Зенит» объявил об уходе Зелимхана Бакаева.

Полузащитник присоединяется к «Аль-Вахде» (ОАЭ) на правах аренды. Опция выкупа 27-летнего футболиста не предусмотрена.

В текущем сезоне провел в Мир 4 игры, отдав 1 голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: twitter.com/ALWAHDA_INT

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