«Зенит» отдал Бакаева «Аль-Вахде» из ОАЭ в аренду без права выкупа

Теги Зенит премьер-лига Россия трансферы высшая лига ОАЭ Аль-Вахда Зелимхан Бакаев Футбол

«Зенит» объявил об уходе Зелимхана Бакаева.

Полузащитник присоединяется к «Аль-Вахде» (ОАЭ) на правах аренды. Опция выкупа 27-летнего футболиста не предусмотрена.

В текущем сезоне Бакаев провел в Мир РПЛ 4 игры, отдав 1 голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: twitter.com/ALWAHDA_INT

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17 комментариев

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уркунде
No more words одни эмоции
+8
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nurlan-zenit
Надеюсь, не вернётся…
+4
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Montreal
Тут видимо не в спорте дело что магомедшарипов что Бакаев тут религия превыше всего видимо
+1
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Данко Лазович
Дасвиданя.
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Иван Новиков
Набрался опыта, теперь поехал им делиться.
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Bartez1986
да не такой уж и плохой игрок Бакаев. бодро ведь одно время в Спартаке смотрелся. что-то с головой там, как мне кажется...Зазвездился, ну либо чего похуже
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Ветер
Фото из зиндана.
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Алексей Ильин
Офигеть, вроде только недавно начал играть, а уже 27 лет челу
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довыёживался Марадона...
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Vatikan
Тот, кто его сплавил - памятник ему
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Korotkov R.A.
Ответ Плакса Джон ушел налево
На заднем плане рахат-лукум? 😂
Скрученные беконные рулетики 😀
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Vatikan
Ответ Иван Новиков
Набрался опыта, теперь поехал им делиться.
Опыт полировки лавочек будет передавать?)
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balander09
Ответ Bartez1986
да не такой уж и плохой игрок Бакаев. бодро ведь одно время в Спартаке смотрелся. что-то с головой там, как мне кажется...Зазвездился, ну либо чего похуже
у него был сотрясение после игры с ЦСКА в кубке ещё и ковид
просто факт из биографии
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