«Пари НН» сделал отсылку к Баклажану из «Жмурок», объявляя о продлении контракта с Майга
Мамаду Майга продлил контракт с «Пари НН».
Клуб из Нижнего Новгорода объявил о заключении нового договора с малийским полузащитником. Контракт будет действовать до окончания сезона-2026/2027.
«Пари НН» сделал отсылку к фильму Алексея Балабанова «Жмурки», объявляя о продлении соглашения. Гендиректор клуба Давид Мелик-Гусейнов выложил фотографию, которая повторяет кадр с персонажем кинокартины по прозвищу Баклажан.
Фото: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова
Фото: кадр из фильма «Жмурки»
Майга выступает за «Пари НН» с 2022 года. Статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь.
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Могут, когда захотят)
Мелик-Гусейнов: Нам то не гони!
— Почему в зоопарке-то?
— Чтоб тебя никто не узнал!
-Вот только не надо крайних искать
-А давайте поищем. Кто-то думает, раз у него мяч, то можно по нему пылять, не предупредив своих коллег по опасному бизнесу
А я и не знал, молодцы!)