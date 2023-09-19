«Пари НН» сделал отсылку к Баклажану из «Жмурок», объявляя о продлении контракта с Майга

Теги премьер-лига Россия Пари НН ахахаха Мамаду Майга кино Давид Мелик-Гусейнов Футбол

Мамаду Майга продлил контракт с «Пари НН».

Клуб из Нижнего Новгорода объявил о заключении нового договора с малийским полузащитником. Контракт будет действовать до окончания сезона-2026/2027.

«Пари НН» сделал отсылку к фильму Алексея Балабанова «Жмурки», объявляя о продлении соглашения. Гендиректор клуба Давид Мелик-Гусейнов выложил фотографию, которая повторяет кадр с персонажем кинокартины по прозвищу Баклажан. 

Фото: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова

Фото: кадр из фильма «Жмурки»

Майга выступает за «Пари НН» с 2022 года. Статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь

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47 комментариев

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dr. cage
О, чётко получилось..
Могут, когда захотят)
+87
-4
+83
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JENNINGS
Мелик-Гусейнов: ну что, может, о делах наших поговорим?! )))
+64
0
+64
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Aleksey Yashin
Мамаду Майга: Я русский.
Мелик-Гусейнов: Нам то не гони!
+51
-1
+50
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balander09
Ответ Александр Зубков
Ну давай, говори!
а дела наши очень плохие !
+43
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+43
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shishovv
— Завтра увижусь и узнаю про контракт
— Почему в зоопарке-то?
— Чтоб тебя никто не узнал!
+37
-2
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Артур Ганненко
Ответ balander09
а дела наши очень плохие !
-Потому что кто-то в прошлом матче сильно накосячил!
-Вот только не надо крайних искать
-А давайте поищем. Кто-то думает, раз у него мяч, то можно по нему пылять, не предупредив своих коллег по опасному бизнесу
+31
0
+31
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Александр Зубков
Ответ JENNINGS
Мелик-Гусейнов: ну что, может, о делах наших поговорим?! )))
Ну давай, говори!
+29
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+29
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Marslan Akmataliev
"За километр видно, что ты людоедом был"
+28
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Геральи из Ривии
Нам-то не говори)
+26
-6
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Николай Васильков
"Ты в случае чего в Эфиопию свалишь, а нам с Балой что делать?"
+19
0
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Е.Р.
Ответ Геральи из Ривии
Нам-то не говори)
*гони
+18
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Клирик
Кадр то и правда отличный!))
+15
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Evgeny Trifonov
"у Вас там в Эфиопии все такие?"
+15
0
+15
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Krypton92
Ответ balander09
а дела наши очень плохие !
Это почему?
+14
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Е.Р.
Надеюсь гранаты не взял на подписание?
+14
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Soames Forsyte
Ответ Evgeny Trifonov
"у Вас там в Эфиопии все такие?"
я русский
+9
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balander09
Ответ Артур Ганненко
-Потому что кто-то в прошлом матче сильно накосячил! -Вот только не надо крайних искать -А давайте поищем. Кто-то думает, раз у него мяч, то можно по нему пылять, не предупредив своих коллег по опасному бизнесу
ну погорячился, со всяким может случитьсч
+9
0
+9
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gukmamop
обалденно
+8
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Владимир Самсонов
Отлично сделано.
+7
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Bashibuzuck
Ответ JENNINGS
Мелик-Гусейнов: ну что, может, о делах наших поговорим?! )))
"Бабло кончается, а перспектив никаких"(c)😁
+6
0
+6
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majestic1980
А он тоже "не эфиоп и в Эфиопии ни разу не был?"
+5
0
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majestic1980
Жмурки ещё и в Нижнем снимали. Вот что значит грамотное использование культурных отсылок
+6
-2
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УсыЧерчесова
Ходят по тонкому льду)))
+4
0
+4
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Рекорд в наших сердцах
Ответ balander09
ну погорячился, со всяким может случитьсч
Со всяким да не со всяким, вот с Баклажаном это не случилось и со мной
+4
0
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Клирик
Фильм «Жмурки» 2005 год снимался в Нижнем Новгороде, где по сюжету и разворачивается действие картины. В фильме «засветились» стадион «Водник», набережная Федоровского, Верхневолжская набережная и другие узнаваемые места Нижнего Новгорода.

А я и не знал, молодцы!)
+3
-1
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