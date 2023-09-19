Георгий Джикия: «Около 17 млн россиян поддерживают «Спартак», тут все по факту. У красно-белых самая большая аудитория, это не секрет»

Георгий Джикия считает «Спартак» самым популярным клубом России.

Как сообщает « », матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между « » и «Спартаком», в котором красно-белые одержали победу со счетом 3:0, посетили 32189 зрителей.

«Это «Спартак»! Ни для кого не секрет, что у красно-белых самая большая аудитория.

Скажем так, по моей информации, около 17 миллионов россиян поддерживают «Спартак». Тут все по факту», – сказал капитан « ».

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