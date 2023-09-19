Георгий Джикия: «Около 17 млн россиян поддерживают «Спартак», тут все по факту. У красно-белых самая большая аудитория, это не секрет»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Георгий Джикия Пари НН Спорт-Экспресс Футбол

Георгий Джикия считает «Спартак» самым популярным клубом России.

Как сообщает «СЭ», матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Пари НН» и «Спартаком», в котором красно-белые одержали победу со счетом 3:0, посетили 32189 зрителей.

«Это «Спартак»! Ни для кого не секрет, что у красно-белых самая большая аудитория.

Скажем так, по моей информации, около 17 миллионов россиян поддерживают «Спартак». Тут все по факту», – сказал капитан «Спартака».

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65 комментариев

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Mr. Kobayashi
17 миллионов, и это только в Москве, добавил Джикия.
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Антон44
В России столько людей футболом не интересуется
+50
-5
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Кто составил коспекты Лобановского?
А в нулевые у Гусева их 200 миллионов поддерживало. Куда пропали еще 183 миллиона, сказались годы без успехов?
+32
-6
+26
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Prise
Да хорошо хорошо, успокойтесь уже)))
+24
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kiper88
Откуда они такие числа берут. В РФ весь спорт столько людей не смотрят. А уж Спартак тем более
+19
-4
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Oleg Olegov
Один матч выиграют и сразу заявления про величие. Через три дня проиграют в чемпионате, и колесо запустится снова.
+17
-3
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Ебздрогыч
Джикия во ВЦИОМе подрабатывает?
+10
-3
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Peter Parker
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
А в нулевые у Гусева их 200 миллионов поддерживало. Куда пропали еще 183 миллиона, сказались годы без успехов?
Сказались годы без Гусева
+7
-1
+6
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Злобный Конь
Около 17 млн россиян краснеют за игру Джикии в «Спартаке», тут все по факту.
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Александр Коларов
Этой команде нельзя побеждать, всего одна победа и их не заткнуть до поражения
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GMF
17 миллионов световых лет
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List
Космического масштаба и космической же глупости..
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niko1234
А сколько из 17миллионов поддерживающих смогут назвать хотя бы 3х футболистов любимого клуба?
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nonm79
Ну если серьезно, то намного больше. Еще аудиторию камеди клаба можно сразу приплюсовать!
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Lyelik
Лучше бы играли, а не языком чесали.
Пари НН то понятно слабый состав, многое не получалось.
Но вот от Спартаке с его чемпионскими замашками видеть как они пешком ходят, и пасуют от одного ЦЗ другому, это конечно феерично.
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Дзмітрый Фарботка
миллиардов может?
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Igorsm
Ответ Артём Амирджанян
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не поленился, перепроверил : 13 104 177 человек
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La Crosse Bobcats
было же вроде 200 миллионов. что случилось?
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Александр Ерохин
Вентиляторы - заводись! Жора с лопатой тут нарисовался
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Michael Boldyrev
Что-то не уверен, что у нас 17 млн. реально интересующихся футболом найдется.
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Evgeny Trifonov
у нас столько футбол российский не смотрят. Интересно что это за данные у него после борща
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Остап Бендер Сгибальщик
прям как мантру повторяют...
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Дмитрий Воронцов
Все мы помним про 50 млрд болельщиков Спартака)))
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Men77
Просто взял и назвал количество подписчиков Бузовой (у нее вроде тоже 17 млн)
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Алексей Суглоб
Ответ hulk&boloto
Но про Дзюбу знают...
многие знают, к сожалению(?), не Дзюбу - футболиста, а Дзюбу - ..наниста
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