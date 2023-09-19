Георгий Джикия: «Около 17 млн россиян поддерживают «Спартак», тут все по факту. У красно-белых самая большая аудитория, это не секрет»
Георгий Джикия считает «Спартак» самым популярным клубом России.
Как сообщает «СЭ», матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Пари НН» и «Спартаком», в котором красно-белые одержали победу со счетом 3:0, посетили 32189 зрителей.
«Это «Спартак»! Ни для кого не секрет, что у красно-белых самая большая аудитория.
Скажем так, по моей информации, около 17 миллионов россиян поддерживают «Спартак». Тут все по факту», – сказал капитан «Спартака».
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Пари НН то понятно слабый состав, многое не получалось.
Но вот от Спартаке с его чемпионскими замашками видеть как они пешком ходят, и пасуют от одного ЦЗ другому, это конечно феерично.