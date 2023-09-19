Лига чемпионов стартует! «Милан» сыграет с «Ньюкаслом», «Барса» примет «Антверпен», «Ман Сити» – «Црвену Звезду», «ПСЖ» против «Боруссии»
Стартует 1-й тур группового этапа Лиги чемпионов.
Во вторник «Милан» примет «Ньюкасл», «Барселона» – «Антверпен», «Манчестер Сити» сыграет дома с «Црвеной Звездой», «ПСЖ» будет противостоять дортмундской «Боруссии».
Лига чемпионов
Групповой этап
1-й тур
- Дата проведения
- 19 сентября, 19.45, «Стад де Сюисс»
- Дата проведения
- 19 сентября, 19.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 19 сентября, 22.00, «Estadi Ol?mpic Llu?s Companys»
- Дата проведения
- 19 сентября, 22.00, «Имтех Арена»
- Дата проведения
- 19 сентября, 22.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 19 сентября, 22.00, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 19 сентября, 22.00, «Парк де Пренс»
- Дата проведения
- 19 сентября, 22.00, «Фейеноорд»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Соберите свою команду в Fantasy Лиги чемпионов, вступайте в лигу c друзьями и поборитесь за призы – iPad и Apple Watch
Хочется пожелать побольше необычных результатов и интриг.