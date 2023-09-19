Лига чемпионов стартует! «Милан» сыграет с «Ньюкаслом», «Барса» примет «Антверпен», «Ман Сити» – «Црвену Звезду», «ПСЖ» против «Боруссии»

Стартует 1-й тур группового этапа Лиги чемпионов.

Во вторник « » примет « », « » – « », « » сыграет дома с «Црвеной Звездой», «ПСЖ» будет противостоять дортмундской «Боруссии».

Лига чемпионов

Групповой этап

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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