Лига чемпионов стартует! «Милан» сыграет с «Ньюкаслом», «Барса» примет «Антверпен», «Ман Сити» – «Црвену Звезду», «ПСЖ» против «Боруссии»

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Стартует 1-й тур группового этапа Лиги чемпионов.

Во вторник «Милан» примет «Ньюкасл», «Барселона» – «Антверпен», «Манчестер Сити» сыграет дома с «Црвеной Звездой», «ПСЖ» будет противостоять дортмундской «Боруссии».

Лига чемпионов

Групповой этап

1-й тур

Янг Бойз Швейцария – РБ Лейпциг Германия
Дата проведения
19 сентября, 19.45, «Стад де Сюисс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Милан Италия – Ньюкасл Англия
Дата проведения
19 сентября, 19.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Барселона Испания – Антверпен Бельгия
Дата проведения
19 сентября, 22.00, «Estadi Ol?mpic Llu?s Companys»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Шахтер Украина – Порту Португалия
Дата проведения
19 сентября, 22.00, «Имтех Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лацио Италия – Атлетико Испания
Дата проведения
19 сентября, 22.00, «Стадио Олимпико»
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Манчестер Сити Англия – Црвена Звезда Сербия
Дата проведения
19 сентября, 22.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПСЖ Франция – Боруссия Д Германия
Дата проведения
19 сентября, 22.00, «Парк де Пренс»
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Фейеноорд Нидерланды – Селтик Шотландия
Дата проведения
19 сентября, 22.00, «Фейеноорд»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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23 комментария

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fcb812
Поздравляю всех ценителей футбола с началом праздника игры 🔥
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+7
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Утя Ваткин
Ура. С праздником товарищи.
+7
-2
+5
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Руслан1313
Ну наконец то гимн лиги чемпионов будет поднимать настроение в будни !
+4
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PIT-BUL
приятно что уже в 20:00 не плохой матч Милан Ньюкасл. Стоит посмотреть
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sokolspb
Праздник к нам приходит! 💪
Хочется пожелать побольше необычных результатов и интриг.
+2
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кэпко
ПСЖ начинает легендарную борьбу за 3 место, удачи им
+4
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Футбол, хоккей итд
🎊🎊🎊👍👍👍
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Karl0709
Барселона, Ньюкасл, Манчестер Сити и Боруссия Дортмунд победят сегодня.
+4
-4
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tampa-bay
Изи вин для Атлетико. В остальных вверх возьмут Милан, Барса, Порту, Фейеноорд, ПСЖ, Сити, Лейпциг
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Пушка Феррана
Очень интересно посмотреть на дебютанта лч - Ньюкасла, надеюсь смогут навязать всем борьбу
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Olympiq
Удачной игры ПСЖ
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ман сити фейк
Удачи командам АПЛ
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Питер Пэн
Ответ PIT-BUL
приятно что уже в 20:00 не плохой матч Милан Ньюкасл. Стоит посмотреть
А завтра ещё и классика из 1999 Бавария-МЮ!
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кэпко
Ответ Пушка Феррана
КАКОЕ ТРЕТЬЕ МЕСТО!? Четвёртое, и не выше, если они Тулузу и Ниццу не смогли обыграть, о какой третьей строчке можно говорить?
не, я хочу увидеть кислую мину черепаха в ЛЕ
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