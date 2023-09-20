Вратарь «Лацио» Проведель сравнял на 95-й в игре с «Атлетико» – головой замкнул подачу в штрафную и принес ничью
Голкипер «Лацио» Иван Проведель забил в Лиге чемпионов.
Вратарь прибежал в штрафную «Атлетико» в конце игры 1-го тура группового этапа ЛЧ, когда команда получила право исполнить угловой.
Футболисты итальянского клуба разыграли стандарт, и хавбек Луис Альберто сделал навес, который Проведель замкнул головой.
«Лацио» избежал поражения и завершил матч со счетом 1:1.
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