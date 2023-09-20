Голкипер «Лацио» Иван Проведель забил в Лиге чемпионов.

Вратарь прибежал в штрафную « » в конце игры 1-го тура группового этапа ЛЧ, когда команда получила право исполнить угловой.

Футболисты итальянского клуба разыграли стандарт, и хавбек сделал навес, который замкнул головой.

« » избежал поражения и завершил матч со счетом 1:1.

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