Вратарь «Лацио» Проведель сравнял на 95-й в игре с «Атлетико» – головой замкнул подачу в штрафную и принес ничью

Теги Лацио Атлетико серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Луис Альберто Иван Проведель Футбол

Голкипер «Лацио» Иван Проведель забил в Лиге чемпионов.

Вратарь прибежал в штрафную «Атлетико» в конце игры 1-го тура группового этапа ЛЧ, когда команда получила право исполнить угловой.

Футболисты итальянского клуба разыграли стандарт, и хавбек Луис Альберто сделал навес, который Проведель замкнул головой.

«Лацио» избежал поражения и завершил матч со счетом 1:1.

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92 комментария

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Ден Ден
Лига чемпионов, я люблю тебя за такие моменты! ❤️🔥
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Роман
Шикарный гол вратарь забил, кто матч смотрел)
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Отец Абду
Ответ Ден Ден
Лига чемпионов, я люблю тебя за такие моменты! ❤️🔥
За такие моменты мы и любим футбол!
+49
-3
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kaka10
Забил больше Холланда в текущем ЛЧ
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Канал ВАнал
К слову, 3 года назад Проведель забил головой на 90+5’ в матче Серии B, вырвав ничью для Юве Стабии в игре с Асколи. Это опыт.
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Ферзь на р1
Красавец!! Лацио заслужено ничью вырвали
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-2
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Gleb_Open
Вот форвард, вот это настоящий форвард! Бьет он обычно не издалека, как положено нападающему, но очень редко промахивается.
+22
-1
+21
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Ебздрогыч
Проведель после матча игрокам в раздевалке: как вы мне надоели, всё сам, всё сам!
+24
-3
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AccurateJohnny
Вот за что мы любим футбол
+12
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Алексей Игоревич
Проведель так кивнул, что сегодня Холланд пересматривает его удар. Сколько норвежец запорол в упор верняков, а Иван перепрыгнул весь Атлетико 🔥
+10
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*** Ruslan ***
Ответ Ден Ден
Лига чемпионов, я люблю тебя за такие моменты! ❤️🔥
Это было круто!👏👏👏
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Andrey Ashhabadskiy
главное так уверенно забил, как роналду, холанд
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Ноу криминалити
Впервые увидел гол вратаря в прямом эфире
Тем более от любимой команды
Это фантастика
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llolishe
Боули вылетел в Италию
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Direct free kick
Ответ llolishe
Научился у Алиссона
У Палопа
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Владимир Владимирович
Проведель считай сделал себе имя, ни каждый день увидишь что в таком турнире забивает вратарь. Во первых он будет одним из немногих кто играя в раме забил в ЛЧ, во вторых его будут везде во всех передачах крутить, рассказывать его биографию, и в добавок он основной Кипер Лацио, в последней серии А отстоял все 38 матчей, очень добротный вратарь . Глядишь ещё в топ клубе поиграет.
+5
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Трент Резнор
Красавец, нечего сказать. Последний гол вратаря в еврокубках что помню, когда Палоп прибил Шахтер в 2007.
+5
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Экселлент
Ответ Gleb_Open
Вот форвард, вот это настоящий форвард! Бьет он обычно не издалека, как положено нападающему, но очень редко промахивается.
Классика)
+3
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rb_10
Ведь не просто голову подставил где-то в борьбе, как открылся!!! Просто шикарно ворвался и переправил мяч в ворота!!! Красота! Красотища!!!
+3
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bro Lo
После гола страшный вид у него был. Представляю, какие эмоции внутри :)
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Владимир Тарасенко
Когда поставил хату на ОЗ
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Fox Fox
Вратарь Проведель наказал трусливого Диего Кохонеса
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Шем
Красавец!!! Поставил на место старый матрас.
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Leopold Stotch
Ваня лутшай!
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Rus Donskoy
Вратарь герой недели лиги чемпионов
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