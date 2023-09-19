Загитова о мерче с «безызбежностью»: «Мне захотелось напомнить всем, что ошибаться – это нормально, что меня не задевают комментарии»
Алина Загитова объяснила, почему ее не задевают негативные комментарии.
Сегодня олимпийская чемпионка по фигурному катанию представила свой мерч. В каталоге онлайн-магазина можно заказать в том числе футболку с принтом «Безызбежно».
«Очень странно было читать такое большое количество реакций после этого интервью, а тем более видеть такое количество негатива из-за обычной оговорки. Мне захотелось напомнить всем, что ошибаться – это нормально и что меня не задевают комментарии.
Я придумала кучу идей и футболка с надписью, как старейший способ заявить о своей позиции, понравилась мне больше всего, так что встречайте #безызбежно на текстиле, не нервничайте и будьте самими сабими :) », – приводится цитата Загитовой на сайте онлайн-магазина (орфография и пунктуация сохранены).
В августе Загитова произнесла слово «безызбежно» в одном из эфиров, говоря об интересе к хоккею.
Отдельное обращение к пиарщикам Алины, которые через hotsuite (или какие там программы остались в РФ?) отслеживают тональность публикаций и комментарии: донесите до своей клиентки, что ей нужно пару лет серьезно поучиться искусству публичного выступления - да и вообще, просто речи. Иначе скоро от репутации некогда всеми любимой олимпийской чемпионки останутся одни воспоминания.
Ваше образование тоже вызывает вопросы, поскольку антикризисные коммуникации - это комплекс грамотных мероприятий пиарпула клиента, а не жалкие попытки навязать всей стране тезис, что быть безграмотной и при этом работать на Первом канале - это нормально.
Это в целом ненормально и даже неэтично, что неграмотный и необразованный человек занимает топовые места на ТВ, пока тысяча талантливых выпускниц журфаков и ВШТ работают на 10 работах копирайтерами или младшими редакторами, тк все «тёплые места» заняты Алинами.
как безжит вода,
как горбит огонь.
и как Алина пытается делать вид, что она не кринж - а мода.
Я три дня... и далее по тексту..)