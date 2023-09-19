Загитова о мерче с «безызбежностью»: «Мне захотелось напомнить всем, что ошибаться – это нормально, что меня не задевают комментарии»

Алина Загитова объяснила, почему ее не задевают негативные комментарии.

Сегодня олимпийская чемпионка по фигурному катанию представила свой мерч. В каталоге онлайн-магазина можно заказать в том числе футболку с принтом «Безызбежно».

«Очень странно было читать такое большое количество реакций после этого интервью, а тем более видеть такое количество негатива из-за обычной оговорки. Мне захотелось напомнить всем, что ошибаться – это нормально и что меня не задевают комментарии.

Я придумала кучу идей и футболка с надписью, как старейший способ заявить о своей позиции, понравилась мне больше всего, так что встречайте #безызбежно на текстиле, не нервничайте и будьте самими сабими :) », – приводится цитата Загитовой на сайте онлайн-магазина (орфография и пунктуация сохранены).

В августе Загитова произнесла слово «безызбежно» в одном из эфиров, говоря об интересе к хоккею.

Алина Загитова выпустила собственный мерч