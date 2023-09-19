Загитова о мерче с «безызбежностью»: «Мне захотелось напомнить всем, что ошибаться – это нормально, что меня не задевают комментарии»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова объяснила, почему ее не задевают негативные комментарии.

Сегодня олимпийская чемпионка по фигурному катанию представила свой мерч. В каталоге онлайн-магазина можно заказать в том числе футболку с принтом «Безызбежно».

«Очень странно было читать такое большое количество реакций после этого интервью, а тем более видеть такое количество негатива из-за обычной оговорки. Мне захотелось напомнить всем, что ошибаться – это нормально и что меня не задевают комментарии.

Я придумала кучу идей и футболка с надписью, как старейший способ заявить о своей позиции, понравилась мне больше всего, так что встречайте #безызбежно на текстиле, не нервничайте и будьте самими сабими :) », – приводится цитата Загитовой на сайте онлайн-магазина (орфография и пунктуация сохранены).

В августе Загитова произнесла слово «безызбежно» в одном из эфиров, говоря об интересе к хоккею.

Алина Загитова выпустила собственный мерч

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46 комментариев

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VictorVallecano
Именно потому, что ее они не задевают, она все время про них вспоминает, лол.
+58
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Ритт
Так это всё таки оговорка? А нам задвигали, что старославянское слово из словаря.
+39
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Илья Савчук
Лучше бы мерч со светофором выпустила!
+35
-2
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Ебздрогыч
А ведь раньше ее по умственным способностям с Бузовой сравнивали. Как-то оскорбительно звучит по отношению к Бузовой
+29
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БезызбежноНаКрасный
"Да не бомбит у меня, не бомбит!" ©
+25
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Trash Talking
«Я гналась за вами 3 дня, чтобы сказать, что меня не задевают комментарии»
+26
-4
+22
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Amneris
Если бы комментарии не задевали, столько «безызбежности» бы не было.

Отдельное обращение к пиарщикам Алины, которые через hotsuite (или какие там программы остались в РФ?) отслеживают тональность публикаций и комментарии: донесите до своей клиентки, что ей нужно пару лет серьезно поучиться искусству публичного выступления - да и вообще, просто речи. Иначе скоро от репутации некогда всеми любимой олимпийской чемпионки останутся одни воспоминания.

Ваше образование тоже вызывает вопросы, поскольку антикризисные коммуникации - это комплекс грамотных мероприятий пиарпула клиента, а не жалкие попытки навязать всей стране тезис, что быть безграмотной и при этом работать на Первом канале - это нормально.

Это в целом ненормально и даже неэтично, что неграмотный и необразованный человек занимает топовые места на ТВ, пока тысяча талантливых выпускниц журфаков и ВШТ работают на 10 работах копирайтерами или младшими редакторами, тк все «тёплые места» заняты Алинами.
+23
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+19
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65 дней
Ответ VictorVallecano
Именно потому, что ее они не задевают, она все время про них вспоминает, лол.
я бежала за вами три дня, что бы сказать как вы меня не задеваете))
+21
-3
+18
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Великий Алонсо
Это не ошибка, это твое незнание русского языка - разные вещи 🤡🤦‍♂️
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Oleg Olegov
А как она с такой пунктуацией на журфаке учится?
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Anneta28
Долго она ещё будет ныть?
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Buharoid
А мерч с отсылками к проезду на красный когда ждать? Чтобы мы точно поняли, что ошибаться это нормально.
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Nils Michael
с такими ошибками снова в школу
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Bartez1986
а что не #ездинакрасный ?
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STAVRsSC
Ошибаться, конечно, возможно. Никто в этом мире не застрахован от какой-то ошибки. Только не надо этим прикрывать свою безграмотность. Ошибка и невежество - это разные вещи.
+12
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Михаил Опякин
Иии.... это.... не знаю как назвать. Ждём и такую футболку
+10
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Алеся Ткаченко
Алину комментарии еще как задевают,иначе бы не репостила статейки про подстраивание толпы,не отвечала критикам ее номера про Монро(именно критикам,а не хейтерам потому что номер и правда был неудачный)Самое обидное что Алина теперь не отличает адекватную критику от хейта
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Anton Kortenko
можно постоянно смотреть на 3 вещи:
как безжит вода,
как горбит огонь.
и как Алина пытается делать вид, что она не кринж - а мода.
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fewral
Она неисправима!
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выходец из убежища
Лучше бы про езду на красный и съёмку видео за рулём высказалась.
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-1
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Gemma157
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Так не задевают, что все время об этом ноет 😆
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oldparakhod
Обыкновенное чудо..
Я три дня... и далее по тексту..)
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Алеся Ткаченко
А еще Алина признает что оговорилась,а то ее тут выгораживали что она это специально так сказала потому что такое слово раньше было.Слово такое было ,но Алина не знала что оно было.Поэтому в ее случае это оговорка.
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fewral
"Я придумала кучу идей...")))
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ошибаться-то нормально. Но когда ты вроде как уже четвертый год в телевизоре с микрофоном и уходить оттуда не собираешься, в голосовалках ты лучшая ведущая 3 года подряд и первый канал специально тебя зовет туда, где ты вообще не нужна это не просто ошибка, а настоящая катастрофа. И тут не это глупое слово нужно везде пихать, а работать чтобы научиться наконец слова в предложения складывать должным образом
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