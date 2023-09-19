«Сити» – главный фаворит ЛЧ по версии Goal. «Бавария» – 2-я, «Барса» – 3-я, «Реал» – 4-й, «МЮ» – 19-й

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Интернет-издание Goal опубликовало рейтинг фаворитов Лиги чемпионов.

Главным претендентом на победу в турнире назван действующий обладатель трофея «Манчестер Сити». В первую тройку также попали «Бавария» и «Барселона». Финалист прошлого розыгрыша ЛЧ «Интер» занял 6-ю строчку. 

Весь список выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Сити»;

2. «Бавария»;

3. «Барселона»;

4. «Реал»;

5. «Арсенал»;

6. «Интер»;

7. «Атлетико»;

8. «Наполи»;

9. «ПСЖ»;

10. «Бенфика»;

11. «Порту»;

12. «Боруссия» Дортмунд;

13. «РБ Лейпциг»;

14. ПСВ;

15. «Милан»;

16. «Ньюкасл»;

17. «Фейеноорд»;

18. «Севилья»;

19. «Манчестер Юнайтед»;

20. «Реал Сосьедад»;

21. «Галатасарай»;

22. «Унион» Берлин;

23. «Ред Булл Зальцбург»;

24. «Лацио»;

25. «Шахтер»;

26. «Брага»;

27. «Црвена Звезда»;

28. «Ланс»;

29. «Копенгаген»;

30. «Антверпен»;

31. «Янг Бойз»;

32. «Селтик». 

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117 комментариев

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Иван Иванов
Кто-нибудь объяснит чем они там думают, когда включают Барсу в топ-3 ???? 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️
+77
-21
+56
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Пули Снегопада
барса это такой рофл? 😁😂😂😂😂😂
+45
-17
+28
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Artem Ka
Ответ Иван Иванов
Кто-нибудь объяснит чем они там думают, когда включают Барсу в топ-3 ???? 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️
Тем, что это действующий чемпион одной из топовых лиг, который неплохо усилился. Потому и Арсенал рядом - как второе место в самой сильной лиге
+12
-2
+10
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Murtynya
Барса выше Реала🤣🤣🤣 не смешите пожалуйста, да Барса топ клуб, а не топ 3, Сити Бавария понятно, они каждый год фавориты, но Барса, вы меня удивили🤣😁
+12
-5
+7
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Le_Mogul
По осени делать какие то прогнозы нет смысла.
+4
0
+4
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ilyystylEupp
Ответ red hikkikomori
какой же бред подобные рейтинги
согласен, рейтинги бред подобные
+5
-2
+3
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Я Гражданин Мира
Ответ Леван Мкртчян
Да не бомбите так. Даже если и завышено место на одну две позиции, то не более. В 2015 году в сентябре/октябре тоже все так рофлили, даже с учетом наличия МСН никакой игры у команды не было. А потом Барса ( с января) вынесла всех топов Примеры и Европы вперед ногами. Весной узнаем, где тут рофл , а где кринжовый комментарий
Я скорее поверу барса в группе будет 3
+3
0
+3
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alirealya
Ответ Tristan...
Меренги уже и рейтинги начали отменять. Если Реал не первый - тогда всё ложь, вы не понимаете футбол, у нас Холланд и Мбаппе, забыли? И вообще - 14ЛЧ...
Хорош фантазировать, никто здесь ничего не отменял.
+2
0
+2
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Клуб, потративший 3 млн евро за всю летнюю кампанию, в тройке претендентов?)
+8
-6
+2
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Nike of FW
сколько экспертов со спорца порвется от этих цифр ?
+6
-4
+2
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Влад Тюрин
Ответ El_Ilusionista
Интер и Реал должны стоять выше Барселоны, будем честны. Не стоит слишком в серьез принимать эти списки, тем более в начале сезона. Барсу (2015-2019) и Сити (после прихода Пепа) почти всегда считали среди фаворитов, но по итогу только Сити выиграл ЛЧ и то только раз, тогда как даже кризисный Челси его выиграл. В ЛЧ многое решают случайности. Тот Интер в этом сезоне играет прекрасно, глубина состава тоже неплохое у них, но кто знает, что будет к весне.
Чем обескровленный Реал лучше Барселоны ?
+1
0
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Седесим Куиндесимов
Барса слишком высоко

Когда они последний раз проходили дальше 1/8? В 2020.
+1
0
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Romans Muhins
я думаю у Ливерпуля даже больше шансов чем у Барсы :D
+1
0
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El_Ilusionista
Интер и Реал должны стоять выше Барселоны, будем честны. Не стоит слишком в серьез принимать эти списки, тем более в начале сезона. Барсу (2015-2019) и Сити (после прихода Пепа) почти всегда считали среди фаворитов, но по итогу только Сити выиграл ЛЧ и то только раз, тогда как даже кризисный Челси его выиграл. В ЛЧ многое решают случайности.
Тот Интер в этом сезоне играет прекрасно, глубина состава тоже неплохое у них, но кто знает, что будет к весне.
+4
-3
+1
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Я Гражданин Мира
Барса в группе будет третий
+1
0
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Антиглор17
С Сити то все логично, действующий чемпион всегда основной претендент на победу. А вот игр Баварии авторы рейтинга как будто не смотрели…
+2
-1
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Тофик Гафаров
Ответ Иван Иванов
Кто-нибудь объяснит чем они там думают, когда включают Барсу в топ-3 ???? 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️
если одолеют Антверпен есть шанс 😄😄
+1
0
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ilyystylEupp
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Клуб, потративший 3 млн евро за всю летнюю кампанию, в тройке претендентов?)
да
+6
-5
+1
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Леван Мкртчян
Ответ Иван Иванов
Кто-нибудь объяснит чем они там думают, когда включают Барсу в топ-3 ???? 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️
Тем же чем и букмекеры, наверное, у которых сейчас работают сложные программы-симуляторы, проигрывающие турниры тысячи раз в текущих составах команд.
Правда у буков, Барса в основном котируется 4-ой или 5-ой, но всё же.
Тут немного субъективщины Гоал добавил.

Все остальное это ваше когнитивное искажение, если вам кажется что Вы ,или Я ,или еще кто-то намного умнее ,чем авторы котировок.
Любой игрок ставочник -- не даст соврать
+8
-7
+1
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Антон Орехов
Ответ Artem Ka
Тем, что это действующий чемпион одной из топовых лиг, который неплохо усилился. Потому и Арсенал рядом - как второе место в самой сильной лиге
Если из группы выйдут будет уже успех!
+1
-1
0
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#SharkTeam
Смотрю больше нет шуток про кэфы на победу Сити в ЛЧ
0
0
0
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CJ7
Ладно барса в тройке - кринж
Но как вам Милан ниже Бенфики, Порту, Дортмунда, Лейпцига и ПСВ ? Понятное дело, что шансы малы, но я куда больше поверю именно в их победу, чем в любой клуб из списка
+1
-1
0
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Raul14
фк Нэгрейра выше Реала, ПСЖ, Арсенала? 🤣🤣🤣 уааххахах они должно быть просто прикалываются))
+4
-4
0
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Blaumerc
Ответ Иван Иванов
Кто-нибудь объяснит чем они там думают, когда включают Барсу в топ-3 ???? 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️
просто педположение, так же никто не мог представить что Реал отскочит от МС в позапрошлом розыгрыше. так же Реал не считался фаворитом во всех розыгрышах, когда выигрывал.
или у вас уже так сильно горит от просто предположения какого-то издания?
+5
-5
0
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Иван Иванов
Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
У букмекеров другие расклады. Сити Бавария Реал Арсенал Барселона ПСЖ МЮ Интер Атлетико Наполи Ньюкасл Милан БД Бенфика Севилья Лацио Порту Реал Сосьедад
Вот это уже более адекватный рейтинг. Хотя и тут Барса ну никак не может быть выше ПСЖ, ибо там МБАППЕ. Да и Интер кажется более цельная и сильная команда, чем Барса.
0
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