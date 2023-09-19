«Сити» – главный фаворит ЛЧ по версии Goal. «Бавария» – 2-я, «Барса» – 3-я, «Реал» – 4-й, «МЮ» – 19-й
Интернет-издание Goal опубликовало рейтинг фаворитов Лиги чемпионов.
Главным претендентом на победу в турнире назван действующий обладатель трофея «Манчестер Сити». В первую тройку также попали «Бавария» и «Барселона». Финалист прошлого розыгрыша ЛЧ «Интер» занял 6-ю строчку.
Весь список выглядит следующим образом:
1. «Манчестер Сити»;
2. «Бавария»;
3. «Барселона»;
4. «Реал»;
5. «Арсенал»;
6. «Интер»;
7. «Атлетико»;
8. «Наполи»;
9. «ПСЖ»;
10. «Бенфика»;
11. «Порту»;
12. «Боруссия» Дортмунд;
13. «РБ Лейпциг»;
14. ПСВ;
15. «Милан»;
16. «Ньюкасл»;
17. «Фейеноорд»;
18. «Севилья»;
19. «Манчестер Юнайтед»;
20. «Реал Сосьедад»;
21. «Галатасарай»;
22. «Унион» Берлин;
23. «Ред Булл Зальцбург»;
24. «Лацио»;
25. «Шахтер»;
26. «Брага»;
27. «Црвена Звезда»;
28. «Ланс»;
29. «Копенгаген»;
30. «Антверпен»;
31. «Янг Бойз»;
32. «Селтик».
Соберите свою команду в Fantasy Лиги чемпионов, вступайте в лигу c друзьями и поборитесь за призы – iPad и Apple Watch
Когда они последний раз проходили дальше 1/8? В 2020.
Тот Интер в этом сезоне играет прекрасно, глубина состава тоже неплохое у них, но кто знает, что будет к весне.
Правда у буков, Барса в основном котируется 4-ой или 5-ой, но всё же.
Тут немного субъективщины Гоал добавил.
Все остальное это ваше когнитивное искажение, если вам кажется что Вы ,или Я ,или еще кто-то намного умнее ,чем авторы котировок.
Любой игрок ставочник -- не даст соврать
Но как вам Милан ниже Бенфики, Порту, Дортмунда, Лейпцига и ПСВ ? Понятное дело, что шансы малы, но я куда больше поверю именно в их победу, чем в любой клуб из списка
или у вас уже так сильно горит от просто предположения какого-то издания?