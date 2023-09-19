«Сити» – главный фаворит ЛЧ по версии Goal. «Бавария» – 2-я, «Барса» – 3-я, «Реал» – 4-й, «МЮ» – 19-й

Интернет-издание Goal опубликовало рейтинг фаворитов Лиги чемпионов.

Главным претендентом на победу в турнире назван действующий обладатель трофея «Манчестер Сити». В первую тройку также попали « » и «Барселона». Финалист прошлого розыгрыша ЛЧ «Интер» занял 6-ю строчку.

Весь список выглядит следующим образом:

1. « »;

2. «Бавария»;

3. « »;

4. «Реал»;

5. « »;

6. «Интер»;

7. « »;

8. «Наполи»;

9. «ПСЖ»;

10. «Бенфика»;

11. «Порту»;

12. «Боруссия» Дортмунд;

13. «РБ Лейпциг»;

14. ПСВ;

15. «Милан»;

16. «Ньюкасл»;

17. «Фейеноорд»;

18. «Севилья»;

19. «Манчестер Юнайтед»;

20. «Реал Сосьедад»;

21. «Галатасарай»;

22. «Унион» Берлин;

23. «Ред Булл Зальцбург»;

24. «Лацио»;

25. «Шахтер»;

26. «Брага»;

27. «Црвена Звезда»;

28. «Ланс»;

29. «Копенгаген»;

30. «Антверпен»;

31. «Янг Бойз»;

32. «Селтик».

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