«Смолов спижонил, как всегда. Федору пора просто бить, не задумываясь – у него сумасшедший удар». Булыкин о промахе форварда «Динамо» в серии пенальти

Дмитрий Булыкин раскритиковал манеру исполнения пенальти Федора Смолова.

Московское «Динамо» уступило « » в серии пенальти в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:1, пен. 2:4). В составе бело-голубых 11-метровые не реализовали и . Смолов пробил низом по центру ворот, Станислав Агкацев отразил удар ногой.

«Кубковые матчи всегда непредсказуемы. Тренеры дают поиграть футболистам, которые не имеют большого количества практики, потому что формат розыгрыша такой, что никто не вылетает.

Конечно, Тюкавин и Смолов не лучшим образом исполнили попытки. Федор немного спижонил, как всегда. Я думаю, пора ему просто бить пенальти, не задумываясь. Удар у него сумасшедший. Когда он начинает выдумывать, получается что‑то не то. « » проиграло, но не считаю, что это проблема.

Что касается гола , то для игрока всегда хорошо, когда забиваешь. В данной ситуации, думаю, он бил в дальний, а попал в ближний. Но это не так важно. Когда ты забиваешь, получаешь уверенность. Главное — не останавливаться и продолжать дальше помогать команде», – сказал бывший игрок «Локомотива».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS