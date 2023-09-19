«Смолов спижонил, как всегда. Федору пора просто бить, не задумываясь – у него сумасшедший удар». Булыкин о промахе форварда «Динамо» в серии пенальти

Теги Федор Смолов Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Краснодар Матч ТВ Станислав Агкацев Константин Тюкавин Бителло Футбол

Дмитрий Булыкин раскритиковал манеру исполнения пенальти Федора Смолова.

Московское «Динамо» уступило «Краснодару» в серии пенальти в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:1, пен. 2:4). В составе бело-голубых 11-метровые не реализовали Федор Смолов и Константин Тюкавин. Смолов пробил низом по центру ворот, Станислав Агкацев отразил удар ногой.

«Кубковые матчи всегда непредсказуемы. Тренеры дают поиграть футболистам, которые не имеют большого количества практики, потому что формат розыгрыша такой, что никто не вылетает.

Конечно, Тюкавин и Смолов не лучшим образом исполнили попытки. Федор немного спижонил, как всегда. Я думаю, пора ему просто бить пенальти, не задумываясь. Удар у него сумасшедший. Когда он начинает выдумывать, получается что‑то не то. «Динамо» проиграло, но не считаю, что это проблема.

Что касается гола Бителло, то для игрока всегда хорошо, когда забиваешь. В данной ситуации, думаю, он бил в дальний, а попал в ближний. Но это не так важно. Когда ты забиваешь, получаешь уверенность. Главное — не останавливаться и продолжать дальше помогать команде», – сказал бывший игрок «Локомотива».

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29 комментариев

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sirik
у смолова вся карьера такая - недопежон
+24
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Артём Амирджанян
Не прощу ему за 2018
+22
-4
+18
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Женька Овомоела
У Смолова какгбэ есть «небольшой» гештальт по поводу пенальти. Ты либо вообще к точке не подходи больше, либо бей наверняка (сила то вроде действительно есть). А ему как будто удовольствие доставляет бить как инвалид? Ps 2018й не прощу ему никогда, и чувствую что не я один
+13
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+13
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dimur
Бителло попал в ближнюю штангу и от неё в ворота. Это как нужно "бить в дальний" и так попасть?
+6
0
+6
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Machine Head
Смолова давно на лавку посадить пора . Надеюсь последний сезон в Динамо .
+5
0
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Maratik1982
понты родились раньше Феди
+4
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nurlan-zenit
Ничему жизнь не учит дядю Федора…
+4
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Spaten
Спасибо за классное видео. Черников машина, косточкой бил. А Тюк зря бил, его стихия с игры
+3
0
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madaev
Просто пробить не может
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madjer163
Многие за 18 год ему никогда не простят , омерзительный персонаж
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Пикачу82
Понторез, на чемпионате мира домашнем свой понт дешевый поставил не то что выше команды, выше все страны. Таких людей не должно быть в серьезных командах.
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Dinamik1
Федору надо говорить спасибо и плотно садить на лавку.Дать дорогу молодым это про него.
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alexis2020
Ответ sirik
у смолова вся карьера такая - недопежон
Но в Краснодаре Смолов был топовым форвардом
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Machine Head
Ответ Пара Соль Ка
Это карма. За паненку на ЧМ-2018.
Это точно
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Machine Head
Ответ dimur
Бителло попал в ближнюю штангу и от неё в ворота. Это как нужно "бить в дальний" и так попасть?
Мастер . Дальний угол два защитника закрывали .
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Machine Head
Ответ Viktor Martunov
Привет! да не, ещё нам кровь попъëт, попылит.
Привет , Виктор . Я думаю еще деньги покачает из Динамо . На заменах будет сидеть.
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Viktor Martunov
Ответ Machine Head
Привет , Виктор . Я думаю еще деньги покачает из Динамо . На заменах будет сидеть.
Вот на замену ему может и лучше, мяч держит, но и передерживает, как сегодня и Лесовой( одно и тоже, Вале нравиться), Чавес не впечетляет. Всё правильно Валера говорит, главное КБ дербанить в РПЛ, что тоже под вопросом. Уже буду дома, но под вопросом пойду ли.
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Viktor Martunov
Ответ Machine Head
Смолова давно на лавку посадить пора . Надеюсь последний сезон в Динамо .
Привет! да не, ещё нам кровь попъëт, попылит.
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Карл_Иваныч
Ржал в голос. Смолов и пенальти - вещи плохо совместимые.
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Пара Соль Ка
Это карма.
За паненку на ЧМ-2018.
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Viktor Martunov
Ответ alexis2020
Но в Краснодаре Смолов был топовым форвардом
Поэтому и не забил?
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Viktor Martunov
Ответ sirik
у смолова вся карьера такая - недопежон
Типа ещё недокололся? места то ещё остались(ягодицы), когда-нибуть увидем.
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Viktor Martunov
Ответ Пара Соль Ка
Это карма. За паненку на ЧМ-2018.
Это ваши женские гороскопы.
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Viktor Martunov
Ответ Spaten
Спасибо за классное видео. Черников машина, косточкой бил. А Тюк зря бил, его стихия с игры
Удивительно как его первым поставили, сразу х/ф Ворошиловский стрелок вспомнился( там Макаров/ Полещук пошëл первым).
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Сергей Карпухин
Ответ Maratik1982
понты родились раньше Феди
Я даже не сомневался,что эти двое промажут. Фёдор предыдущее пенальти забил на тоненького также с понтами,а Тюкавин забивает с ускорением мячи,если бы ему кто-нибудь дал под зад ускорение,мяч был бы в воротах.Корче кто выбирал пенальтистов,тот и ошибся.Опять валидольная концовка
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