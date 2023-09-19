«ПСЖ» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Лига чемпионов УЕФА онлайны Футбол

«ПСЖ» примет дортмундскую «Боруссию» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

ПСЖ Франция – Боруссия Д Германия
Дата проведения
19 сентября, 22.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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6 комментариев

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Filipp Gorski
Боруссия это Спартак
Непредсказуемый клуб
Не удивлюсь если смогут победить ПСЖ ну или влетят им 3-0 4-0
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fc-psg
Главное без проходного двора в обороне как было с Ниццей. И все будет хорошо.
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Philatelist79
Удачи Дортмунду!
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Neclerque
Ответ Filipp Gorski
Боруссия это Спартак Непредсказуемый клуб Не удивлюсь если смогут победить ПСЖ ну или влетят им 3-0 4-0
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Filipp Gorski
Ответ Neclerque
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