«ПСЖ» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«ПСЖ» примет дортмундскую «Боруссию» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 19 сентября, 22.00, «Парк де Пренс»
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Непредсказуемый клуб
Не удивлюсь если смогут победить ПСЖ ну или влетят им 3-0 4-0