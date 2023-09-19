«Балтика» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 17:15
«Крылья Советов» сыграют в гостях с «Балтикой» в 4-м туре Фонбет Кубка России.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:15 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
- Дата проведения
- 19 сентября, 17.15, «Стадион Калининград»
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