«Чистая красная, ###, чистейшая, ###. На 10-й минуте апперкот – ВАР че, не видит, ###? Я уже устаю, ###, от этого, о каком футболе можно говорить?» Юран о судействе со «Спартаком»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Сергей Юран видеоповторы Алексей Амелин Пари НН Матч ТВ брань Виктор Александров контент Футбол

Сергей Юран резко раскритиковал судейство в матче против «Спартака».

«Пари НН» уступил «Спартаку» в матче группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 0:3.

«Быстро прокомментирую. Вот я сейчас посмотрел, Амелин сидел на ВАРе, да? На 10-й минуте апперкот получает Александров – и ВАР не реагирует. Мне нечего больше говорить, если такие вещи... Вот пусть посмотрят, это 10-я минута, счет 0:0.

Это чистая красная, ### (блин – Sports.ru). Чистейшая, ### (блин – Sports.ru). Вот я тогда еще не видел, сейчас посмотрел непосредственно на планшете. ВАР че, не видит этого, ### (блин – Sports.ru)? С кулака бьет.

Че тут комментировать? О каком футболе можно говорить? Я уже устаю, ### (блин – Sports.ru), от этого, ### (блин – Sports.ru). Парней нужно тоже уважать. Поэтому больше комментариев не будет», – сказал главный тренер «Пари НН» в эфире «Матч ТВ».

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115 комментариев

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Red devi1
Откройте букву «Б»
+133
-2
+131
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113k
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
если вы пишите такие новости, так кидайте видео, чтоб увидеть о чем речь.
Это тотальное неуважение к своим пользователем, толку от новости, если без видео не понятно, вранье это или нет.
+120
-7
+113
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Никита Самарин
Ответ Red devi1
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сектор приз на барабане 😏
+48
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Евгений Теличко
Юран - человек высокой культуры
+46
-4
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Пользователь заблокирован
Ответ Red devi1
Откройте букву «Б»
назовёте вторую букву или все слово целиком?
+40
0
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Dahl
За полчаса до этой новости был такой заголовок:

Юран о судействе в матче со «Спартаком»: «Александрова бьют с кулака на 10-й минуте, он получает апперкот – это как? Судья не реагирует. Обратимся в ЭСК, однозначно»

А теперь, получается, «режиссёрская версия» подъехала?
+34
0
+34
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Red devi1
Ответ заблокированному пользователю
назовёте вторую букву или все слово целиком?
Буду называть по буквам, а то забанят🙃. Вторая буква «Л»
+27
0
+27
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Никита Самарин
Сергей Николаевич, вспомните матч с КС в прошлом сезоне, где Крылышки откровенно убили, для вас там было всё замечательно, вы сидели и улыбались на пресухе.
+21
-2
+19
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Red devi1
Ответ existing_god
Откройте!
Ну что ж, так волнительно. Хочу передать привет родным и близким, вручить ведущему банку солений и вязаные носки. Называю последнюю букву: буква «Я»
+16
-1
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Жан Вальжа́н
К какой Юле он обращается и почему ее имя замазали?
+15
-2
+13
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BORGOMI
Ответ Pertinax Gandi
Ну видео наверное в телевизионной трансляции, а это интеллектуальная собственность телеканала, который транслировал матч.
Дак голы же скидывают спокойно
+12
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Великий Алонсо
Когда не зашла ставка "красная карточка - да"
+10
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VuNePonimaete
Спортс #####, ну ###### рот, ну ####, делайте вы подсказки уже
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existing_god
Ответ Red devi1
Буду называть по буквам, а то забанят🙃. Вторая буква «Л»
Откройте!
+9
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Роман Бурлаков
Ответ заблокированному пользователю
назовёте вторую букву или все слово целиком?
Третья буква - Я
+11
-4
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Jean_M
Ответ Red devi1
Ну что ж, так волнительно. Хочу передать привет родным и близким, вручить ведущему банку солений и вязаные носки. Называю последнюю букву: буква «Я»
2 шкатулки за 3 угаданные буквы. Левую или правую?
+5
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Алар
Можно хорошо играть в футбол, иметь гражданство Португалии и быть при деньгах, но при этом быть хамом и это навсегда!
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Денис Погодин
Юрану надо отдахнуть, матчей 5 примерно
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Nogoi89
Самое лучшее выступление Юрана на моей памяти. Каждое слово должно быть высечено в граните.
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dimanchik179
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подскажите о каком матче он говорит?
сейчас пересмотрел до 14 минуты, думал может пропустил в прямом эфире и все равно не увидел.
Подскажите на какой минуте апперкот?
Или Юран поехал крышей.
+6
-2
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Red devi1
Ответ Кирилл Андреевич
А почему три буквы, а не пять?
Это классический ребус спортс - сколько решеток столько и букв
+5
-1
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Mukunku 64
Ответ Жан Вальжа́н
К какой Юле он обращается и почему ее имя замазали?
Х/з , но точно не жена
Первой женой Юрана была Илона Чубарова, дочь администратора киевского «Динамо» Александра Чубарова. Продлившись чуть больше года, этот брак распался в 1991 году . Второй женой была гражданка Португалии, брак продлился несколько месяцев, но дал Юрану возможность получить португальское гражданство. Кроме португальского, у Юрана есть также российское и украинское гражданство

Позже Юран женился в третий раз, жена Людмила работала на телеканале «НТВ-Плюс Футбол» ведущей передачи «Нефутбольные истории». С будущей женой Юран познакомился в 1991 году в Лиссабоне, когда Людмила в составе ансамбля народных танцев «Берёзка» приехала туда на гастроли — после представления Юран пригласил русских артистов на ужин. Когда Людмила стала постоянно проживать в Великобритании, ожидая получения вида на жительство, Юран каждые выходные летал к ней из Порту в Лондон
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Oleg Pepel
Барсик разбушевался..
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arspurs9
Где красная Стоцкому в таком случае?
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-2
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Пользователь заблокирован
Ответ CCE
Што
традиционная рубрика - ребусы перед сном
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-1
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