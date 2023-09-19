Сергей Юран резко раскритиковал судейство в матче против «Спартака».

«Пари НН» уступил « » в матче группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 0:3.

«Быстро прокомментирую. Вот я сейчас посмотрел, Амелин сидел на ВАРе, да? На 10-й минуте апперкот получает – и ВАР не реагирует. Мне нечего больше говорить, если такие вещи... Вот пусть посмотрят, это 10-я минута, счет 0:0.

Это чистая красная, ### (блин – Sports.ru). Чистейшая, ### (блин – Sports.ru). Вот я тогда еще не видел, сейчас посмотрел непосредственно на планшете. ВАР че, не видит этого, ### (блин – Sports.ru)? С кулака бьет.

Че тут комментировать? О каком футболе можно говорить? Я уже устаю, ### (блин – Sports.ru), от этого, ### (блин – Sports.ru). Парней нужно тоже уважать. Поэтому больше комментариев не будет», – сказал главный тренер « » в эфире « ».

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