«Чистая красная, ###, чистейшая, ###. На 10-й минуте апперкот – ВАР че, не видит, ###? Я уже устаю, ###, от этого, о каком футболе можно говорить?» Юран о судействе со «Спартаком»
Сергей Юран резко раскритиковал судейство в матче против «Спартака».
«Пари НН» уступил «Спартаку» в матче группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 0:3.
«Быстро прокомментирую. Вот я сейчас посмотрел, Амелин сидел на ВАРе, да? На 10-й минуте апперкот получает Александров – и ВАР не реагирует. Мне нечего больше говорить, если такие вещи... Вот пусть посмотрят, это 10-я минута, счет 0:0.
Это чистая красная, ### (блин – Sports.ru). Чистейшая, ### (блин – Sports.ru). Вот я тогда еще не видел, сейчас посмотрел непосредственно на планшете. ВАР че, не видит этого, ### (блин – Sports.ru)? С кулака бьет.
Че тут комментировать? О каком футболе можно говорить? Я уже устаю, ### (блин – Sports.ru), от этого, ### (блин – Sports.ru). Парней нужно тоже уважать. Поэтому больше комментариев не будет», – сказал главный тренер «Пари НН» в эфире «Матч ТВ».
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Это тотальное неуважение к своим пользователем, толку от новости, если без видео не понятно, вранье это или нет.
Юран о судействе в матче со «Спартаком»: «Александрова бьют с кулака на 10-й минуте, он получает апперкот – это как? Судья не реагирует. Обратимся в ЭСК, однозначно»
А теперь, получается, «режиссёрская версия» подъехала?
сейчас пересмотрел до 14 минуты, думал может пропустил в прямом эфире и все равно не увидел.
Подскажите на какой минуте апперкот?
Или Юран поехал крышей.
Первой женой Юрана была Илона Чубарова, дочь администратора киевского «Динамо» Александра Чубарова. Продлившись чуть больше года, этот брак распался в 1991 году . Второй женой была гражданка Португалии, брак продлился несколько месяцев, но дал Юрану возможность получить португальское гражданство. Кроме португальского, у Юрана есть также российское и украинское гражданство
Позже Юран женился в третий раз, жена Людмила работала на телеканале «НТВ-Плюс Футбол» ведущей передачи «Нефутбольные истории». С будущей женой Юран познакомился в 1991 году в Лиссабоне, когда Людмила в составе ансамбля народных танцев «Берёзка» приехала туда на гастроли — после представления Юран пригласил русских артистов на ужин. Когда Людмила стала постоянно проживать в Великобритании, ожидая получения вида на жительство, Юран каждые выходные летал к ней из Порту в Лондон