Чемпионат мира по вольной борьбе-2023. Мамедов поборется за бронзу с иранцем Халили, Садулаев против американца Снайдера
19 сентября на ЧМ по вольной борьбе будет разыграно 4 комплекта наград.
Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
Вольная борьба
Белград, Сербия
Начало финалов – после 19:00 по московскому времени.
Женщины
До 55 кг
Екатерина Полещук (Россия) выбыла в 1/8 финала.
До 59 кг
Анастасия Сидельникова (Россия) выбыла в 1/8 финала.
Мужчины
До 65 кг
Шамиль Мамедов (Россия) выступит в поединке за бронзу против Рахмана Мусы Амузада Халили (Иран).
До 97 кг
Абдулрашид Садулаев (Россия), ранее получивший травму, числится в заявке на поединок за бронзу против Кайла Снайдера (США).
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