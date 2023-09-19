Чемпионат мира по вольной борьбе-2023. Мамедов поборется за бронзу с иранцем Халили, Садулаев против американца Снайдера

19 сентября на ЧМ по вольной борьбе будет разыграно 4 комплекта наград.

Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Вольная борьба

Чемпионат мира-2023

Белград, Сербия

Начало финалов – после 19:00 по московскому времени.

Женщины

До 55 кг

Екатерина Полещук (Россия) выбыла в 1/8 финала.

До 59 кг

Анастасия Сидельникова (Россия) выбыла в 1/8 финала.

Мужчины

До 65 кг

Шамиль Мамедов (Россия) выступит в поединке за бронзу против Рахмана Мусы Амузада Халили (Иран).

До 97 кг

Абдулрашид Садулаев (Россия), ранее получивший травму, числится в заявке на поединок за бронзу против Кайла Снайдера (США).