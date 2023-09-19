Чемпионат мира по вольной борьбе-2023. Мамедов поборется за бронзу с иранцем Халили, Садулаев против американца Снайдера

Теги результаты Чемпионат мира по борьбе сборная России по борьбе сборная России жен сборная США Абдулрашид Садулаев Кайл Снайдер Екатерина Полещук Шамиль Мамедов Анастасия Сидельникова Борьба

19 сентября на ЧМ по вольной борьбе будет разыграно 4 комплекта наград.

Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Вольная борьба

Чемпионат мира-2023

Белград, Сербия

Начало финалов – после 19:00 по московскому времени.

Женщины

До 55 кг

Екатерина Полещук (Россия) выбыла в 1/8 финала.

До 59 кг

Анастасия Сидельникова (Россия) выбыла в 1/8 финала.

Мужчины

До 65 кг

Шамиль Мамедов (Россия) выступит в поединке за бронзу против Рахмана Мусы Амузада Халили (Иран).

До 97 кг

Абдулрашид Садулаев (Россия), ранее получивший травму, числится в заявке на поединок за бронзу против Кайла Снайдера (США).

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