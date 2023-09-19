Магуайр, Варан и Маунт не полетели на игру с «Баварией». В заявке «МЮ» 5 защитников и 4 вратаря
Харри Магуайр из-за травмы не сыграет против «Баварии».
Защитник не был включен в список футболистов, отправившихся в Германию на игру Лиги чемпионов. Также в заявку не попали Мэйсон Маунт и Рафаэль Варан.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг выбрал следующих игроков:
вратари: Алтай Байындыр, Том Хитон, Андре Онана, Радек Витек;
защитники: Виктор Линделеф, Лисандро Мартинес, Серхио Регилон, Диогу Далот, Джонни Эванс;
полузащитники: Бруну Фернандеш, Кристиан Эриксен, Каземиро, Факундо Пельистри, Скотт Мактоминей, Дэниэл Гор, Аннибаль Межбри, Алехандро Гарначо, Омари Форсон;
нападающие: Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд, Расмус Хейлунд.
Соберите свою команду в Fantasy Лиги чемпионов, вступайте в лигу c друзьями и поборитесь за призы – iPad и Apple Watch
Надеюсь Тен Хаг хоть здесь рекорд не побьет.