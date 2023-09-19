Магуайр, Варан и Маунт не полетели на игру с «Баварией». В заявке «МЮ» 5 защитников и 4 вратаря

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Том Хитон бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Джонни Эванс Кристиан Эриксен Рафаэль Варан Харри Магуайр Каземиро Антони Марсьяль Бруну Фернандеш Виктор Линделеф Андре Онана Серхио Регилон Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Диогу Далот Скотт Мактоминей Мэйсон Маунт Лисандро Мартинес Алтай Байындыр Факундо Пельистри Аннибаль Межбри Расмус Хейлунд Радек Витек Алехандро Гарначо Дэниэл Гор Омари Форсон Футбол

Харри Магуайр из-за травмы не сыграет против «Баварии».

Защитник не был включен в список футболистов, отправившихся в Германию на игру Лиги чемпионов. Также в заявку не попали Мэйсон Маунт и Рафаэль Варан.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг выбрал следующих игроков:

вратари: Алтай Байындыр, Том Хитон, Андре Онана, Радек Витек;

защитники: Виктор Линделеф, Лисандро Мартинес, Серхио Регилон, Диогу Далот, Джонни Эванс;

полузащитники: Бруну Фернандеш, Кристиан Эриксен, Каземиро, Факундо Пельистри, Скотт Мактоминей, Дэниэл Гор, Аннибаль Межбри, Алехандро Гарначо, Омари Форсон;

нападающие: Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд, Расмус Хейлунд.

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39 комментариев

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mufc05
Ответ Евгений Есиков
Болею за МЮ но сегодня будет погром ...
Лишь бы завтра небыло
+42
0
+42
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Ярик01
4 вратаря на выезде, это сборная России?
+30
-1
+29
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markoolio
Минус 1 гол у Баварии
+16
-2
+14
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Роман
Если МЮ проиграет не 8:2. Это будет успехом.
Надеюсь Тен Хаг хоть здесь рекорд не побьет.
+15
-6
+9
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llolishe
Кейн офигеет когда вратаря Хитона увидит центр защитником 🤣🤣🤣
+10
-2
+8
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bibendum
Ответ markoolio
Минус 1 гол у Баварии
Зато есть мартинес и онана. А это плюс 2 гола
+8
-1
+7
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Владимир Тарасенко
Видимо, был перегруз. Холодильник пришлось оставить.
+6
0
+6
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Роман
Ответ Евгений Есиков
Болею за МЮ но сегодня будет погром ...
Завтра
+5
-1
+4
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Борис Энгельгардт
Ответ Роман
Если МЮ проиграет не 8:2. Это будет успехом. Надеюсь Тен Хаг хоть здесь рекорд не побьет.
8Хаг инкаминг
+5
-1
+4
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Александр Чижов
о господи нас вынесут завтра
+2
0
+2
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Евгений Есиков
Болею за МЮ но сегодня будет погром ...
+4
-2
+2
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Ksandvankneshas
Хз зачем 4(!) вратаря там, хотя если разрешат поставить на раму двух, то норм.
+2
0
+2
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bibendum
Ответ Will Turner
Тен Хаг во всем виноват ! Не вылечил состав! Уволить!
А кто предсезонку должен был проводить?
+2
0
+2
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Борис Энгельгардт
Ответ Will Turner
Тен Хаг во всем виноват ! Не вылечил состав! Уволить!
а может...может можно было взять 1-2 защитников для ротации...
+1
0
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Копатель морей
Любая травма цз (а с личей это легко) и Джони Эванс возвращается в ЛЧ
+2
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And we're heading for a shootout!
Ответ Le Tallec
А куда баварское пиво складывать?
В авоську, может? Если, конечно, она не слишком быстро наполнится чем-то другим...
+1
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Durdy turkmen
Нету Антони😯
0
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Джаред Летто
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
🤣🤣🤣
в точку
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ markoolio
Минус 1 гол у Баварии
🤣🤣🤣
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Сергей Ангел
интуиция подсказывает что МЮ выиграют
+3
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black3d
Четырех вратарей в ворота поставят, раз Онана не тащит один
0
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Александр Самбур
Ответ BiVG
Тен Хаг сто раз так делал
ну тады ладно
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inf
Все говорят про состав Челси, что накупили ноунеймов (и я согласен), но состав МЮ не сказал бы, что лучше )
+1
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BiVG
Ответ Александр Самбур
чето Славик я очкую
Тен Хаг сто раз так делал
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Азамат
8:2 будет
+1
-1
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