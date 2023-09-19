Магуайр, Варан и Маунт не полетели на игру с «Баварией». В заявке «МЮ» 5 защитников и 4 вратаря

Харри Магуайр из-за травмы не сыграет против «Баварии».

Защитник не был включен в список футболистов, отправившихся в Германию на игру Лиги чемпионов. Также в заявку не попали и .

Главный тренер « » Эрик тен Хаг выбрал следующих игроков:

вратари: Алтай Байындыр, , , Радек Витек;

защитники: Виктор Линделеф, Лисандро Мартинес, Серхио Регилон, Диогу Далот, Джонни Эванс;

полузащитники: Бруну Фернандеш, Кристиан Эриксен, Каземиро, Факундо Пельистри, Скотт Мактоминей, Дэниэл Гор, Аннибаль Межбри, Алехандро Гарначо, Омари Форсон;

нападающие: Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд, Расмус Хейлунд.

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