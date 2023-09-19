«Говорить о Лиге чемпионов – значит говорить о «Барсе». Она может выиграть турнир». Ван Боммел о «блаугране»

Марк ван Боммел считает, что «Барселона» может выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

«Если вы видите игру «Барсы», вы видите почерк . Он отражается на их манере игры. Это было видно не только в матче против «Бетиса» – уже в прошлом сезоне они уже показали, как выглядит «Барса» при Хави.

Она может выиграть Лигу чемпионов, потому что говорить о Лиге чемпионов – значит говорить о «Барсе». Это отличная команда, у которой есть много молодых игроков, которые доминируют, и одна из лучших линий нападения в Европе.

«Барса» – самый сложный соперник, с которым мы когда-либо сталкивались. Это наша первая игра в Лиге чемпионов, и «Барса» находится на пути к тому, чтобы играть на самом высоком уровне», – сказал бывший игрок «Барселоны» и главный тренер « ».

« » примет «Антверпен» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится сегодня, 19 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

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