«Говорить о Лиге чемпионов – значит говорить о «Барсе». Она может выиграть турнир». Ван Боммел о «блаугране»

Теги Барселона Хави Марк ван Боммел Ла Лига высшая лига Бельгия Лига чемпионов УЕФА Антверпен Футбол

Марк ван Боммел считает, что «Барселона» может выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

«Если вы видите игру «Барсы», вы видите почерк Хави. Он отражается на их манере игры. Это было видно не только в матче против «Бетиса» – уже в прошлом сезоне они уже показали, как выглядит «Барса» при Хави.

Она может выиграть Лигу чемпионов, потому что говорить о Лиге чемпионов – значит говорить о «Барсе». Это отличная команда, у которой есть много молодых игроков, которые доминируют, и одна из лучших линий нападения в Европе.

«Барса» – самый сложный соперник, с которым мы когда-либо сталкивались. Это наша первая игра в Лиге чемпионов, и «Барса» находится на пути к тому, чтобы играть на самом высоком уровне», – сказал бывший игрок «Барселоны» и главный тренер «Антверпена».

«Барселона» примет «Антверпен» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится сегодня, 19 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени. 

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31 комментарий

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Artem Piatkov
Говорить о Лиге Чемпионов значит говорить о Реале 👑
+31
-14
+17
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XavIniesta2008-2015
Ответ Step_up
Ну прямо скажем, даже не в топ-5 фаворитов. Полуфинал будет хорошим результатом.
Для текущей Барселоны полуфинал будет просто отличным результатом. Задача минимум-выход в 1/8, а дальше-по обстоятельствам
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Fan of Sport
Ответ Artem Piatkov
Говорить о Лиге Чемпионов значит говорить о Реале 👑
По факту, конечно Реал намного лучше Барселоны в ЛЧ, но это никак не даёт право прижать заслуги Барселоны за последние 20 лет. 4 ЛЧ, второй результат после Реала в 21 веке.
+7
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+7
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SaH4r.
Ответ dr. cage
После введения ВАР у Барсы дела в ЛЧ резко не заладились..
ввели бы ВАР в 2015 году, у Реала не было бы картонно-судейские 3 лч подряд))
+11
-5
+6
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JENNINGS
Говорить о Лиге чемпионов - значит, говорить о мадридском «Реале»
Говорить о Лиге Европы - значит, говорить о «Севилье»
☝️☝️☝️
+11
-10
+1
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SaH4r.
Ответ Artem Piatkov
Говорить о Лиге Чемпионов значит говорить о Реале 👑
Говорить о Реале значит говорить и о судьях 👑☝🏻
+10
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Ansu Fati
Ответ Fan of Sport
По факту, конечно Реал намного лучше Барселоны в ЛЧ, но это никак не даёт право прижать заслуги Барселоны за последние 20 лет. 4 ЛЧ, второй результат после Реала в 21 веке.
Причем везло Реалу там где не везло Барселоне. Дикий отскок Челси в 2012 и промах Дембеле в 2019 тоже стоили Барселоне трофеев, в то время как у Реала гол Рамоса с углового на 90+3’, травма Салаха с последующими привозами Кариуса)) пасы Менди в ноги Бензема и тд принесли Реалу несколько трофеев.
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Barsa! bolshe chem klub
тут Марк малость перегнул. При всей любви к Барселоне, ещё рановато говорить об этом
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3xclus1ve
При всём моей любви Барсе, говорит про ЛЧ - это говорит о РМ при всём не любви к этому клубу.
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Begench Berdimuradov
Наконец-то возвращается король футбола - Лига Чемпионов 👑
Всем приятного просмотра.
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Martin Naceri
Хави же сказал 1/8)
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
«Говорить о Лиге Реал Мадрида - значит говорить о Барсе. А так как, Барса постоянно унижает Реал Мадрид, то она может выиграть Лигу Реал Мадрида.»
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Ночной кошмар Логинова
Ответ 72bp4cq2tr
Тоже самое такие, как ты, говорили после введения ВАРа. Итог: У Мадрида уже есть победа во времена ВАРа, а у барсы 2:8 от Баварии и два подряд вылета в ЛЕ.
Они такие забавные)
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Tristan...
Ответ majestic1980
Интересно Ван Боммел в Барселоне провел всего один сезон, а в Баварии аж 5. Шансы Баварии на победу в турнире вроде как выше, но о ней ни слова)
Может, потому что команда Ван Боммела сегодня играет против Барсы, а не Баварии?...
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