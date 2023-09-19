Сборная России проведет товарищеский матч с Камеруном 12 или 16 октября (Иван Карпов)

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС сборная Камеруна по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сборная России сыграет с командой Камеруна в октябре.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, РФС договорился с Федерацией футбола Камеруна о проведении товарищеского матча между сборными. Он пройдет 12 или 16 октября в России.

Игра может пройти в Москве, Санкт-Петербурге или в одном из городов на юге страны. При этом исключается вариант с «Лужниками» – в эти даты на стадионе будут менять поле. 

Ранее сообщалось, что правительство Камеруна запретило сборной проводить товарищеский матч с Россией в июне. 

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16 комментариев

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Margor
Или не проведёт
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Отец Абду
В этот раз 69 игроков позовут?
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alexey102rus
сборная студентов РУДН из Камеруна?😀
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Nik Yeremich
в Лужниках точно не будет матч, там поле убитое с концами
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IgroMan18
В лужниках никто не играет, зато надо менять газон)
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Никита Самарин
По нынешним временам - это 🔝 соперник.
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T622222
Менять поле в Луже? Это после концертов Газманова и шабаша видимо….
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Михаил1970
Сборная России проведет товарищеский матч с Камеруном 12 или 16 октября или не проведет
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Tollie
по тайму за каждую из команд сыграет Гаэль Ондуа
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Dmitry Orlov
Честно сказать, не уверен, что такие матчи надо проводить в Москве или Питере - там и своих матчей хватает, и к нынешней сборной отношение скептическое. Другое дело - в Волгограде или Самаре (или даже в Саранске, стадион в котором мы стали забывать) провести, там это будет событием, даже в таком составе и состоянии сборная нечасто приезжает.

Ну и хорошо, если, в отличие от прошлого раза, соперник действительно определился заранее, хотя бы за месяц.
Если не возникнет "трудностей в общении с федерацией", о которых говорил Карпин.
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Александр Зубков
А Роже Милла в составе?
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Rjbson
В Лужниках меняют газон на котором никто не играет. Подорожниками что ли он зарос.
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Dmitry Orlov
Ответ Отец Абду
В этот раз 69 игроков позовут?
Нет.
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