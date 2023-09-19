Сборная России проведет товарищеский матч с Камеруном 12 или 16 октября (Иван Карпов)
Сборная России сыграет с командой Камеруна в октябре.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, РФС договорился с Федерацией футбола Камеруна о проведении товарищеского матча между сборными. Он пройдет 12 или 16 октября в России.
Игра может пройти в Москве, Санкт-Петербурге или в одном из городов на юге страны. При этом исключается вариант с «Лужниками» – в эти даты на стадионе будут менять поле.
Ранее сообщалось, что правительство Камеруна запретило сборной проводить товарищеский матч с Россией в июне.
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Ну и хорошо, если, в отличие от прошлого раза, соперник действительно определился заранее, хотя бы за месяц.
Если не возникнет "трудностей в общении с федерацией", о которых говорил Карпин.