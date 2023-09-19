Роднина о запрете Гуменнику кататься под Rammstein: «Нашли гнилинку и вот ее раскручиваете. Других тем нет? Большинство почему‑то никого не волнует»

Теги сборная России Ирина Роднина мужское катание Петр Гуменник контрольные прокаты Фигурное катание

Ирина Роднина считает запрет программы под Rammstein мелкой неприятностью.

Фигурист Петр Гуменник был вынужден отказаться от поставленной короткой программы под песню «Sonne».

— Ничего сверхъестественного нет. Хочу посоветовать Пете относиться посерьезнее к выбору музыкального сопровождения своих программ.

— Не кажется ли вам, что в этой ситуации все не так однозначно? Например, под песни Майкла Джексона кататься можно, а под Rammstein — нет.

— Наверное, Пете объясняли, почему можно, а почему нельзя. Не верю, что сказали просто так, что нельзя. Кажется, лучше бы задались этим вопросом: знал ли Петя и почему конкретно ему сказали не выступать под эту музыку?

— Он же готовил ее перед сезоном. Он узнал новость за несколько дней до прокатов.

— Тогда должны были аргументировать. Ну и у нас были случаи, когда приходилось менять программу. У (Игоря) Бобрина точно было. Такие бывают случаи, но для этого должны быть очень веские определения. Я скажу свое «фэ»: вся сборная показала свои программы, но всем интересно, почему нельзя выступать под Rammstein, других тем нет? Ничего другое не интересует.

— Спортсмену не дали показать программу, которую он готовил.

— Вы меня не услышали: выступали две сборные — основа и молодежь, а вас интересует какая‑то маленькая неприятность, а не подготовка сборной, не уровень выступления — нет! Нашли соринку, гнилинку и вот ее раскручиваете. Смысл?

— Хотим, чтобы все были в разных условиях. Человек готовился же.

— Все в равных условиях! Абсолютно! Вот почему‑то один оказался не в равных условиях. Большинство почему‑то никого не волнует, а волнует меньшинство, – сказала Роднина.

Почему отмена Rammstein, доносы и цензура – катастрофа не только для нашей фигурки

53 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лия Романова
«маленькой неприятностью» и «гнилинкой» она называет слитые в трубу 4 месяца работы фигуриста, тренера и постановщика. Причём члена сборной и одного из лидеров мужской одиночки. Роднина как обычно, просто рукалицо.
+105
-1
+104
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
стрёмный сайт
Петя, выбери лучше другую страну, а не музыку. В нашей пусть танцует Захарова под Калинку
+95
-8
+87
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Francesc Fàbregas
Петя, они сумасшедшие.
Эта музыка переживет их и сыграет на их похоронах.
+72
-2
+70
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
"Нашли гнилинку и вот ее раскручиваете"
Это она про себя?
+47
-1
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Собченко
Все в равных условиях, абсолютно все. Кроме одного. Ну и хрен на него))
+32
-1
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
Для Родниной человек "гнилинка, пылинка, никто и ничто" по сравнению с собственной значимостью, а вы тут с какой-то музыкой отвлекаете её от государственных дел.
Кто-то ожидал от неё другой реакции?

"Всё преходяще, а музыка вечна" (ц).
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aelinn
она сама не знает, почему Раммштайн нельзя, но раз низзя, то все, грудью ляжет. А в США Раммштайн можно?
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
filippa
Ответ Лия Романова
«маленькой неприятностью» и «гнилинкой» она называет слитые в трубу 4 месяца работы фигуриста, тренера и постановщика. Причём члена сборной и одного из лидеров мужской одиночки. Роднина как обычно, просто рукалицо.
4 месяца? тут 20 лет слили в унитаз а они за 4 месяца фигурисиа переживают других бед в стране тет..
+23
-6
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yan Sadkovskiy
Гнилинка - чешский композитор, под музыку, которого запрещено выступать российским фигуристам
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Melnikov1968
Госпожа Роднина, вы же сами качаете эту ситуацию уже второй день. Неужели нет других тем?
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
minskiy
Ответ Алеся Ткаченко
Комментарий скрыт
Уже три недели как обвинения сняли, надо что-то новое в срочном порядке придумать
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Филимонов
А почему все публично не могут узнать причины запрета - это военная тайна? Ну, хотя бы чтобы другие знали, можно ли им кататься, например, под Вагнера?
И куда так усиленно готовится сборная, что ради этого можно растоптать усилия Петра и его тренеров?
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лека-Лека
Гнилинка, и даже не гнилинка, а гнилища - это Роднина.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Darshan
Милан Гниличка - чешский хоккеист и тренер.
Гнилинка (Гниленка) - деревня в Сумерском погосте Новгородского уезда. До 20 домов, до 49 душ мужского населения.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Василий Мартыхин
Интересно вот что: никто не понимает, почему именно под Rammstein выступать не надо. Но все убеждены: раз кто-то там сказал "не надо" - значит, точно не надо. А аргументация не нужна
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SpartakLiverpool
Днище
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лариса Шевкун
Поскольку тема продолжается, напомню Родниной и др. депутатам исторический факт. Сразу после победы в Великой отечественной войне в СССР, с одобрения товарища Сталина. повезли трофейные фильмы. Сняты они были в фашисткой Германии, главные роли там играла звезда третьего рейха и любимица Гитлера Марика Рёкк. И показывали их в стране, только что пережившей ужасы фашисткой оккупации.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Grads
Интересно, а какую музыку слушает ее дочь в Америке?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Juulia
Ответ velosipedin
> Например, под песни Майкла Джексона кататься можно, а под Rammstein — нет. потому что джексон давно усоп, соответственно у него нет позиции по украине) а у рамштайн есть
Зато у остальных сборников есть песни, авторы и исполнители которых поддерживают Украину, поэтому тоже не аргумент
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Irina037
Ответ Алеся Ткаченко
Комментарий скрыт
Джексона тоже в этом обвиняли
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Всё знаю
— Не кажется ли вам, что в этой ситуации все не так однозначно? Например, под песни Майкла Джексона кататься можно, а под Rammstein — нет.

— Наверное, Пете объясняли, почему можно, а почему нельзя. Не верю, что сказали просто так, что нельзя. Кажется, лучше бы задались этим вопросом: знал ли Петя и почему конкретно ему сказали не выступать под эту музыку?(с)
Вот именно, что ничего не объяснили, а просто сказали - что не стоит кататься под такую музыку.
Роднина как обычно.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
Дьявол в деталях.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Irina037
Ответ Алеся Ткаченко
Джексона в педофилии обвиняли.Суд его оправдал,но не все ему поверили
Суть в том,что многих публичных личностей обвиняют во всех смертных грехах,но музыка их пережила всю эту грязь
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Екатерина К
То, что произошло, ничем не лучше, чем отмена русской культуры в недружественных странах. Это позор .
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Что бы сказала 3 кратная ЧОИ, если бы у нее перед соревнованиями отменили программу и пришлось выступать со старой. Скорее всего на стала бы ЧОИ, и всю жизнь жаловалась бы на несправедловость. Это ведь душевная травма.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий