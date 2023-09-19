Роднина о запрете Гуменнику кататься под Rammstein: «Нашли гнилинку и вот ее раскручиваете. Других тем нет? Большинство почему‑то никого не волнует»
Ирина Роднина считает запрет программы под Rammstein мелкой неприятностью.
Фигурист Петр Гуменник был вынужден отказаться от поставленной короткой программы под песню «Sonne».
— Ничего сверхъестественного нет. Хочу посоветовать Пете относиться посерьезнее к выбору музыкального сопровождения своих программ.
— Не кажется ли вам, что в этой ситуации все не так однозначно? Например, под песни Майкла Джексона кататься можно, а под Rammstein — нет.
— Наверное, Пете объясняли, почему можно, а почему нельзя. Не верю, что сказали просто так, что нельзя. Кажется, лучше бы задались этим вопросом: знал ли Петя и почему конкретно ему сказали не выступать под эту музыку?
— Он же готовил ее перед сезоном. Он узнал новость за несколько дней до прокатов.
— Тогда должны были аргументировать. Ну и у нас были случаи, когда приходилось менять программу. У (Игоря) Бобрина точно было. Такие бывают случаи, но для этого должны быть очень веские определения. Я скажу свое «фэ»: вся сборная показала свои программы, но всем интересно, почему нельзя выступать под Rammstein, других тем нет? Ничего другое не интересует.
— Спортсмену не дали показать программу, которую он готовил.
— Вы меня не услышали: выступали две сборные — основа и молодежь, а вас интересует какая‑то маленькая неприятность, а не подготовка сборной, не уровень выступления — нет! Нашли соринку, гнилинку и вот ее раскручиваете. Смысл?
— Хотим, чтобы все были в разных условиях. Человек готовился же.
— Все в равных условиях! Абсолютно! Вот почему‑то один оказался не в равных условиях. Большинство почему‑то никого не волнует, а волнует меньшинство, – сказала Роднина.
Почему отмена Rammstein, доносы и цензура – катастрофа не только для нашей фигурки
Эта музыка переживет их и сыграет на их похоронах.
Это она про себя?
Кто-то ожидал от неё другой реакции?
"Всё преходяще, а музыка вечна" (ц).
И куда так усиленно готовится сборная, что ради этого можно растоптать усилия Петра и его тренеров?
Гнилинка (Гниленка) - деревня в Сумерском погосте Новгородского уезда. До 20 домов, до 49 душ мужского населения.
— Наверное, Пете объясняли, почему можно, а почему нельзя. Не верю, что сказали просто так, что нельзя. Кажется, лучше бы задались этим вопросом: знал ли Петя и почему конкретно ему сказали не выступать под эту музыку?(с)
Вот именно, что ничего не объяснили, а просто сказали - что не стоит кататься под такую музыку.
Роднина как обычно.