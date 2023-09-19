«Милан» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 19:45

Теги Милан Ньюкасл Лига чемпионов УЕФА онлайны Футбол

«Милан» примет «Ньюкасл» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:45 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Милан Италия – Ньюкасл Англия
Дата проведения
19 сентября, 19.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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9 комментариев

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Andrey Yaroslavtsev
Милан попредпочтительней будет.
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Ньюкасл чемпик
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Ришад Хайруллин
а что так рано?
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tampa-bay
Победы Милану, уровень Ньюкасла - ЛЕ
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Filipp Gorski
В нынешнем состоянии наверное все же Милан должен побеждать
Дома играют + опыт еврокубковый не знаю даже сыграют роль
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killmonger
Ответ Ришад Хайруллин
а что так рано?
почему рано? кажется, уже пару-тройку лет в этот временной слот ставят игры в лч)
0
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Ришад Хайруллин
Ответ killmonger
почему рано? кажется, уже пару-тройку лет в этот временной слот ставят игры в лч)
всегда были 22:00
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0
0
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