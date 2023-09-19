Британский юрист Грэм Артур представит интересы РУСАДА при рассмотрении дела Валиевой в CAS
Юрист из Великобритании Грэм Артур представит интересы РУСАДА в CAS.
Слушания по допинг-делу Камилы Валиевой пройдут в Спортивном арбитражном суде 26-28 сентября, фигуристка выступит на них по видеосвязи.
Артур входит в классификационный комитет Международного паралимпийского комитета.
Ранее он представлял интересы РУСАДА в CAS при рассмотрении ряда других дел. Является членом рабочей и мониторинговой групп Совета Европы и ЮНЕСКО.
Свежие детали суда по Валиевой: дело ведет лучший адвокат США, а у Камилы очень необычные требования
- И насколько успешно представлял?
И в ТАСС и Р-спорт Артур указана как фамилия, но редактор здесь поменяла.