Британский юрист Грэм Артур представит интересы РУСАДА при рассмотрении дела Валиевой в CAS

Теги сборная России допинг CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Юрист из Великобритании Грэм Артур представит интересы РУСАДА в CAS.

Слушания по допинг-делу Камилы Валиевой пройдут в Спортивном арбитражном суде 26-28 сентября, фигуристка выступит на них по видеосвязи. 

Артур входит в классификационный комитет Международного паралимпийского комитета.

Ранее он представлял интересы РУСАДА в CAS при рассмотрении ряда других дел. Является членом рабочей и мониторинговой групп Совета Европы и ЮНЕСКО. 

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29 комментариев

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Ебздрогыч
Англосакса взяли нас защищать - что ж такое делается? Куда смотрят депутаты? Где Журова, Хамзаев, Свищев и прочие сверхразумы из думы?
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alexnew
- Ранее он представлял интересы РУСАДА в CAS при рассмотрении ряда других дел.

- И насколько успешно представлял?
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ezhik38
Тут только Перри Мейсон поможет...и то это не точно ))
+6
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Владислава Крюкова
Ответ alexnew
- Ранее он представлял интересы РУСАДА в CAS при рассмотрении ряда других дел. - И насколько успешно представлял?
Он представлял интересы РУСАДА в февральском слушание Камилы.
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Iti_na_taiti
Дорого в денежном эквиваленте обойдётся нам эта команданая медаль. Надеюсь, она всё же будет наша.
+8
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NataliaB.3003
Я не понимаю, это хорошо или плохо?...
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ДИОНИС
Ответ NataliaB.3003
Я не понимаю, это хорошо или плохо?...
Учитывая требования РУСАДА ( а именно - выговор для Камилы без дисквала и отъёма медалей), думаю, британский адвокат - это неплохой вариант. Всяко лучше, чем оставить Камилу "один на один" с ВАДА и ИСУ, которые требуют максимальный бан для неё.
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Katerina Sunny
Ответ Лиана
В России нет юриста международного уровня, поэтому у наших спортсменов нет ти, а только допингоаве случаи
РУСАДА прекрасно выдаёт ТИ, в прошлом году одобрило больше половины https://www.sports.ru/athletics/1115452602-rusada-poluchila-70-zaprosov-na-terapevticheskie-isklyucheniya-s-nacha.html
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Wiley Fox
Ответ Ебздрогыч
Англосакса взяли нас защищать - что ж такое делается? Куда смотрят депутаты? Где Журова, Хамзаев, Свищев и прочие сверхразумы из думы?
Он еврей, как и большинство в этой доходной профессии
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NataliaB.3003
Ответ ДИОНИС
Учитывая требования РУСАДА ( а именно - выговор для Камилы без дисквала и отъёма медалей), думаю, британский адвокат - это неплохой вариант. Всяко лучше, чем оставить Камилу "один на один" с ВАДА и ИСУ, которые требуют максимальный бан для неё.
Благодарю.
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ДИОНИС
Про этого юриста, который будет защищать интересы РУСАДА в КАС, уже давно было известно. А у меня вопрос: кто из адвокатов будет защищать интересы самой Камилы в суде?
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Iomov
Надо было Родченкова сразу назначать, чего уж там!
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ДИОНИС
Ответ ezhik38
Тут только Перри Мейсон поможет...и то это не точно ))
По Гарднеру, Перри Мейсон был АМЕРИКАНСКИМ адвокатом по УГОЛОВНЫМ делам, так что Камиле он бы ничем не помог!
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alexnew
Ответ Iti_na_taiti
Дорого в денежном эквиваленте обойдётся нам эта команданая медаль. Надеюсь, она всё же будет наша.
Что-то я сомневаюсь. Но посмотрим.
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Viks
Ха-ха-ха! Свои только понты.
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Viks
Ответ Iomov
Надо было Родченкова сразу назначать, чего уж там!
... экспертом при британском юристе.
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Katerina Sunny
Ответ Лиана
И что они имеют силу на международном уровне, почему тогда у камилы не было егó
Вы у меня спрашиваете? Я вообще не в курсе, подавала ли сторона Валиевой запрос на ТИ и нужно ли оно ей было.
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troppe
Ответ fewral
А почему не наш? А из "недружественной" страны...
это явная диверсия врагов народа. надо звонить в ФСБ
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alexnew
Ответ Владислава Крюкова
Он представлял интересы РУСАДА в февральском слушание Камилы.
Понятно.
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ghost112
Ответ Ебздрогыч
Англосакса взяли нас защищать - что ж такое делается? Куда смотрят депутаты? Где Журова, Хамзаев, Свищев и прочие сверхразумы из думы?
РУСАДА это сторона обвинения, а не защиты.
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Delirium
Ответ Ебздрогыч
Англосакса взяли нас защищать - что ж такое делается? Куда смотрят депутаты? Где Журова, Хамзаев, Свищев и прочие сверхразумы из думы?
Насколько я понимаю, наших юристов там в принципе быть не может, так как санкции ЕС запрещают им там работать.
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fewral
А почему не наш? А из "недружественной" страны...
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Блинчик
Я думал, что будет Анцелиович. Она так много говорила, объясняла...
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ghost112
РУСАДА это сторона обвинения. Интересней, кто будет представлять сторону Валиевой.
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Лакс
А еще он в период с 2010 по 2016 год был директором по правовым вопросам Национальной антидопинговой организации Великобритании (UKAD), отвечая за большое количество судебных преследований и расследований нарушений антидопинговых правил.
И в ТАСС и Р-спорт Артур указана как фамилия, но редактор здесь поменяла.
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