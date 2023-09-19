Британский юрист Грэм Артур представит интересы РУСАДА при рассмотрении дела Валиевой в CAS

Юрист из Великобритании Грэм Артур представит интересы РУСАДА в CAS.

Слушания по допинг-делу пройдут в Спортивном арбитражном суде 26-28 сентября, фигуристка выступит на них по видеосвязи.

Артур входит в классификационный комитет Международного паралимпийского комитета.

Ранее он представлял интересы РУСАДА в при рассмотрении ряда других дел. Является членом рабочей и мониторинговой групп Совета Европы и ЮНЕСКО.

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