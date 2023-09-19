Губерниев, Канделаки и генпродюсер «Матч ТВ» Тащин получили государственные награды указом президента РФ

Теги телевидение Владимир Путин Дмитрий Губерниев Георгий Черданцев Василий Конов Александр Тащин Матч ТВ Тина Канделаки Дмитрий Занин Биатлон

Сотрудники «Газпром-Медиа Холдинга» и «Матч ТВ» получили государственные награды.

Заместители генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Тина Канделаки и Юлия Голубева награждены орденом Дружбы. 

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин и продюсер «Гуд Стори Медиа» Антон Щукин награждены медалью «За труды в культуре и искусстве». 

Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев получил звание заслуженного журналиста РФ. 

Почетными грамотами президента РФ за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу награждены заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов, заместитель генерального директора телеканала Марина Савина, директор дирекции тематических каналов Ольга Щукина. 

Директор по персоналу «Газпром-Медиа Холдинга» Антонина Приезжева и заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Людмила Смирнова отмечены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Благодарности президента объявлены комментатору «Матч ТВ» Георгию Черданцеву, специальному корреспонденту Дмитрию Занину, а также директору дирекции по маркетингу Дмитрию Лимарю и главному режиссеру дирекции студийного производства Юрию Фроловскому.

43 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Veld
все подсосы на месте )
+36
0
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Yashin
"Благодарности президента объявлены комментатору «Матч ТВ» Георгию Черданцеву"

Спасибо на хлеб не намажешь, благодарностью ипотеку не закроешь
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДИОНИС
Губерниев - заслуженный журналист РФ?! Ну и ну!
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dimpa
Почётные мерзавцы страны, сейчас их время
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лжетрофеич
по мощам и елей
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Травницкий
а можно Губерниеву вручить "
"Золотой Кляп", чтобы его было поменьше на ТВ? А то он уже комментирует всё на свете.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
waa1982
Раздача обесцененных побрякушек х о л у я м
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Люблю Женьку
За бред в эфире заслуженного ещё и журналиста получают некоторые... 🤦‍♀️
Где бы почитать аналитику журналисткую от этого 🤡?
Куда мы котимся? 🤷‍♀️
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Петр Ковалев
А чего тогда уж Анисимову звезду героя не дали
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Черданцеву вместо благодарности могли бы деньгами дать - все-таки ипотека у человека
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Манковский
Орден «золотой язык, покрытый шоколадом» должен быть для таких.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mukunku 64
Наказать невиновных, наградить непричастных

Я книгу взял, восстав от сна,
И прочитал я в ней:
«Бывали хуже времена,
Но не было подлей».
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
EnergyStyle
Это что за звание такое - заслуженный журналист?! А категории "заслуженный онанист" там не было случайно? Ещё все угорали над советскими привычками обмазываться орденами, но сейчас просто цирк какой-то...фронтовики не могут получить с 14 года ветерана боевых действий...зато каждый артист и жополиз обмазан этими званиями за один только разговор по скайпу с вояками на местах...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
oberkorn
Я сниму с тебя медальку и медалькой по мордам. Филатов.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dinamik1
Я давно писал что гос награды обесценины до нельзя.Их надо разгонять а им гос награды.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
вовочка6762
Интересно - интересно , кто списки составлял ?
Где Миллер , где Федун , где Гинер ?
Ну теперь Губошлеп может смело всех посылать матом , он же теперь заслуженный , да еще и журналист оказывается !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Рабко
Теперь главное при вручении не целовать женщин в губы..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zlodimir
Хорошо бы их было наградить, поблагодарить и выгнать в зашей! Например за сегодняшние матчи КР в 15 и 17 часов в Краснодаре и НиНо! Вспоминать всё остальное просто не «хватит букв»!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sarumian
Все вместе поедут в санаторий Украина, на отдых. Или в Европу. Например в Гаагу или Нюрнберг.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evincive
Профанация.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николай Викторо
Мдяссс. Походу жорж обошёлся грамотой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sarumian
Ответ dimpa
Почётные мерзавцы страны, сейчас их время
Позже придёт время отвечать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
brildan
Круто, за пропаганду ещё и награждают))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Орехов
Свиньи продажные
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zho3716
А Петриковой медаль на грудь?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий