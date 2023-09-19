Левандовски третьим после Месси и Роналду забил 100 голов в еврокубках – в 139 матчах

Роберт Левандовски стал третьим игроком со 100 и более голами в еврокубках.

В матче группового этапа Лиги чемпионов против « » форвард «Барселоны» забил свой 100-й гол в еврокубковых турнирах. На счету Левандовского 92 гола в Лиге чемпионов и 8 голов на разных стадиях Лиги Европы. Ему потребовалось для этого 139 матчей.

Поляк на европейской арене забил 6 мячей в 16 матчах за «Лех», 18 в 36 играх за «Боруссию Дортмунд», 69 в 79 матчах за «Баварию» и 7 в 8 играх за «Барсу».

До Левандовского достичь отметки в 100 голов в еврокубках удалось лишь Лионелю Месси (129 голов) и (145 голов).

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча « » – «Антверпен» (4:0, второй тайм).

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