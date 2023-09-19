Левандовски третьим после Месси и Роналду забил 100 голов в еврокубках – в 139 матчах

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Криштиану Роналду Барселона Лионель Месси Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Лех Антверпен Аль-Наср Эр-Рияд Роберт Левандовски Интер Майами Футбол

Роберт Левандовски стал третьим игроком со 100 и более голами в еврокубках.

В матче группового этапа Лиги чемпионов против «Антверпена» форвард «Барселоны» забил свой 100-й гол в еврокубковых турнирах. На счету Левандовского 92 гола в Лиге чемпионов и 8 голов на разных стадиях Лиги Европы. Ему потребовалось для этого 139 матчей.

Поляк на европейской арене забил 6 мячей в 16 матчах за «Лех», 18 в 36 играх за «Боруссию Дортмунд», 69 в 79 матчах за «Баварию» и 7 в 8 играх за «Барсу».

До Левандовского достичь отметки в 100 голов в еврокубках удалось лишь Лионелю Месси (129 голов) и Криштиану Роналду (145 голов).

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Антверпен» (4:0, второй тайм).

Ни Месси, ни Роналду не играют в ЛЧ впервые с сезона-2002/03

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41 комментарий

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Отец Абду
Когда то +70 голов Рауля были недосягаемые, а щас три игрока в своем активе имеют по +100 голов ( скоро в этот список могут попасть Мбаппе и Холанд)
+55
-2
+53
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Streetbor
попал в клуб Федотова ✓
+32
-4
+28
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mr kovalsky
Ответ Hella black
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Там где творит историю поЛевондовский, Роналду давно забил свое имя гвоздями навеки веков как величайший футболист во время существования лиги чемпионов
+40
-30
+10
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Однажды в Космосе
король 👑 Лев 🦁
+7
-1
+6
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Lindeman
Ответ Artem Piatkov
141+42 Роналду в ЛЧ - максимально уникальные цифры Получается 145+44 в Еврокубках, если брать ЛЧ, ЛЕ и Суперкубок УЕФА Космос
Да да да. Все мы знаем, что портрет Роналду у тебя в комнате висит
+4
-2
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Bazilic
Великий игрок
+2
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Andris Velicko
Ответ Lindeman
Да да да. Все мы знаем, что портрет Роналду у тебя в комнате висит
В туалете тоже есть,скорее всего🤣
+1
0
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people people
Ответ Hella black
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Роналду лучший игрок а истории ЛЧ, это его турнир. Ему там больше нечего доказывать
+3
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Владимир Владимирович
Ответ Streetbor
попал в клуб Федотова ✓
Лёва давно в клубе Федотова, ведь там учитываются все голы на профф уровне
+3
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Михаил Хромаков
Ответ Владимир Владимирович
Лёва давно в клубе Федотова, ведь там учитываются все голы на профф уровне
попал бы если б в свое время перешел в Луч Энергию) А так увы
+1
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DonBrazzo
Норм!
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Timur Sagitov
Почему тут пишут Левандовски. Он не американец. Правильно - Левандовский.
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Hella black
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А ты получаешь заслуженные дизлайки
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Sergio666
Ответ Artem Piatkov
Криштиану выиграл 5 ЛЧ, 5 ЗМ и титул Чемпиона Европы Левандовски уступал Реалу Роналду в 2014, 2017 и 2018 годах, а также проиграл Португалии в 1/4 на Евро 2016
Криштиану не выигрывал ЧЕ, сборная Португалии выиграла ЧЕ у измотанной хардкорной веткой плей-офф Франции. КПД Криштиану на том ЧЕ стремится к нулю (даже без травмы в финале).
Смотрите на вещи трезво.
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Игорь Климов
Ответ people people
Роналду лучший игрок а истории ЛЧ, это его турнир. Ему там больше нечего доказывать
Но только у Хенто ШЕСТЬ побед в Лиге Чемпионов. (Кубок Чемпионов)
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