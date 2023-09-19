«Краснодар» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 15:00

Теги ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Краснодар онлайны Футбол

«Краснодар» примет «Динамо» в 4-м туре Фонбет Кубка России в рамках Пути РПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 15:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Краснодар – Динамо
Дата проведения
19 сентября, 15.00, «стадион Краснодар»
Онлайн матча

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6 комментариев

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justbored
Не тратить больше усилий чем нужно. Настоящий матч уже в субботу.
+2
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Machine Head
Ответ justbored
Не тратить больше усилий чем нужно. Настоящий матч уже в субботу.
Да , Вы правы. Отодрать красную субстанцию на их поле было бы здорово .
+2
0
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Andrey Yaroslavtsev
Порадуйте победой, Динамо!
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verhowen
Интересная игра.
Динамо удачи!!!
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Machine Head
Давайте парни играйте в удовольствие и победа придет! За Динамо !
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Клюшка Овечкина
🖤💚
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