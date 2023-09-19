На фанатов «Ньюкасла» напали в Милане накануне матча ЛЧ. Минимум двое получили ножевые ранения

Теги Милан Ньюкасл премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА происшествия болельщики Футбол

Болельщик «Ньюкасла» попал в больницу после нападения в Милане.

«Милан» примет английскую команду в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится сегодня, 19 сентября. 

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Milano Today, 58-летний болельщик «Ньюкасла» попал в итальянскую больницу после того, как на него ночью напала группа из 7-8 вооруженных людей. Британец получил три ножевых ранения. 

Фанат «сорок» был спасен полицией и немедленно доставлен в больницу. Пока неизвестно, каков был мотив нападения, так как у жертвы ничего не украли. 

В соцсетях также появились сообщения о том, что неизвестные с ножами напали сзади на группу болельщиков «Ньюкасла», когда те возвращалась в свой отель из района, где собирались фанаты.

«На троих из них сзади напала группа людей в балаклавах и масках, один получил тяжелое ножевое ранение. Они покидали фан-зону, направляясь в отель. К счастью, сейчас с ними все в порядке и они в стабильном состоянии», – рассказал родственник одного из пострадавших. 

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41 комментарий

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HD7
Ответ ЭкспертДиванный
Че?
Ньюкасл чемпик
+32
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Гаврила Ардалионович
Ответ T622222
Итальянцы, греки, турки это конечно что-то! А говорят что у нас беспредел…
На дискотеке в Германии русский в майке с надписью: "У турков три
проблемы".
К нему тут же подходит турок и спрашивает:
- Ты чего? Проблем ищешь? Ты наехать хочешь?
- Это ваша первая проблема. Агрессивность. Вы всегда пытаетесь
создавать проблемы на пустом месте.
Когда дискотека заканчивается, то русского уже подкарауливает группа
турков.
- Сейчас ты ответишь за свои слова! - говорят они.
- Это ваша вторая проблема. Вы не можете решать свои проблемы сами и
сразу собираете своих по любому поводу.
- Да как ты смеешь с нами так говорить?!! - турки повыхватывали ножи...
- Это ваша третья проблема, - продолжает русский. - Вы всегда приходите
с ножами на перестрелку.
+33
-4
+29
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Великий Алонсо
Кадыш не пострадал?
+27
-3
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#SharkTeam
С ножами в драку лезут только конченые неадекваты
+22
0
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T622222
Итальянцы, греки, турки это конечно что-то! А говорят что у нас беспредел…
+15
-1
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Алексей Ненахов
Ответ #SharkTeam
С ножами в драку лезут только конченые неадекваты
Это Италия там это норм , впрочем как и во Франции или Греции
+12
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Гаврила Ардалионович
Ответ #SharkTeam
Мигранты наверное
Неужели таджики?
+6
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ЭкспертДиванный
Ну англичане и итальянцы стоят друг друга
+6
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Ilya Shilovskiy
Ответ T622222
Итальянцы, греки, турки это конечно что-то! А говорят что у нас беспредел…
у нас бы просто отмудохали))
+4
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#SharkTeam
Мигранты наверное
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JohnnyMulka
Ответ Алексей Ненахов
Это Италия там это норм , впрочем как и во Франции или Греции
И в Турции
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Алексей Ненахов
Ответ Назар Игорь
Растоптал их Интер, отыграться решили на "сороках". И не подумали что их ждëт когда приедут в Ньюкасл.
Ничего им не будет , англичане очень трусливые и все их хулиганство заключается в том чтоб попить пива и поорать на соперников
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Алексей Ненахов
Ответ JohnnyMulka
И в Турции
Да там тоже , у них это вообще в крови , мне кажется
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Нейтрал
Больше в Милан никто не прилетал...
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Российский пользователь
срочно ввести фан уйди
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Margor
украинцы
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Тухель
Ответ Назар Игорь
Растоптал их Интер, отыграться решили на "сороках". И не подумали что их ждëт когда приедут в Ньюкасл.
Так они и не поедут. Англичане уже давно главную гопоту не выпускают из страны во время Еврокубков или международных турниров, но запретить гопоте выходить из домов во время домашних матчей никто не может. Поэтому итальянские гопники не рискнут ехать, а поедут адекватные люди.
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Назар Игорь
Растоптал их Интер, отыграться решили на "сороках". И не подумали что их ждëт когда приедут в Ньюкасл.
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Гаврила Ардалионович
Ответ Ярик01
Глуповатая басня для аудитории а-ля любителей Задорнова.
Задорнов замечательный, как и Хармс.
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ЭкспертДиванный
Ответ Великий Алонсо
Кадыш не пострадал?
Че?
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pulyalke
бритиши скорее всего сами виноваты и спровоцировали, а напали 100 процентов официанты с поваренками с ножами))
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Код да Винчи
Ответ Ilya Shilovskiy
у нас бы просто отмудохали))
Зачем?
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Ivan Kuzmin
Ответ Гаврила Ардалионович
С ножами были бешенцы с украины?
По информации El Pizdabolo, нападавшие хотели отомстить за поставки оружия, а если конкретней, за поставки Storm Shadow, которыми на днях были нанесены удары по БДК Минск и подлодке «Ростов-на-Дону».

Так что маловероятно.
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Футбол, хоккей итд
Теперь в ответной игре, англичане разгромят все пиццерии Ньюкасла.👊
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Очки Дани Алвеса
Ублюдки
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