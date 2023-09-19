На фанатов «Ньюкасла» напали в Милане накануне матча ЛЧ. Минимум двое получили ножевые ранения
Болельщик «Ньюкасла» попал в больницу после нападения в Милане.
«Милан» примет английскую команду в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится сегодня, 19 сентября.
Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Milano Today, 58-летний болельщик «Ньюкасла» попал в итальянскую больницу после того, как на него ночью напала группа из 7-8 вооруженных людей. Британец получил три ножевых ранения.
Фанат «сорок» был спасен полицией и немедленно доставлен в больницу. Пока неизвестно, каков был мотив нападения, так как у жертвы ничего не украли.
В соцсетях также появились сообщения о том, что неизвестные с ножами напали сзади на группу болельщиков «Ньюкасла», когда те возвращалась в свой отель из района, где собирались фанаты.
«На троих из них сзади напала группа людей в балаклавах и масках, один получил тяжелое ножевое ранение. Они покидали фан-зону, направляясь в отель. К счастью, сейчас с ними все в порядке и они в стабильном состоянии», – рассказал родственник одного из пострадавших.
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проблемы".
К нему тут же подходит турок и спрашивает:
- Ты чего? Проблем ищешь? Ты наехать хочешь?
- Это ваша первая проблема. Агрессивность. Вы всегда пытаетесь
создавать проблемы на пустом месте.
Когда дискотека заканчивается, то русского уже подкарауливает группа
турков.
- Сейчас ты ответишь за свои слова! - говорят они.
- Это ваша вторая проблема. Вы не можете решать свои проблемы сами и
сразу собираете своих по любому поводу.
- Да как ты смеешь с нами так говорить?!! - турки повыхватывали ножи...
- Это ваша третья проблема, - продолжает русский. - Вы всегда приходите
с ножами на перестрелку.
Так что маловероятно.