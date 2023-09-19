На фанатов «Ньюкасла» напали в Милане накануне матча ЛЧ. Минимум двое получили ножевые ранения

Болельщик «Ньюкасла» попал в больницу после нападения в Милане.

« » примет английскую команду в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится сегодня, 19 сентября.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Milano Today, 58-летний болельщик « » попал в итальянскую больницу после того, как на него ночью напала группа из 7-8 вооруженных людей. Британец получил три ножевых ранения.

Фанат «сорок» был спасен полицией и немедленно доставлен в больницу. Пока неизвестно, каков был мотив нападения, так как у жертвы ничего не украли.

В соцсетях также появились сообщения о том, что неизвестные с ножами напали сзади на группу болельщиков «Ньюкасла», когда те возвращалась в свой отель из района, где собирались фанаты.

«На троих из них сзади напала группа людей в балаклавах и масках, один получил тяжелое ножевое ранение. Они покидали фан-зону, направляясь в отель. К счастью, сейчас с ними все в порядке и они в стабильном состоянии», – рассказал родственник одного из пострадавших.

Соберите свою команду в Fantasy Лиги чемпионов, вступайте в лигу c друзьями и поборитесь за призы – iPad и Apple Watch