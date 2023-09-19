Судья отменил гол «Спартаку» после повтора. Хавбек «Пари НН» Севикян задел ногу Умярова, пытаясь пробить по воротам

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи видеоповторы Евгений Буланов Александр Трошечкин Пари НН Владислав Карапузов Наиль Умяров Эдгар Севикян Футбол

Гол «Пари НН» в ворота «Спартака» отменен из-за фола Эдгара Севикяна.

На 47-й минуте матча Фонбет Кубка России нижегородцы отобрали у гостей мяч на их половине поля и провели контратаку. Севикян замахнулся, чтобы нанести удар, и зацепил ногу пытавшегося совершить отбор Наиля Умярова. Мяч отскочил к Владиславу Карапузову, и он пробил в штангу. Александр Трошечкин успешно сыграл на добивании.

Главный судья Евгений Буланов, ознакомившись с видеоповтором, принял решение отменить взятие ворот из-за нарушения правил на Умярове.

«Пари НН» – «Спартак». 0:1 – Классен открыл счет. Онлайн-трансляция

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45 комментариев

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6tspey7tb5
Ответ Владислав88
Умяров сам как обычно выбил на ногу чужому и уже никуда не успевал. Севякин тоже никак в голе не участвовал. Как эпизод влиял на голевой момент???Чистейший гол по беспрелелу украли. В таком моменте только из-за откровенной грубости можно отменять гол можно - всё остальное откровенный беспредел игра в понятия
Если игрок в голе не участвует это даёт ему право бить по ногам. Так и запишем. Новые правила игры
+60
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+44
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Зицпредседатель Фунт
Ответ Кирилл.С-Пб
Сомнительно...
Умяров первый на мяче, выбивает его и получает от души сзади по ноге. Что именно что тут сомнительного?
+54
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Мистер Громов
На мой взгляд, фол там был и гол отменён справедливо. Другое дело, что тот же Умяров в первой тайме бил локтем в затылок и пендаль за это дать можно было.
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+16
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6tspey7tb5
Ответ Владислав Бондарчук
Умяров протыкивает мяч вперёд и сам себя обыгрывает, подставляясь под удар) забавно)
Он ещё два раза себе в спину выстрелил.
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JesterTM
Дичь какая. Ногу как косой срезал, но хейтерам все божья роса.
+9
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+7
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6tspey7tb5
Ответ Владислав88
Комментарий удален модератором
Пяткой погладил, крови не было, неумышленны наступ. Дальше что?
+10
-4
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Избранные Фанаты
Ответ Кирилл.С-Пб
Сомнительно...
По нику ясно
+15
-10
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6tspey7tb5
Ответ Кирилл.С-Пб
Сомнительно...
Не читал, но осуждаю. С-Пб на этом все сказано. Ты хоть игру то смотришь?
+19
-14
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Точный_пас_Ещенко
Ответ Мистер Громов
На мой взгляд, фол там был и гол отменён справедливо. Другое дело, что тот же Умяров в первой тайме бил локтем в затылок и пендаль за это дать можно было.
БИЛ локтем в затылок, это ты, конечно, махнул)
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Andrey Maximkin
Ответ Владислав88
Умяров сам как обычно выбил на ногу чужому и уже никуда не успевал. Севякин тоже никак в голе не участвовал. Как эпизод влиял на голевой момент???Чистейший гол по беспрелелу украли. В таком моменте только из-за откровенной грубости можно отменять гол можно - всё остальное откровенный беспредел игра в понятия
как там голы из офсайдов поживают после которых не то что вар не включается, повторов нормальных не показывают?!
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Spartakus1984
Ответ Владислав88
Комментарий удален модератором
Чистый удар прям в ахил ,посмотри видео в близи раз не ведешь
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arspurs9
Ответ Мистер Громов
На мой взгляд, фол там был и гол отменён справедливо. Другое дело, что тот же Умяров в первой тайме бил локтем в затылок и пендаль за это дать можно было.
Нельзя, потому что за секунду до контакта Умярова в голову прилетело Маслову от соперника, где и есть первый фол.
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sd4fmwrvz8
Спартачи с победой 🔴⚪️👏👏👏
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Igorsm
Ответ Владислав88
Умяров сам как обычно выбил на ногу чужому и уже никуда не успевал. Севякин тоже никак в голе не участвовал. Как эпизод влиял на голевой момент???Чистейший гол по беспрелелу украли. В таком моменте только из-за откровенной грубости можно отменять гол можно - всё остальное откровенный беспредел игра в понятия
как можно не фиксировать нарушение когда удар по ноге с размаху? Вот честно не понимаю
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Зицпредседатель Фунт
Ответ Владислав88
Толку чтопервый, если чужому выбил??? Севикян конечно тупо сыграл, но уже никак не успевал ногу по инерции убрать.
Я и не отрицаю, что выбил куда зря. Но факт нарушения правил же есть. О чем тогда спор?
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Spartakus1984
Ответ Владислав88
Умяров сам как обычно выбил на ногу чужому и уже никуда не успевал. Севякин тоже никак в голе не участвовал. Как эпизод влиял на голевой момент???Чистейший гол по беспрелелу украли. В таком моменте только из-за откровенной грубости можно отменять гол можно - всё остальное откровенный беспредел игра в понятия
Будь это игрок зенита то ты бы писал что правильно гол отменили.
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Батуа
Ответ Владислав88
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помню момент когда соболю так же за инерцию ноги красную дали
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kalc1976@list.ru
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Ответ Dima91Caps
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mavrodei
Ответ Владислав88
Умяров сам как обычно выбил на ногу чужому и уже никуда не успевал. Севякин тоже никак в голе не участвовал. Как эпизод влиял на голевой момент???Чистейший гол по беспрелелу украли. В таком моменте только из-за откровенной грубости можно отменять гол можно - всё остальное откровенный беспредел игра в понятия
кто первый встал,того и тапки кто первый на мяче тот и прав, если въехал кому нибудь в зад на жигулях ,то скорее всего виноват ты т.к не соблюдал дистанцию или скорость,таковы правила
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Снежана Цветкова
Ответ Владислав88
Комментарий удален модератором
Успокойся, Спартак 3 забил 👍
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Hong Kil
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Владислав88
Ответ 6tspey7tb5
Если игрок в голе не участвует это даёт ему право бить по ногам. Так и запишем. Новые правила игры
Комментарий удален модератором
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Hammm
Ответ Nur
Умяров опять наварил. Повезло, что догнал, а потом ВАР удар по ноге увидел.
Точно. Сам ошибся и сам исправил.
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валя_стакан
Было бы в обратную сторону - заремовцы уже снимались с розыгрыша кубка России
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Nur
Умяров опять наварил. Повезло, что догнал, а потом ВАР удар по ноге увидел.
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