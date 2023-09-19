Судья отменил гол «Спартаку» после повтора. Хавбек «Пари НН» Севикян задел ногу Умярова, пытаясь пробить по воротам

Гол «Пари НН» в ворота «Спартака» отменен из-за фола Эдгара Севикяна.

На 47-й минуте матча Фонбет Кубка России нижегородцы отобрали у гостей мяч на их половине поля и провели контратаку. Севикян замахнулся, чтобы нанести удар, и зацепил ногу пытавшегося совершить отбор . Мяч отскочил к , и он пробил в штангу. успешно сыграл на добивании.

Главный судья Евгений Буланов, ознакомившись с видеоповтором, принял решение отменить взятие ворот из-за нарушения правил на Умярове.

«Пари НН» – «Спартак». 0:1 – Классен открыл счет. Онлайн-трансляция

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