Меньян получил травму в матче с «Ньюкаслом». Спортьелло дебютировал за «Милан»
Майк Меньян досрочно завершил игру «Милана» с «Ньюкаслом».
На 79-й минуте голкипер «россонери» сел на газон и дал тренеру понять, что не в состоянии продолжить игру. Вместо него на поле вышел Марко Спортьелло, для которого этот матч стал дебютным за новую команду после перехода из «Аталанты».
Следует отметить, что в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов Меньян пропустил большую часть группового этапа из-за повреждения.
Подробно со статистикой француза можно ознакомиться здесь.
«Милан» – «Ньюкасл». Меньян получил травму. Онлайн-трансляция
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