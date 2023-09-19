Меньян получил травму в матче с «Ньюкаслом». Спортьелло дебютировал за «Милан»

Майк Меньян досрочно завершил игру «Милана» с «Ньюкаслом».

На 79-й минуте голкипер «россонери» сел на газон и дал тренеру понять, что не в состоянии продолжить игру. Вместо него на поле вышел , для которого этот матч стал дебютным за новую команду после перехода из «Аталанты».

Следует отметить, что в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов Меньян пропустил большую часть группового этапа из-за повреждения.

Подробно со статистикой француза можно ознакомиться здесь.

«Милан» – «Ньюкасл». Меньян получил травму. Онлайн-трансляция

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