Меньян получил травму в матче с «Ньюкаслом». Спортьелло дебютировал за «Милан»

Теги Милан Ньюкасл Лига чемпионов УЕФА травмы Майк Меньян Марко Спортьелло Здоровье Футбол

Майк Меньян досрочно завершил игру «Милана» с «Ньюкаслом».

На 79-й минуте голкипер «россонери» сел на газон и дал тренеру понять, что не в состоянии продолжить игру. Вместо него на поле вышел Марко Спортьелло, для которого этот матч стал дебютным за новую команду после перехода из «Аталанты».

Следует отметить, что в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов Меньян пропустил большую часть группового этапа из-за повреждения.

Подробно со статистикой француза можно ознакомиться здесь.

«Милан» – «Ньюкасл». Меньян получил травму. Онлайн-трансляция

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19 комментариев

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corazón blanco
Надеюсь, что ничего серьезного. Такой шикарный голкипер, но так не везет ему с травмами. Здоровья!
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Rina Rian
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Никогда не видел настолько хрустального вратаря. Милану надо брать хорошего сменщика Меньяну. Француза видимо будет хватать в лучшем случае на половину игр в сезоне
так взяли уже, сегодня вышел достойный второй кипер
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Peter Parker
Красивая фамилия у Марко, даже с налетом пацанскости, главный Спортьелло на районе. Майку здоровья
+7
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fatei4
Травма там больше похожа была на " устал стоять, пойду посижу"
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Svyatoslav Chuverov
Мда били били не забили. В целом Милан играли хорошо, но как же много моментов растранжирили.
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Голубая Эскадра
Меньян получает травму. Классика.
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Dovran Soyunov
Надеюсь ничего серьёзного,уж очень больно много обьёма для Милана делает...
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Влад Безруков
Страшно представить, что было бы с Меньяном, если бы ещё и Ньюкасл на поле вышел
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milan111
Снова,третий год подряд,приехал из сборной с травмой…сломался он там,не тренировался пару дней,но Дешам его все равно воткнул в состав,ну а где тонко,там и рвется.
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Александр Кузичкин
Фанаты Милана могут сколько угодно говорить про то,как им повезло с Меньяном,но Доннарумма хотя бы не ломался каждый год и играл +- также
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S H A R K
Ответ corazón blanco
Надеюсь, что ничего серьезного. Такой шикарный голкипер, но так не везет ему с травмами. Здоровья!
Типичный француз
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