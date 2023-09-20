Проведель – первый вратарь с голом в ЛЧ с 2009 года и 5-й в истории турнира с учетом отбора

Теги Ханс-Йорг Бутт Лацио Атлетико серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Синан Болат Винсент Эньема Иван Проведель Футбол

Иван Проведель стал первым с 2009 года вратарем, забившим в Лиге чемпионов.

Голкипер «Лацио» сравнял счет в игре с «Атлетико» (1:1), головой замкнув навес.

Последним вратарем с голом в Лиге чемпионов до этого дня был Синан Болат. 9 декабря 2009 года он принес «Стандарту» ничью в матче с АЗ – 1:1.

Если учитывать квалификацию ЛЧ, то последним забивал Винсент Эньема, реализовавший пенальти в игре «Хапоэля» из Тель-Авива с «Зальцбургом» (3:2) 18 августа 2010 года.

Всего с учетом отборочных этапов в Лиге чемпионов забивали 5 голкиперов. Помимо уже упомянутых трижды отличился Ханс-Йорг Бутт (за «Гамбург» в 2000-м, за «Байер» в 2002-м и за «Баварию» в 2007-м), также два гола на счету Димитара Иванкова (за «Левски» в 2000-м).

Интересно отметить, что Проведель первым забил с игры: Болат замкнул головой подачу со штрафного, а остальные вратари забивали с пенальти.

Вратарь «Лацио» сравнял на 95-й минуте с «Атлетико»! Что это было, Иван Проведель?!🔥

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35 комментариев

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Алексей Игоревич
Напомню, Иван сегодня дебютировал в ЛЧ! Будем внукам рассказывать эту историю
+55
-3
+52
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Ебздрогыч
Проведель до 15 лет играл форварда, так что просто детство вспомнил
+42
-5
+37
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sundance
Фантастический гол
+36
-2
+34
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Antuash
Ответ Данил Торба
Нет, в кубке УЕФА, в это аналог ле, если не путаю
Вот мы и дожили до момента, когда в комментариях на спортсе пишут люди, не заставшие Кубок УЕФА вживую или онлайн
+25
0
+25
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Ноу криминалити
Единственный минус в этом событии - теперь в каждом матче к истории про русскую бабушку от комментаторов МАТЧ ТВ добавится история про этот гол. но оно того стоило, чистый оргазм
+21
-3
+18
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Егор Лешуков
Ответ Chexonte
Судя по рывку, навыки остались)
Особенно удивило, что остальные игроки Лацио не особо и шли на эту подачу.
+17
0
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Chexonte
Ответ Ебздрогыч
Проведель до 15 лет играл форварда, так что просто детство вспомнил
Судя по рывку, навыки остались)
+14
0
+14
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Kahn01
Лацио и вратарские рекорды в ЛЧ тема не новая. Легендарный дед Марко Баллотта поставил рекорд в 2007 как самый возрастной игрок ЛЧ. И, кстати, неплохо играл. Мастерство годам не помеха.
+11
-1
+10
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Ice Vorya
Стоит отметить все-таки, что он не тупо бил после подачи на голову, а идеально совершил небольшой забег к линии вратарской и на уровне отправил мяч в противоход вратарю
+4
0
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MVL
Ответ Михаил Будылёв
А старший шмейхель Ротору разве не в ЛЧ клал?
А Акинфеев разве не за Тоттенхэм ЦСКА забивал?
+3
0
+3
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Mihei4
Ответ Ноу криминалити
Единственный минус в этом событии - теперь в каждом матче к истории про русскую бабушку от комментаторов МАТЧ ТВ добавится история про этот гол. но оно того стоило, чистый оргазм
У него мать русская, из Москвы.
+2
0
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Anton Kortenko
я бы давал за такое 3 очка сразу!!!
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заратустра-будрайтис
Бутт Ювентусу не в 2007 забил, а в 2009, в группе Ювентусу, Бавария приехала без Роббена и Рибери, им давали мало шансов, а они четверку закинули и забили Бутт и Тимощук
+1
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a2wai
Ответ Textus
Бутт на групповом этапе забивал с пенальти вроде не?
Да, все три с пенальти. И все три в ворота Ювентуса.
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Егор Лешуков
Ответ MVL
А Акинфеев разве не за Тоттенхэм ЦСКА забивал?
Нее, за Ротор как раз
+1
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Данил Торба
Ответ Михаил Будылёв
А старший шмейхель Ротору разве не в ЛЧ клал?
Нет, в кубке УЕФА, в это аналог ле, если не путаю
+1
0
+1
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Ponnistus
Ответ Kahn01
Лацио и вратарские рекорды в ЛЧ тема не новая. Легендарный дед Марко Баллотта поставил рекорд в 2007 как самый возрастной игрок ЛЧ. И, кстати, неплохо играл. Мастерство годам не помеха.
И годы мастерству тоже не помеха. Спасибо за комментарий, тоже его вспомнил, но только зрительно, а фамилия вылетела из головы
+1
0
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Alex Rhea
Ответ sundance
Фантастический гол
И не кому-нибудь, а АТМД
+3
-2
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Мишаня Кашников
Ответ Antuash
Вот мы и дожили до момента, когда в комментариях на спортсе пишут люди, не заставшие Кубок УЕФА вживую или онлайн
🥲
+1
-1
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Kahn01
Ответ Ponnistus
И годы мастерству тоже не помеха. Спасибо за комментарий, тоже его вспомнил, но только зрительно, а фамилия вылетела из головы
Да, наоборот. Забавная опечатка получилась)
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Дональд Сабвейский
Отличный гол! И отличный пример для того же Холланда, который пока что остаётся без забитых мячей, как надо правильно замыкать навесы)
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=Серж=
Бутт забил не в 2007, а в 2009 году. И все 3 своих гола в ЛЧ он забил Ювентусу
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Александр Языков
Как Раз Таки Эньяма последний кто забил из вратарей в ЛЧ . он забил Лиону в групповом этапе в сезоне 2010 - 2011
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voroninboris
Гол Синана Болата помню. Не думал, что столько лет уже прошло..
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a2wai
Эта новость хороша тем, что в ней вспомнили Бутта. Легендарный дядька.
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