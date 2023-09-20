Иван Проведель стал первым с 2009 года вратарем, забившим в Лиге чемпионов.

Голкипер « » сравнял счет в игре с « » (1:1), головой замкнув навес.

Последним вратарем с голом в Лиге чемпионов до этого дня был . 9 декабря 2009 года он принес «Стандарту» ничью в матче с АЗ – 1:1.

Если учитывать квалификацию ЛЧ, то последним забивал , реализовавший пенальти в игре «Хапоэля» из Тель-Авива с «Зальцбургом» (3:2) 18 августа 2010 года.

Всего с учетом отборочных этапов в Лиге чемпионов забивали 5 голкиперов. Помимо уже упомянутых трижды отличился (за «Гамбург» в 2000-м, за «Байер» в 2002-м и за «Баварию» в 2007-м), также два гола на счету Димитара Иванкова (за «Левски» в 2000-м).

Интересно отметить, что Проведель первым забил с игры: Болат замкнул головой подачу со штрафного, а остальные вратари забивали с пенальти.

Вратарь «Лацио» сравнял на 95-й минуте с «Атлетико»! Что это было, Иван Проведель?!🔥

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