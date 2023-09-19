Вторая девушка обвинила игроков системы «Реала» в распространении секс-видео
В уголовном деле воспитанников «Реала» появилась вторая жертва.
Ранее стало известно, что 4 игрока системы мадридского клуба арестованы по подозрению в распространении видео сексуального характера с участием несовершеннолетней девушки.
Согласно версии обвинения, сексуальные отношения пострадавшей с одним из футболистов были по обоюдному согласию, но она не давала разрешения на запись и тем более на распространение видео.
Как сообщил источник в Верховном суде Канарских островов, в этом деле появилась вторая предполагаемая жертва – 18-летняя девушка. Изначально она планировала выступить в роли свидетельницы по первому обвинению, но затем узнала, что она тоже попала на интимное видео, которое было распространено обвиняемыми.
По версии истиц, девушки поссорились с двумя футболистами, требуя, чтобы они удалили видео. Вторая заявительница отметила, что не давала согласия на съемку видео, и уверяет, что игроки знали, что ее подруга была несовершеннолетней.
В своем первом решении суд постановил, что необходимо изучить данные с мобильных телефонов, изъятых Гражданской гвардией у обвиняемых. Параллельно судья хочет заслушать показания пострадавших девушек.
Далее обвиняемые будут вызваны для дачи показаний по делу о преступлениях против неприкосновенности частной жизни.
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1- проверь паспорт на совершеннолетие
2 - получи письменное согласие заверенное нотариально.
3- получи письменное заверение об отсутствии в будущем материальных претензий.
4- подумай трижды о возможных последствиях.
И лучше спокойно иди в публичный дом.
Нет ничего такого, в сексе между 18 летними. Это как бы нормально. С несовершенно летней - нет. Она еще тупенькая от части из-за возраста и ты пользуешься некой слабостью, так что ответственность всеровно на тебе. Ну ладно... случилось. Не будем тут играть маролизаторов. Будто бы мы живем в мире из кино. Но каким нужно быть "умным", понимая, что это уголовное преступление и распространять видео между пацанами.
Парни честно заработали свою статью. Нет шансов, в этом деле.
А когда обвиняют Гринвуда или Алвеса, то фанатики Мадрида первые бегут с осуждениями)