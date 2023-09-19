Вторая девушка обвинила игроков системы «Реала» в распространении секс-видео

Теги Реал Мадрид Ла Лига происшествия Реал Мадрид Кастилья Реал Мадрид С Футбол

В уголовном деле воспитанников «Реала» появилась вторая жертва.

Ранее стало известно, что 4 игрока системы мадридского клуба арестованы по подозрению в распространении видео сексуального характера с участием несовершеннолетней девушки. 

Согласно версии обвинения, сексуальные отношения пострадавшей с одним из футболистов были по обоюдному согласию, но она не давала разрешения на запись и тем более на распространение видео.

Как сообщил источник в Верховном суде Канарских островов, в этом деле появилась вторая предполагаемая жертва – 18-летняя девушка. Изначально она планировала выступить в роли свидетельницы по первому обвинению, но затем узнала, что она тоже попала на интимное видео, которое было распространено обвиняемыми. 

По версии истиц, девушки поссорились с двумя футболистами, требуя, чтобы они удалили видео. Вторая заявительница отметила, что не давала согласия на съемку видео, и уверяет, что игроки знали, что ее подруга была несовершеннолетней.

В своем первом решении суд постановил, что необходимо изучить данные с мобильных телефонов, изъятых Гражданской гвардией у обвиняемых. Параллельно судья хочет заслушать показания пострадавших девушек.

Далее обвиняемые будут вызваны для дачи показаний по делу о преступлениях против неприкосновенности частной жизни.

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29 комментариев

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ХавиГави_Паратрупер
Видео, случайно, загружались не с саудовского ip-адреса?🤓
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Ебздрогыч
Теперь понятно, почему Бензема в прошлом матче за саудов не играл - был занят, видео монтировал
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Ебздрогыч
Порнхаб по-королевски!
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Akimakim
Сначала раздают, как wi-fi, потом жалуются
А зачем «брать» у малолеток или взрослых девушек лёгкого поведения, снимать эти подвиги(!) и выкладывать доказательства против себя(!!!)? Там за обычные «показания» уже столько ногомячистов закрыли, а тут смотри-не хочу. Поделом альтернативно одарённым🤓
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IceBear27
4 игрока системы мадридского клуба не прогуливали курсы операторского мастерства Карима Б.
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UncleRodya
А можно ознакомиться с видео? Друг просит
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Akimakim
Сначала раздают, как wi-fi, потом жалуются
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Сальный конь бомжа
В целом, в испанском футболе своя особенная атмосфера.
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Назар Игорь
Перед сексом
1- проверь паспорт на совершеннолетие
2 - получи письменное согласие заверенное нотариально.
3- получи письменное заверение об отсутствии в будущем материальных претензий.
4- подумай трижды о возможных последствиях.
И лучше спокойно иди в публичный дом.
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moldfan
Ответ Akimakim
Сначала раздают, как wi-fi, потом жалуются
В этом случае, очевидно виноваты парни. И ответственность их. Скорее всего это тупость, но они достаточно взрослые чтобы за эту тупость начать отвечать.

Нет ничего такого, в сексе между 18 летними. Это как бы нормально. С несовершенно летней - нет. Она еще тупенькая от части из-за возраста и ты пользуешься некой слабостью, так что ответственность всеровно на тебе. Ну ладно... случилось. Не будем тут играть маролизаторов. Будто бы мы живем в мире из кино. Но каким нужно быть "умным", понимая, что это уголовное преступление и распространять видео между пацанами.

Парни честно заработали свою статью. Нет шансов, в этом деле.
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Стахович
Без видео ничего непонятно
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Muhammad Juraev
Заметил то, что когда обвиняют ранальду или игроков Реала, то девушки сами оказываются виноваты и что все они денег хотят)
А когда обвиняют Гринвуда или Алвеса, то фанатики Мадрида первые бегут с осуждениями)
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rigobersong
Ответ Akimakim
Не позорься то писать с такой авой
4-0:))
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ Akimakim
Не позорься то писать с такой авой
Это мне не позорится? У Сити нет 3 судейских лч подряд, и 5 лч за 9 лет. Это ты не позорься.
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Пацанчик реальный
Ответ А. Мостовой
Гнилой клуб показал свое истинное лицо... вся суть
Толи дело ФК Радужный рИчаг,чей игрок сидит за изнасилование!😉
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Назар Игорь
Ответ Cube Litening C:68X
И то может быть опасным, лучше подрочить..😁
Дзюба так и делает после истории с Машенькой Орзул.
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