«Спартак» выиграл группу с «Краснодаром», «Динамо» и «Пари НН» за 2 тура до конца. У команды Абаскаля 12 очков в Кубке

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Краснодар Пари НН Гильермо Абаскаль Футбол

«Спартак» досрочно вышел в плей-офф Фонбет Кубка России.

Команда Гильермо Абаскаля сегодня гарантировала себе первое место в группе D Пути РПЛ. Она обыграла «Пари НН» (3:0) и теперь имеет на своем счету 12 очков после 4 туров.

Идущие следом «Краснодар» и «Динамо» набрали по 5 баллов и уже не смогут догнать красно-белых. Именно с этими клубами «Спартак» сыграет в оставшихся турах.

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68 комментариев

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Peter Parker
Это повезло еще, что Абаскаль, как говорят эксперты, слабый тренер. С Мостовым бы набрали уже 24 очка! Минимум.
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нужно добавлять в чемпионате!
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Вячеслав Припузов
Ну что, с очередной кубковой победой, Спартачи! 100-процентный результат, перенести бы весь кубковый настрой на чемпионат России....Квинси это похороны, выходит и делает результат ...
+29
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+25
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Ебздрогыч
Выиграть группу за 4 тура - чисто математически довольно редкий случай. Да и группа не самая простая
+25
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+23
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Peter Parker
Поздравляю с победой всех наших питерских поклонников, которые трепетно следят за каждой игрой Спартака
+25
-5
+20
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mnogokotin3
Ответ Ебздрогыч
Выиграть группу за 4 тура - чисто математически довольно редкий случай. Да и группа не самая простая
говорили что группа смерти )
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Egor Aleksandrovich
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нужно добавлять в чемпионате!
сначала подумал, что ты про эти 12 очков))
+13
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Ильдар Фарукшин
Антоха лучший ❤️❤️❤️❤️
+12
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+10
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Анатолий Антонов
Промес красава! На классе и пас и голешник! Спартак, красно белую семью, с победой!!!
+11
-2
+9
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Дмитриев Юрий
Ответ Peter Parker
Поздравляю с победой всех наших питерских поклонников, которые трепетно следят за каждой игрой Спартака
Они больше следят за играми Спартака по ходу, чем за своими. Оно и понятно: где Спартак - там веселье.
+9
-2
+7
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Caniball
Ответ Ебздрогыч
Выиграть группу за 4 тура - чисто математически довольно редкий случай. Да и группа не самая простая
Самая интересная и играющая группа подобралась.
+6
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Roman Araslanov
Ну, теперь можно и на чемпионате сосредоточиться
+6
-1
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Игорь Пичугин
У Царя теперь точно волос меньше останется на голове.
+5
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Spartakus1984
Ответ Pro_Evolution
Менеджмент Спартака набрал футболистов на два состава именно для победы в групповом этапе Кубка! Есть ли смысл продолжать сезон?
не продолжай
+5
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Вячеслав Припузов
Может все таки результат от того что стадионы полные на кубке, идите и болейте за Спартак в чемпионате у кого есть такая возможность и результат придёт! Аншлаг залог успеха для таких актёров как Промес!
+6
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Docentr9
Ответ Честный контроль
Еще бы при такой помощи судей не выиграл бы. Но задача в кубке выполнена, Грамотка о победе в Кубке добавлена в музей, можно выпустить еще футболочку и можно сливаться.
лучше ты слейся!
+6
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mim81
Ведь могут же. Просто в Кубке играют более спокойно и расслабленно, чего явно не хватает в чемпе. Состав вполне позволяет обыгрывать любого (ну, может быть, кроме Зенита).
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Peter Parker
Ответ 6tspey7tb5
С Мостовым сделали ли бы тройной дабл
А также четверной тулуп и мат в два хода
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Степанъ
Ответ Вячеслав Припузов
Ну что, с очередной кубковой победой, Спартачи! 100-процентный результат, перенести бы весь кубковый настрой на чемпионат России....Квинси это похороны, выходит и делает результат ...
наш любимый гангстер, успокоил, обошлось без валидола
+3
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Andrey Maximkin
Ответ Вячеслав Припузов
Может все таки результат от того что стадионы полные на кубке, идите и болейте за Спартак в чемпионате у кого есть такая возможность и результат придёт! Аншлаг залог успеха для таких актёров как Промес!
возможность есть
желанию мешает фай-айди
+2
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Mukunku 64
Спасибо родной СМ , спасибо Классен за классный гол , спасибо Антоха вышедший на 87 -й минуте
Спасибо всем КБ - болелам , кто верит в Спартак !
Старый фанат , с 1976 , с 1-й лиги/ теперь - болела /

Ты не грусти , фанат не грусти,
Спартак наш будет всегда впереди,
Зимой и летом и в стужу и зной,
Московский Спартак - мы рядом с тобой !
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KKA
Ответ </c/>
нужно добавлять в чемпионате!
И ещё - возможно )
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Aleksey Yashin
Чемпионат выиграли после трёх туров.
Группу в кубке после четырех!
А вы говорите цикл у Спартака!
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Egor Misnikov
Не понимаю, почему Спартак играет стартом только в кубке
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Egor Aleksandrovich
запутался, так Абаскаль по итогу физрук, вечно ротирующий состав и не выпускающий Литвинова, или гений с 12/12 в группе кубка?)
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