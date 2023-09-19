«Спартак» выиграл группу с «Краснодаром», «Динамо» и «Пари НН» за 2 тура до конца. У команды Абаскаля 12 очков в Кубке

«Спартак» досрочно вышел в плей-офф Фонбет Кубка России.

Команда Гильермо Абаскаля сегодня гарантировала себе первое место в группе D Пути РПЛ. Она обыграла « » (3:0) и теперь имеет на своем счету 12 очков после 4 туров.

Идущие следом « » и « » набрали по 5 баллов и уже не смогут догнать красно-белых. Именно с этими клубами « » сыграет в оставшихся турах.

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