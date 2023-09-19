«Спартак» выиграл группу с «Краснодаром», «Динамо» и «Пари НН» за 2 тура до конца. У команды Абаскаля 12 очков в Кубке
«Спартак» досрочно вышел в плей-офф Фонбет Кубка России.
Команда Гильермо Абаскаля сегодня гарантировала себе первое место в группе D Пути РПЛ. Она обыграла «Пари НН» (3:0) и теперь имеет на своем счету 12 очков после 4 туров.
Идущие следом «Краснодар» и «Динамо» набрали по 5 баллов и уже не смогут догнать красно-белых. Именно с этими клубами «Спартак» сыграет в оставшихся турах.
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желанию мешает фай-айди
Спасибо всем КБ - болелам , кто верит в Спартак !
Старый фанат , с 1976 , с 1-й лиги/ теперь - болела /
Ты не грусти , фанат не грусти,
Спартак наш будет всегда впереди,
Зимой и летом и в стужу и зной,
Московский Спартак - мы рядом с тобой !
Группу в кубке после четырех!
А вы говорите цикл у Спартака!